Ирина Роднина: «Зачем уделять пиву на стадионах столько внимания? Будто оно спасет российский футбол»

Теги премьер-лига Россия Ирина Роднина Государственная дума Политика алкоголь и спорт Футбол

Ирина Роднина высказалась о продаже пива на стадионах.

«Зачем столько внимания уделять пиву? Как будто оно спасет российский футбол. Нужно говорить о футболе, а не об алкоголе внутри футбола.

Во всем мире продают? Ну, во всем мире и игроков продают за большие деньги, зарабатывают на трансферах. Давайте быть последовательными», – заявила депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка.

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43 комментария

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Iuliia Timofeyeva
Наш футбол спасет только водка. Давайте ее рекламировать
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argentinakomandamraz
Почему-то сша могут свои лиги развивать, мутить шоу, внутри страны вариться, а наши , нет, мы же намного тупее, там же гении все)
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Джиза
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нужно разрешить пиво на фигурном катании, оно же популярнее футбола. -Ну, за четверной аксель! А Риттбергер вообще как марка пива звучит.
Правильно говорить Ротенберг
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Marienburg
Ну, во всем мире и игроков продают. Давайте быть последовательными, и ... вместе с пивом в весеннюю сессию госдумы запретим и трансферы
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Iuasamotu
Пиво, один из дополнительных факторов для культурного отдыха, коим является поход на футбол
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Нету Нету
Пиво нулевка 0.03 тоже норм вариант
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xDe xDe
Правильно, Ира. Российский футбол уже даже пиво не спасёт.
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Barboza111
С алкашами сидеть на футболе такое себе )) одно дело если болела 1 банку выпьет и отдыхает , а че делать с теми кто в хлам )) контролировать кто сколько пьет не реально, поэтому проще без пива. Кто хочет выпить, идет в спорт Бар)) там все удобства для этого
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Монморенси
Ну, кстати, у неё в Америке пиво на стадионах продаётся. Почему бы и у нас не попробовать?
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Леван Мкртчян
Известно зачем.... Распознать всю красоту российского футбола можно только под пиво
Вообще-то только водка
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mad butcher
Кто-то мне может объяснить, какое отношение фигуристка имеет к менеджменту футбольного клуба?
Ну как может человек, никакого отношения не имеющий ни к экономике, ни к маркетингу, ни к футболу - рассуждать о вещах, в которых она не то что ничего не понимает, а просто даже не представляет, что это?

Это как у идиота в сумасшедшем доме поинтересоваться, что он думает о трудах Канта. Там, наверное, такое можно услышать.......
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Конечно спасёт, а как трезвому смотреть игру шинника, ещё и в мороз, по сей то милости:(
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22somebody22
Ответ Boris Volodin
Ир, не суйся не в свою кормушку.
Твоя то с каких пор стала?
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22somebody22
Согласен.
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tolstiy
Ответ Леван Мкртчян
Известно зачем.... Распознать всю красоту российского футбола можно только под пиво
Пиво не до конца раскрывает всю красоту, надо брать покрепче....
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tolstiy
Она реально настолько..... или шутит?
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Мохнатый55
Говорят, что коньяк проблему не решит. Можно подумать, кефир решит. Коньяк хотя бы старается.
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sergey-ld
Ввиду широкомаштабного применения разработанного ГД закона о Фан ID к лету на стадионах никого не останется, поэтому мы согласны с вами, Ирина Константиновна, суета с пивом – ни к чему, так как спасать будет уже некого...
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Boris Volodin
Ир, не суйся не в свою кормушку.
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Maturmalai
Страшно далека она от народа
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Mt09
Ответ Циник Петербургский
Боюсь, что после введения фан-уйди пиво на стадионах, вообще, надо будет раздавать бесплатно. Это хоть как-то поднимет среднюю посещаемость.
а ведь достаточно просто запретить продажу пива где-либо, кроме стадионов
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KOTOV71
Ну есть выражение-" с пивом сойдёт!"
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Spartakus1984
Человек занимает должность депутата и реально понимает как разиввать экономическую сотавляющую в том числе и спорте-футболе.
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Растиньяк
Вместе с водкой-спасет
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Дмитрий Агалаков
Пиво, конечно же, футбол не спасёт. Тем более от таких, как Роднина, Терюшков и прочие убийцы футбола, жирующие на Охотном ряду.
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