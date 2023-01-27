Рассказов перешел из «Спартака» в «Крылья». Контракт – на 3,5 года 

Защитник Николай Рассказов перешел из « » в « ».

25-летний футболист подписал контракт с самарской командой на 3,5 года. Рассказов будет выступать за «Крылья» под 15-м номером.

За «Спартак» Рассказов провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В составе красно-белых Рассказов стал обладателем Кубка России. Также на счету игрока 18 матчей за молодежную сборную России.

В текущем сезоне защитник провел в Мир 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.