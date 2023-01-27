Ирина Роднина: «Зачем уделять пиву на стадионах столько внимания? Будто оно спасет российский футбол»
Ирина Роднина высказалась о продаже пива на стадионах.
«Зачем столько внимания уделять пиву? Как будто оно спасет российский футбол. Нужно говорить о футболе, а не об алкоголе внутри футбола.
Во всем мире продают? Ну, во всем мире и игроков продают за большие деньги, зарабатывают на трансферах. Давайте быть последовательными», – заявила депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка.
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Ну как может человек, никакого отношения не имеющий ни к экономике, ни к маркетингу, ни к футболу - рассуждать о вещах, в которых она не то что ничего не понимает, а просто даже не представляет, что это?
Это как у идиота в сумасшедшем доме поинтересоваться, что он думает о трудах Канта. Там, наверное, такое можно услышать.......