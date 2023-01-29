Тренер «Жироны» о контакте Гарсии и Стуани в штрафной «Барсы»: «Иногда за такие захваты ставят пенальти. Порой ВАР все усложняет»
Главный тренер «Жироны» высказался о судействе в матче с «Барселоной» (0:1).
На 74-й минуте игры при подаче углового «Жироны» защитник «Барсы» Эрик Гарсия хватал руками форварда соперника Кристиана Стуани, после чего тот упал на газон. Главный арбитр Алехандро Муньис Руис не увидел в этом эпизоде нарушения, ВАР также не вмешался.
«Это игровой момент, но бывают ситуации, когда за такие захваты ставят пенальти. Но сегодня судейство никак не повлияло на результат.
Я предпочитаю говорить, что матчи выигрывают футболисты, такова реальность. Такие игры очень сложно судить, но порой ВАР все усложняет», – заявил Мичел Санчес.
Фото: кадры из трансляции матча
Хотя нельзя такие сравнения делать, там судьи заряженные были…
P.S. Ну и пенальти такие периодически ставят. Пример - прошлый тур и матч Жироны с Вильяреалом. В добавленное время в ворота Жироны за такое назначили пеналь, я думаю, их тренер на это и намекал, говоря, что "иногда за такое ставят". Это была отсылочка к тому матчу.
P.S. в Ла Лиге только в пользу одной команды ставят пенальти за такие "нарушения"
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😂😂😂😂
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Тут голы были засчитаны:))
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