«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» – аренда». Агент об уходе из «Локо»

Теги Локомотив высшая лига Бельгия Антверпен агенты Гирано Керк Спорт-Экспресс Футбол

Агент Гирано Керка прокомментировал условия перехода игрока из «Локомотива» в «Антверпен».

«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» – аренда», – сказал Освальд Снип.

Ранее «Локомотив» сообщил, что нидерландец перешел в чемпионат Бельгии на правах платной аренды, а «Антверпен» заявил, что Керк приостановил контракт с железнодорожниками.

Керк выплатил «Локомотиву» компенсацию при переходе в «Антверпен» – 600 тысяч евро (Transfermarkt)

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5 комментариев

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V_J_I_K
Короче, Керк сам себя арендовал, заплатил 600 косарей Локо,а бельгийцы просто не в курсе))
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crazy_elky
Ну понятно.
Бельгийцы сказали: «мы не будем платить кровавым русским, но игрока хотим! Товарищ Керк, давайте мы вам бонус в 600к, вы кровавым русским заплатите сами 600к. И мы такие белые пушистые, умные и гениальные, а кровавые русские не получили наших демократических свободных денег!»
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Тиджани Бабангида
Странные разночтения….
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Ovsyankin
Такая изи история же, бельгийцы что бы показать «жесткую позицию» скинули Керку на счет 600 косарей, которые он тут же перевел в Паравоз. Схема вообще наша с кабаном, так стоп это же бельгийцы они так не могуууутт…!!1!1
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Алекс Мелкумян
"Просто аренда безвозвратная"
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