Ирина Роднина: «Зачем уделять пиву на стадионах столько внимания? Будто оно спасет российский футбол»

Ирина Роднина высказалась о продаже пива на стадионах.

«Зачем столько внимания уделять пиву? Как будто оно спасет российский футбол. Нужно говорить о футболе, а не об алкоголе внутри футбола.

Во всем мире продают? Ну, во всем мире и игроков продают за большие деньги, зарабатывают на трансферах. Давайте быть последовательными», – заявила депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка.

Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало

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