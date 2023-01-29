Тренер «Жироны» о контакте Гарсии и Стуани в штрафной «Барсы»: «Иногда за такие захваты ставят пенальти. Порой ВАР все усложняет»

Главный тренер «Жироны» высказался о судействе в матче с «Барселоной» (0:1).

На 74-й минуте игры при подаче углового «Жироны» защитник «Барсы» хватал руками форварда соперника , после чего тот упал на газон. Главный арбитр Алехандро Муньис Руис не увидел в этом эпизоде нарушения, ВАР также не вмешался.

«Это игровой момент, но бывают ситуации, когда за такие захваты ставят пенальти. Но сегодня судейство никак не повлияло на результат.

Я предпочитаю говорить, что матчи выигрывают футболисты, такова реальность. Такие игры очень сложно судить, но порой ВАР все усложняет», – заявил Мичел Санчес.

Фото: кадры из трансляции матча