Аке об 1:0 с «Арсеналом»: «Они очень сильны, но «Ман Сити» не дрогнул и не пропустил»

оценил победу «Манчестер Сити» над « » (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

«Во втором тайме мы играли чуть лучше и показали более-менее свой футбол. Было тяжело, они прессинговали высоко, и нам приходилось использовать Эрлинга [Холанда в отборе] чаще, чем обычно. «Арсенал» очень силен, но мы не дрогнули и не пропустили.

Здорово, что мы победили, особенно после тяжелого периода, хотя два предыдущих матча мы выиграли. Хорошо, что продолжили в том же духе. Это дает нам уверенность перед следующей игрой».

О своем голе

«Спасибо Джеку [Грилишу] за пас. Я впервые забил правой ногой, чему я очень рад», – сказал защитник « ».