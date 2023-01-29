Палладино про 2:0 с «Юве»: «Эта победа останется в истории «Монцы». Галлиани обещал мне галстук в случае победы – теперь он у меня есть»

прокомментировал победу «Монцы» над «Ювентусом» (2:0).

«Все это очень захватывающе – победа, комплименты от . Теперь у меня есть галстук, который обещал мне перед матчем в случае победы. Мы провели отличный матч, который останется в истории «Монцы». Успех на выезде против большого клуба был шагом, которого нам не хватало – это подытоживает курс, начатый с первого матча, символизирует поворот. Сегодня мы были идеальны.

Мы много работали над переходом владения, потому что знали, что, когда «Юве» отбирает мяч, он начинает действовать быстро. Каждый раз, когда мы теряли мяч, возникал риск контратаки. Однако эта команда состоит из ребят, которые вовлечены в проект и хотят произвести впечатление и на меня. Мы не знаем, куда мы можем попасть, но, продолжая в том же духе, мы можем добиться больших успехов. Мы наслаждаемся моментом, оставаясь сосредоточенными.

Мы много работаем над движениями в финальной трети поля, потому что нам все время чего-то не хватает. Против « » мы все сделали правильно.

Я никогда не смотрю на таблицу, как бы банально это ни звучало. Мы должны продолжать в том же духе, идя своим путем. 2023 год начался отлично. Тем не менее, мы думаем о сохранении [прописки в Серии А], это будет нашим личным чемпионским титулом», – сказал тренер «Монцы» в интервью DAZN.

После 20 туров « » занимает 11-е место в турнирной таблице в Серии А, набрав 25 очков.