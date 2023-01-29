Палладино про 2:0 с «Юве»: «Эта победа останется в истории «Монцы». Галлиани обещал мне галстук в случае победы – теперь он у меня есть»

Теги Ювентус Раффаэле Палладино серия А Италия Адриано Галлиани Массимилиано Аллегри Монца Футбол

Раффаэле Палладино прокомментировал победу «Монцы» над «Ювентусом» (2:0).

«Все это очень захватывающе – победа, комплименты от Аллегри. Теперь у меня есть галстук, который Галлиани обещал мне перед матчем в случае победы. Мы провели отличный матч, который останется в истории «Монцы». Успех на выезде против большого клуба был шагом, которого нам не хватало – это подытоживает курс, начатый с первого матча, символизирует поворот. Сегодня мы были идеальны.

Мы много работали над переходом владения, потому что знали, что, когда «Юве» отбирает мяч, он начинает действовать быстро. Каждый раз, когда мы теряли мяч, возникал риск контратаки. Однако эта команда состоит из ребят, которые вовлечены в проект и хотят произвести впечатление и на меня. Мы не знаем, куда мы можем попасть, но, продолжая в том же духе, мы можем добиться больших успехов. Мы наслаждаемся моментом, оставаясь сосредоточенными.

Мы много работаем над движениями в финальной трети поля, потому что нам все время чего-то не хватает. Против «Ювентуса» мы все сделали правильно.

Я никогда не смотрю на таблицу, как бы банально это ни звучало. Мы должны продолжать в том же духе, идя своим путем. 2023 год начался отлично. Тем не менее, мы думаем о сохранении [прописки в Серии А], это будет нашим личным чемпионским титулом», – сказал тренер «Монцы» в интервью DAZN.

После 20 туров «Монца» занимает 11-е место в турнирной таблице в Серии А, набрав 25 очков.

 

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8 комментариев

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Александр Покореев
Ответ vel
Монца хорошеет с каждым матчем. Получается толковый тренер. Мож в Ювентус? Кажется хуже не будет, а лучше вполне..
Тренер интересный, но адепт схемы с тремя центральными защитниками, а их в Юве всего 2 нормальных, и то, один - переделанный правый. Хочется де Дзерби, и проводник его идей в команде уже имеется.
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Lindeman
Раффаэле Палладино - легенда Юве
+1
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инок
С победой Монцу Берлускони. Хорошая команда для первого сезона в Серии А. Так продолжать и дальше...
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QWertY
Ответ Пепси пеналдувич
Автобус проституток тренеру не достанется?
Сильвио говорил только о игроках)
+3
0
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rigobersong
Офигеть, уже тренерует, помню как наш ювентус из серии Б вытаскивал, считался молодым и перспективным талантом:)
+2
-4
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corazón blanco
Игроков Сильвио мотивирует куда лучше)
+2
-2
0
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Пепси пеналдувич
Автобус проституток тренеру не достанется?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vel
Монца хорошеет с каждым матчем. Получается толковый тренер. Мож в Ювентус?
Кажется хуже не будет, а лучше вполне..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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