Рассказов перешел из «Спартака» в «Крылья». Контракт – на 3,5 года
Защитник Николай Рассказов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».
25-летний футболист подписал контракт с самарской командой на 3,5 года. Рассказов будет выступать за «Крылья» под 15-м номером.
За «Спартак» Рассказов провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
В составе красно-белых Рассказов стал обладателем Кубка России. Также на счету игрока 18 матчей за молодежную сборную России.
В текущем сезоне защитник провел в Мир РПЛ 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Пропускал Даку и Осинхема в штрафную как к себе домой
зверски замучен правый фланг обороны
p.s. замучен, но не убит