Рассказов перешел из «Спартака» в «Крылья». Контракт – на 3,5 года 

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Николай Рассказов Футбол

Защитник Николай Рассказов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».

25-летний футболист подписал контракт с самарской командой на 3,5 года. Рассказов будет выступать за «Крылья» под 15-м номером.

За «Спартак» Рассказов провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В составе красно-белых Рассказов стал обладателем Кубка России. Также на счету игрока 18 матчей за молодежную сборную России. 

В текущем сезоне защитник провел в Мир РПЛ 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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41 комментарий

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Isshin88
Жаль Спартак. Уходит легенда.
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Nightblackwolf
С повышением!
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Roaltar
Аллилуя! Удачи, без сарказма
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Arman FCSM
Удачи, Коля. Не убей там никого
Т.е. он все таки кого то предал?
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Павел Метёлкин
Лучшая новость за день!!!!
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smr
Ответ ШРЭКС
🍾🍾🍾🍾
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Честный контроль
С повышением Колю.
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Кино Музыка
Скорее всего заиграет.
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Владислав88
Слили балласт в фарм. Ну это же другое, это никак Зенит с Сочи.
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Zatvornick
Спасибо за всё, легенда.
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mr kovalsky
Ответ Pok_Toholo
Прощальный матч то будет? С Легией или Лестером?
Представляю радость Дака
+2
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Альфред
Соболезнования крыльям
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Лёха Жданчик
Главный консьерж ЛЕ..
Пропускал Даку и Осинхема в штрафную как к себе домой
+1
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samarskij-kuzmich
Ответ Артур Межаков
Будешь полезным в ФНЛ...
Тогда ему надо было в Локомотив переходить.
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samarskij-kuzmich
Ну посмотрим. Про бесплатный переход слабо верится. Спратак Крыльям кучу денег должен. Чернов, Змньковский, Пруцев, Соболев. Есть подозрение, что Гапонов и Рассказов это часть оплаты.
+3
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E.V.P.
Возможно раскроется, многие в Спартаке скисли как трехнедельный борщ, а в другом месте играли нормально
+3
-2
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Recreated
Ответ Arman FCSM
Удачи, Коля. Не убей там никого
Он между прочим никого не предал.
+16
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Артур Межаков
Будешь полезным в ФНЛ...
+2
-3
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1футбол1
Ушла легенда Спартак(((
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Pok_Toholo
Прощальный матч то будет? С Легией или Лестером?
+6
-1
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территория Спартака
Ответ Gonzoo
Через два года раскроется у Бердыева/Карпина и будет основным в сборной (шутка!).
Интересно в статистику вошло голы в свои ворота 😆
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Я и моя собака
Удачи, Спокуха! Отличный вариант перезапустить карьеру.
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Сергей Анисимов
Все на Никольскую 🍾🍾🍾
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Anton Rubtsov
https://www.youtube.com/watch?v=umDr0mPuyQc&ab_channel=RetroPep
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proiski_vragov
дети в подвале играли в гистапо
зверски замучен правый фланг обороны
p.s. замучен, но не убит
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