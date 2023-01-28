20-летний Педри провел 100-й матч за «Барселону». Он играет за клуб с 2020 года

Игра против «Жироны» оказалась для полузащитника «Барселоны» Педри юбилейной.

Матч 19-го тура стал для хавбека 100-м в составе каталонской команды. Он вышел на замену на 26-й минуте.

Впервые Педри сыграл за «Барселону» 27 сентября 2020 года. До этого он выступал за «Лас-Пальмас».

Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.