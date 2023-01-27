Хавбек Израиля Глох, которым интересовались «Барса», «Зенит» и «Дортмунд», перешел в «Зальцбург»

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Игрок сборной Израиля, которым интересовались «Барселона» и «Зенит», уехал в Австрию.

«Ред Булл Зальцбург» объявил о трансфере 18-летнего хавбека «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глоха.

Контракт футболиста и австрийского клуба рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера составила около 7 миллионов евро, сообщает Kleine Zeitung.

В этом сезоне Глох забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 23 матчах за «Маккаби».

На днях утверждалось, что «Барса» хочет подписать Глоха летом. Им интересовались «Зенит», «Дортмунд» и «Монако». Российский клуб в  августе 2022 года предлагал за игрока 4 млн евро.

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg

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12 комментариев

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Alexander Sragovich
Парнишка очень толковый. В Израиле редко, но случаются топ игроки. Хотя он только в начале пути
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Mihel
Парень кстати русскоязычный
Должен стать наследником Бенаюна
+1
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Roman Araslanov
Не глох, а Глух
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Okaka
ou разве дает не у? он же Глух
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vaslover
Очень впечатлил своей игрой на ЧЕ до 19 лет, знатно возил в финале англичан.
Правильный сделал выбор, прокачают в Австрии, далее Лейпциг/Дортмунд, а вот дальше не факт что АПЛ. Как по мне ему больше подходит испанская Ла Лига. Впрочем, подождем, не будем забегать вперед.
+2
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+2
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Руслан Мозговой
Правильный выбор.
+8
0
+8
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всёотлично
Ответ Amalfitano
Пиняева бы в Ред Бул отправить. Было бы интересно посмотреть на его игру на таком уровне и рядом с другими талантами.
Как бы не жаль было, парень по ходу никуда не собирается.
+2
0
+2
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maximilian_15
Там молодежи дают играть и прокачивают. Ценник набьет и продадут, что логично.
+10
0
+10
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evil
зенит в августе 2022 года предлагал за игрока 4 миллиона евро

Спас карьеру, получается
0
-4
-4
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podolsk_001
Кл.ри.с глох?
0
-5
-5
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Amalfitano
Пиняева бы в Ред Бул отправить. Было бы интересно посмотреть на его игру на таком уровне и рядом с другими талантами.
+22
-2
+20
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Muslim Muslim
Уедет в АПЛ, транзитом через Лейпциг, через несколько лет)
+2
-2
0
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