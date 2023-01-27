Игрок сборной Израиля, которым интересовались « » и «Зенит», уехал в Австрию.

« » объявил о трансфере 18-летнего хавбека « » из Тель-Авива Оскара Глоха.

Контракт футболиста и австрийского клуба рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера составила около 7 миллионов евро, сообщает Kleine Zeitung.

В этом сезоне Глох забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 23 матчах за «Маккаби».

На днях утверждалось, что «Барса» хочет подписать Глоха летом. Им интересовались « », « » и «Монако». Российский клуб в августе 2022 года предлагал за игрока 4 млн евро.

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg