Стоунз получил травму после ускорения за Троссардом в 1-м тайме матча с «Арсеналом»
Защитник «Ман Сити» Джон Стоунз получил травму в матче с «Арсеналом».
28-летний защитник сборной Англии не смог доиграть матч 4-го раунда Кубка Англии (0:0, перерыв).
В конце первого тайма после ускорения за Леандро Троссардом он опустился на газон, держась за подколенное сухожилие. Его заменил Эмерик Лапорт.
Стоунз забил 1 гол, отдал 2 ассиста и получил 1 желтую карточку в 17 матчах за «Сити» в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
в 2023-м??
Прогресс ееееееееееее!!!!)))))
Здоровья конечно.