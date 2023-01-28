«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» – аренда». Агент об уходе из «Локо»
Агент Гирано Керка прокомментировал условия перехода игрока из «Локомотива» в «Антверпен».
«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» – аренда», – сказал Освальд Снип.
Ранее «Локомотив» сообщил, что нидерландец перешел в чемпионат Бельгии на правах платной аренды, а «Антверпен» заявил, что Керк приостановил контракт с железнодорожниками.
Керк выплатил «Локомотиву» компенсацию при переходе в «Антверпен» – 600 тысяч евро (Transfermarkt)
Бельгийцы сказали: «мы не будем платить кровавым русским, но игрока хотим! Товарищ Керк, давайте мы вам бонус в 600к, вы кровавым русским заплатите сами 600к. И мы такие белые пушистые, умные и гениальные, а кровавые русские не получили наших демократических свободных денег!»