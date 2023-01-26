Вратарь Андрей Лунин летом может покинуть « ».

По данным Relevo, украинский голкипер недоволен тем, что стал реже попадать в стартовый состав. Так, он рассчитывал сыграть с «Вильярреалом» (3:2) в Кубке Испании, но на поле вышел Тибо Куртуа.

Несмотря на недовольство Лунина, «Реал» не намерен отпускать его до конца сезона, но летом займется поиском на рынке нового вратаря, если не увидит достаточного прогресса в развитии молодых футболистов.

В клубе считают, что при Лунине команда менее стабильна в обороне, пускай он и не совершает серьезных ошибок. Также главный тренер команды не удовлетворен тем, что показывает Андрей в ходе ежедневной работы.

При этом Лунин и его окружение оценивают ситуацию иначе, считая, что украинец был одним из лучших футболистов, когда выходил на поле, и партнеры отзываются о его игре хорошо.

Летом вратарь готов изучить другие варианты продолжения карьеры, если Анчелотти продолжит работу в «Реале».

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 7 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.