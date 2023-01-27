Стоунз получил травму после ускорения за Троссардом в 1-м тайме матча с «Арсеналом»

Защитник « » получил травму в матче с « ».

28-летний защитник сборной Англии не смог доиграть матч 4-го раунда Кубка Англии (0:0, перерыв).

В конце первого тайма после ускорения за он опустился на газон, держась за подколенное сухожилие. Его заменил .

Стоунз забил 1 гол, отдал 2 ассиста и получил 1 желтую карточку в 17 матчах за «Сити» в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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