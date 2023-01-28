20-летний Педри провел 100-й матч за «Барселону». Он играет за клуб с 2020 года
Игра против «Жироны» оказалась для полузащитника «Барселоны» Педри юбилейной.
Матч 19-го тура Ла Лиги стал для хавбека 100-м в составе каталонской команды. Он вышел на замену на 26-й минуте.
Впервые Педри сыграл за «Барселону» 27 сентября 2020 года. До этого он выступал за «Лас-Пальмас».
Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Комменты полные когнитивно недостаточных людей, ей богу. Попросту кpетинов
звезда горящая ярче погаснет раньше
Хотелось бы, чтобы продолжал в том же духе в составе Барселоны !