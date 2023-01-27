Стоунз получил травму после ускорения за Троссардом в 1-м тайме матча с «Арсеналом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал травмы Джон Стоунз Эмерик Лапорт Леандро Троссард Футбол

Защитник «Ман Сити» Джон Стоунз получил травму в матче с «Арсеналом».

28-летний защитник сборной Англии не смог доиграть матч 4-го раунда Кубка Англии (0:0, перерыв).

В конце первого тайма после ускорения за Леандро Троссардом он опустился на газон, держась за подколенное сухожилие. Его заменил Эмерик Лапорт.

Стоунз забил 1 гол, отдал 2 ассиста и получил 1 желтую карточку в 17 матчах за «Сити» в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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7 комментариев

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Dark.Babysitter
Анализировать что-ли покадрово начали???????????
в 2023-м??
Прогресс ееееееееееее!!!!)))))
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ss_podonok
как говорил пеп у стоунза есть яйца
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Михаил Солдатенков
© "Да, староват я стал, для таких полётов...".
+2
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Sevuska
Это он ещё за Мудриком не бегал .
Здоровья конечно.
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Timur Zhorabekov
Что за не визение
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Плотников Семен
Жалко, классный защитник для ротации сити, только здоровья ему
+5
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Wekil Halylow
Троссард харош
+6
-1
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