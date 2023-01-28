Аке об 1:0 с «Арсеналом»: «Они очень сильны, но «Ман Сити» не дрогнул и не пропустил»

Теги Манчестер Сити Кубок Англии Арсенал Натан Аке Футбол

Натан Аке оценил победу «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

«Во втором тайме мы играли чуть лучше и показали более-менее свой футбол. Было тяжело, они прессинговали высоко, и нам приходилось использовать Эрлинга [Холанда в отборе] чаще, чем обычно. «Арсенал» очень силен, но мы не дрогнули и не пропустили.

Здорово, что мы победили, особенно после тяжелого периода, хотя два предыдущих матча мы выиграли. Хорошо, что продолжили в том же духе. Это дает нам уверенность перед следующей игрой».

О своем голе

«Спасибо Джеку [Грилишу] за пас. Я впервые забил правой ногой, чему я очень рад», – сказал защитник «Манчестер Сити».

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1 комментарий

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Scot Adkins
Следующий новость спортс: Аке забил впервые правой ногой
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