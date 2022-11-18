Эланга о молодых футболистах: «Понимаю, что сказал Роналду. Сейчас много телефонов и технологий, легко отвлечься и потерять концентрацию»
Энтони Эланга заявил, что понимает высказывание Криштиану Роналду о современных молодых футболистах.
«Криштиану сказал о молодых игроках в целом. Мы новое поколение.
Я всегда на сто процентов сосредоточен на том, что делаю, но я понимаю, что он сказал. Сейчас есть много телефонов и много технологий. Молодежи очень легко отвлечься и потерять концентрацию.
Для меня он все еще Криштиану Роналду. Я не изменил своего мнения о нем.
Он очень помогает мне не только на поле, но и за его пределами. Криштиану вдохновляет не только меня, но и всех молодых игроков «Манчестер Юнайтед», – сказал 20-летний полузащитник манкунианского клуба в интервью Aftonbladet.
Криштиану Роналду: «Я образец для подражания, первым прихожу и последним ухожу. Странно, что молодежь не берет пример с лучших, у таких игроков не будет длинной карьеры»
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