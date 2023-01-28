«Барселона» выиграла 8 матчей подряд и 12 из последних 13
«Барселона» продлила победную серию до 8 матчей.
Команда Хави одолела «Жирону» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги.
В последний раз «блауграна» уступала 26 октября – «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов. С тех пор у нее 12 побед и ничья за 13 игр.
В 2023 году каталонцы выиграли все 8 матчей, в том числе по пенальти у «Бетиса» в Суперкубке Испании.
Далее «Барселона» сыграет именно с клубом из Севильи на его поле – это случится 1 февраля.
барса действующий участник ле,
Реал больше чем клуб!
барса больше чем цирк
Больше, чем клуб)