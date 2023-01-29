Тренер «Жироны» о контакте Гарсии и Стуани в штрафной «Барсы»: «Иногда за такие захваты ставят пенальти. Порой ВАР все усложняет»

Теги Барселона Ла Лига судьи Кристиан Стуани Жирона Мичел Санчес видеоповторы Алехандро Муньис Руис Эрик Гарсия Футбол

Главный тренер «Жироны» высказался о судействе в матче с «Барселоной» (0:1).

На 74-й минуте игры при подаче углового «Жироны» защитник «Барсы» Эрик Гарсия хватал руками форварда соперника Кристиана Стуани, после чего тот упал на газон. Главный арбитр Алехандро Муньис Руис не увидел в этом эпизоде нарушения, ВАР также не вмешался.

«Это игровой момент, но бывают ситуации, когда за такие захваты ставят пенальти. Но сегодня судейство никак не повлияло на результат.

Я предпочитаю говорить, что матчи выигрывают футболисты, такова реальность. Такие игры очень сложно судить, но порой ВАР все усложняет», – заявил Мичел Санчес.

Фото: кадры из трансляции матча

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
Ответ ZaSvabody
А ты сам тогда зачем тогда пришел на ветку Барселоны? 😂😂😂😂
Поиздеваться над бедными фанатиками спотифой клуба))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Аргентине дали такой против Саудитов
Хотя нельзя такие сравнения делать, там судьи заряженные были…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramin Mamedov
Эрик Гарсия хотел по привычке привезти пенальти на пустом месте... В целом конечно ужасный трансфер, бесполезный игрок, по сути чуть моложе Лангле..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Не удивляйся, Мичел. Это Ла Лига и Барселона, тут Лапортыч в судейских Тебасу рычаг передёргивает и таким способом выигрывает чемпионат уже не один десяток лет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
Ответ Flylink
Нарушение возможно и было, но такие пенальти не ставят, причем в любую сторону, для штрафной площади это нормальная борьба, можно банально вспоминать последний кубковый матч Барсы с Сосьедадом, там на Араухо за аналогичный эпизод пенальти не поставили. P.S. в Ла Лиге только в пользу одной команды ставят пенальти за такие "нарушения"
В пользу какой? Если Реал, готов парировать по фактам и статистике)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZaSvabody
Ответ Flylink
Нарушение возможно и было, но такие пенальти не ставят, причем в любую сторону, для штрафной площади это нормальная борьба, можно банально вспоминать последний кубковый матч Барсы с Сосьедадом, там на Араухо за аналогичный эпизод пенальти не поставили. P.S. в Ла Лиге только в пользу одной команды ставят пенальти за такие "нарушения"
Я ж только рад, что пенальти не поставили, но хочется быть объективным ) Согласен, что незначительные захваты на стандартах обычно судьи пропускают, это даже не обсуждается. Но тут на повторе было хорошо видно, что Гарсия зачем-то очень долго и конкретно держал Стуани в захвате.

P.S. Ну и пенальти такие периодически ставят. Пример - прошлый тур и матч Жироны с Вильяреалом. В добавленное время в ворота Жироны за такое назначили пеналь, я думаю, их тренер на это и намекал, говоря, что "иногда за такое ставят". Это была отсылочка к тому матчу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flylink
Ответ ZaSvabody
Болею за Барселону, но в этом моменте было нарушение, на мой взгляд. Слишком акцентировано Гарсия держал Стуани. С другой стороны арбитр принял ряд неверных решений в пользу Жирону. Чего только желтая карточка Педри стоит. Так что в целом тренер Жироны прав - судейство на результат в целом не повлияло.
Нарушение возможно и было, но такие пенальти не ставят, причем в любую сторону, для штрафной площади это нормальная борьба, можно банально вспоминать последний кубковый матч Барсы с Сосьедадом, там на Араухо за аналогичный эпизод пенальти не поставили.

P.S. в Ла Лиге только в пользу одной команды ставят пенальти за такие "нарушения"
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Troshin
Жирона переняла "СлёзыАтлетов" челендж
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZaSvabody
Ответ Raul14
Разговор про матч Спотифай - Жирона. Фанатики Спотифай цирка - Ааа! Реал, Ооо Реал! Аххх Реал! 😂😂😂😂
А ты сам тогда зачем тогда пришел на ветку Барселоны? 😂😂😂😂
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
Ответ ЕГОР..ЗУЕВ
Комментарий удален модератором
Тебя ещё не заблокировали за мультиаккаунт? Куда смотрит администрация сайта?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
Разговор про матч Спотифай - Жирона.

Фанатики Спотифай цирка - Ааа! Реал, Ооо Реал! Аххх Реал!

😂😂😂😂
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь заблокирован
Ответ rigobersong
Согласен с Вами:)) https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/a1/22/c5/b1/ruu66936d0578.jpg https://ibb.co/PZ0cjkw Тут голы были засчитаны:)) https://ibb.co/jG6Q93V https://ibb.co/1bHJCSw https://ibb.co/hCcH7g0
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZaSvabody
Болею за Барселону, но в этом моменте было нарушение, на мой взгляд. Слишком акцентировано Гарсия держал Стуани. С другой стороны арбитр принял ряд неверных решений в пользу Жирону. Чего только желтая карточка Педри стоит. Так что в целом тренер Жироны прав - судейство на результат в целом не повлияло.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ прощай Роналду
Порой игроки играют в волейбол, ВАР всё упрощает, добавил тренер Жироны
Согласен с Вами:))

https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/a1/22/c5/b1/ruu66936d0578.jpg

https://ibb.co/PZ0cjkw

Тут голы были засчитаны:))

https://ibb.co/jG6Q93V
https://ibb.co/1bHJCSw
https://ibb.co/hCcH7g0
+7
-11
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Он забыл уточнить, что такие пенальти ставят только риалу:))
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Порой игроки играют в волейбол, ВАР всё упрощает, добавил тренер Жироны
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий