«Барселона» выиграла 8 матчей подряд и 12 из последних 13

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Футбол

«Барселона» продлила победную серию до 8 матчей.

Команда Хави одолела «Жирону» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги.

В последний раз «блауграна» уступала 26 октября – «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор у нее 12 побед и ничья за 13 игр.

В 2023 году каталонцы выиграли все 8 матчей, в том числе по пенальти у «Бетиса» в Суперкубке Испании.

Далее «Барселона» сыграет именно с клубом из Севильи на его поле – это случится 1 февраля.

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33 комментария

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umnik3
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Надеюсь Дембеле ненадолго потеряли
У тебя папа армянин?
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umnik3
Ответ Яхай-Бле
У барсы хейтеры могут быть клубы, которые выиграли меньше 5ти ЛЧ и меньше 26ти титулов местной лиги. Остальные стоят выше чем "больше чем клуб" )) например барса это хейтер мадрида, так как уступают на 9 ЛЧ
Русский - не родной?
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Ragnar.lothbrock
Ответ GuruFutbola
Кабинетные в модриде удалили на продолжительный срок 2 игроков нападения, но Барса все равно побеждает и побеждает, а глоры модрида страдают и страдают 😎 Больше, чем клуб)
Реал действующий победитель лч,
барса действующий участник ле,
Реал больше чем клуб!
барса больше чем цирк
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-3
-3
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Green grass
В последних матчах очень сильно отскакивают, но это не будет долго продолжаться
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Терминатор///Айлбибекович
У Барсы в этом сезоне ЛаЛига приоритет.Лига Европы,так если что приятный бонус в случае победы.Но Чемпионат отдавать нельзя.
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mr kovalsky
Ответ Нажвадин Гаджиев
Сверхнаивность - думать, что Барса сумеет взять лигу чемпионов и ла лигу
Барса не играет в лиге чемпионов)))
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misha17061995@yandex.ru
Ответ Нажвадин Гаджиев
Сверхнаивность - думать, что Барса сумеет взять лигу чемпионов и ла лигу
на кубок, ла лигу и лигу европы шансы еще остались, суперкубок уже есть
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ftre65fr65t
Ответ Нажвадин Гаджиев
Сверхнаивность - думать, что Барса сумеет взять лигу чемпионов и ла лигу
В Лиге Чемпионов она не играет к тому же
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-1
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Яхай-Бле
У барсы хейтеры могут быть клубы, которые выиграли меньше 5ти ЛЧ и меньше 26ти титулов местной лиги. Остальные стоят выше чем "больше чем клуб" )) например барса это хейтер мадрида, так как уступают на 9 ЛЧ
0
0
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Нажвадин Гаджиев
Ответ rigobersong
Классные победы, троллят хейтеров, что бы те до конца с красным лицом сидели и думали, что Барселона отскакивает, а не экономит силы на квадрупл:))
Сверхнаивность - думать, что Барса сумеет взять лигу чемпионов и ла лигу
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-1
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Вячеслав Новиков
Ответ rigobersong
Жирона топ клуб:) С ними всегда сложно, Барселона зато всегда готова уничтожить мадридский аутсайдер:))
С Мадридом была хорошая игра, но команду колбасит
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Ansu Fati
Ответ Mikel Dominator Arteta
Скоро фарт закончится и Реал выйдет на первое место.
Скоро 19 марта и мадридскому Реалу опять навтыкают полную авоську))
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-1
-1
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Вячеслав Новиков
Ответ alan77
Вообще никакие, Рафинья-кадр. Первый на выход
Полностью согласен
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Кирилл
Игра, конечно, не самого лучшего качества сегодня была.. Видно, что без Левы в нападении очень сложно - Фати на его позиции вообще не вывозит. Так еще и Дембеле сломался… Хорошо, что 3 очка в кармане и Барселона продолжает лидировать. Но игру нужно улучшать и не вставать в оборону после нужного результата..
Барселона напомнила себя в начале сезона с кучей бессмысленных навесов и отсутствием дальних ударов.
+1
-1
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Lionel Andres Messi 10
Чем больше вижу таких матчей, как сегодня, тем больше уверяюсь в том, что Барселона станет чемпионом: хоть и играют не лучшим образом, и соперник создаёт хорошие моменты, но всё равно выигрывают. Чемпионское везение.
+1
-3
-2
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Ramil Usmanov
Браво, Барса, вперёд на этой волне!
+2
-1
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ljolik888
Вроде великолепный результат , но почему-то волосы поседели!
+1
0
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Гусейн Магомедрасулов
Надеюсь Дембеле ненадолго потеряли
+1
-2
-1
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Mikel Dominator Arteta
Скоро фарт закончится и Реал выйдет на первое место.
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-4
-4
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alan77
Ответ Вячеслав Новиков
Всех с победой, но честно сказать отскочили, так играть нельзя это какой-то позор просто, и это Жирона
Вообще никакие, Рафинья-кадр. Первый на выход
+1
0
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rigobersong
Ответ Karl0709
С Бетисом уже будет Левандовски?
Бери выше, будет Торрес:)😎
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RYBvsSAB
Хавибол рулитЪ
0
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Nogoi89
Педри оправдывает надежды! Добывает очки
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-1
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Гамаль Хайдаров
Ответ rigobersong
Классные победы, троллят хейтеров, что бы те до конца с красным лицом сидели и думали, что Барселона отскакивает, а не экономит силы на квадрупл:))
наш фарт в концовках скоро закончится, жаль что Фати или Рафинья не могут зарешать в нужных моментах
+3
-1
+2
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GuruFutbola
Кабинетные в модриде удалили на продолжительный срок 2 игроков нападения, но Барса все равно побеждает и побеждает, а глоры модрида страдают и страдают 😎
Больше, чем клуб)
+49
-18
+31
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