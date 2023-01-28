20-летний Педри провел 100-й матч за «Барселону». Он играет за клуб с 2020 года

Теги Барселона Ла Лига Жирона Педри Футбол

Игра против «Жироны» оказалась для полузащитника «Барселоны» Педри юбилейной.

Матч 19-го тура Ла Лиги стал для хавбека 100-м в составе каталонской команды. Он вышел на замену на 26-й минуте.

Впервые Педри сыграл за «Барселону» 27 сентября 2020 года. До этого он выступал за «Лас-Пальмас».

Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Natan Pilkin
Ответ Гвардиола-мл.
Прошел по ссылке. За Барсу за это время забил 12 мячей (плюс еще один сегодня) и отдал 7 передач во всех турнирах
Просто позор! Давай посмотрим, как в его возрасте играли в топ-клубах Скоулз, Кроос, Вератти и Каземиро

Комменты полные когнитивно недостаточных людей, ей богу. Попросту кpетинов
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vatnikZOV1
Ответ Сикарио
Кто это?
тв0й не брaчный паxан))
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GuruFutbola
Ответ gPk
Так его забанили)
За что на так долго?
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gPk
Ответ GuruFutbola
Да, давно не видно)
Так его забанили)
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Max Tulenev
Ответ Три Артиста
как бы не сломался окончательно к 25 звезда горящая ярче погаснет раньше
Сплюнь. Вспомни Лео. А Педри гораздо раньше перестал жрать пиццы
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Max Tulenev
Рекорд по играм за Барсу потянет в будущем?..
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Гвардиола-мл.
Прошел по ссылке. За Барсу за это время забил 12 мячей (плюс еще один сегодня) и отдал 7 передач во всех турнирах
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-1
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Три Артиста
как бы не сломался окончательно к 25
звезда горящая ярче погаснет раньше
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-5
-5
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Sweaty25
Как же он своей игрой напоминает Иньесту в прайме... Движения с мячом, пасовая дисциплина, обострение и, когда необходимо, игра на острие. Не перестаёт радовать и вселять уверенность!
+2
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arajanarm
У Гави ещё быстрее будет
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Тимур Мингалеев
Ответ Сикарио
Кто это?
Посмотри хайлайты сегодняшнего матча
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Ramil Usmanov
За минуту до гола написал свой предыдущий комментарий с пожеланием. Педри - КРАСАВЧИК!!!
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Mark Andre Ter Shtegen
Зверь
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Ramil Usmanov
Педри, отпразднуй свой юбилейный матч забитым мячом сегодня!
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Сикарио
Ответ Cops noob pley
Один из лучших полузащитников мира
Комментарий скрыт
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-10
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Кайрат Кырбасов
Блин, угробят парня такой динамикой....
0
-1
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Ansu Fati
Ответ rigobersong
А помнишь тут был Блаттерс, до сих пор ржу с его комментариев:)
Говорят он перебрался на ветки МЛС и наяривает на Пуча))
+26
-1
+25
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
А помнишь тут был Блаттерс, до сих пор ржу с его комментариев:)
Да, давно не видно)
+3
-3
0
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Cops noob pley
Ответ Сикарио
Кто это?
Один из лучших полузащитников мира
+44
-10
+34
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Кирилл
Такое ощущение, что Педри отыграл уже матчей 200, а тут всего лишь 100 набрал.

Хотелось бы, чтобы продолжал в том же духе в составе Барселоны !
+6
0
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Vlad
Бриллиант барсы
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Dastan Zhapar Uulu
Незаменимый игрок основы, главное чтобы не получал травмы
+3
0
+3
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Сикарио
Комментарий скрыт
+3
-20
-17
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Повезло же откопать такой бриллиант, который в 20 лет показывает мировой уровень)
А помнишь тут был Блаттерс, до сих пор ржу с его комментариев:)
+12
-10
+2
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rigobersong
Машина!:)💪💪💪
+4
-5
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