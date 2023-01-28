Аке об 1:0 с «Арсеналом»: «Они очень сильны, но «Ман Сити» не дрогнул и не пропустил»
Натан Аке оценил победу «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.
«Во втором тайме мы играли чуть лучше и показали более-менее свой футбол. Было тяжело, они прессинговали высоко, и нам приходилось использовать Эрлинга [Холанда в отборе] чаще, чем обычно. «Арсенал» очень силен, но мы не дрогнули и не пропустили.
Здорово, что мы победили, особенно после тяжелого периода, хотя два предыдущих матча мы выиграли. Хорошо, что продолжили в том же духе. Это дает нам уверенность перед следующей игрой».
О своем голе
«Спасибо Джеку [Грилишу] за пас. Я впервые забил правой ногой, чему я очень рад», – сказал защитник «Манчестер Сити».
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