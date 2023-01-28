«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» – аренда». Агент об уходе из «Локо»

Агент Гирано Керка прокомментировал условия перехода игрока из «Локомотива» в «Антверпен».

«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» – аренда», – сказал Освальд Снип.

Ранее «Локомотив» сообщил, что нидерландец перешел в чемпионат Бельгии на правах платной аренды, а «Антверпен» заявил, что Керк приостановил контракт с железнодорожниками.

Керк выплатил «Локомотиву» компенсацию при переходе в «Антверпен» – 600 тысяч евро (Transfermarkt)