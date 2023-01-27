Хавбек Израиля Глох, которым интересовались «Барса», «Зенит» и «Дортмунд», перешел в «Зальцбург»
Игрок сборной Израиля, которым интересовались «Барселона» и «Зенит», уехал в Австрию.
«Ред Булл Зальцбург» объявил о трансфере 18-летнего хавбека «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глоха.
Контракт футболиста и австрийского клуба рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера составила около 7 миллионов евро, сообщает Kleine Zeitung.
В этом сезоне Глох забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 23 матчах за «Маккаби».
На днях утверждалось, что «Барса» хочет подписать Глоха летом. Им интересовались «Зенит», «Дортмунд» и «Монако». Российский клуб в августе 2022 года предлагал за игрока 4 млн евро.
Должен стать наследником Бенаюна
Правильный сделал выбор, прокачают в Австрии, далее Лейпциг/Дортмунд, а вот дальше не факт что АПЛ. Как по мне ему больше подходит испанская Ла Лига. Впрочем, подождем, не будем забегать вперед.
Спас карьеру, получается