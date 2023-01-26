Анчелотти не устраивает Лунин. Украинец недоволен, что не сыграл в Кубке, и может уйти летом, если Карло останется в «Реале» (Relevo)
Вратарь Андрей Лунин летом может покинуть «Реал».
По данным Relevo, украинский голкипер недоволен тем, что стал реже попадать в стартовый состав. Так, он рассчитывал сыграть с «Вильярреалом» (3:2) в Кубке Испании, но на поле вышел Тибо Куртуа.
Несмотря на недовольство Лунина, «Реал» не намерен отпускать его до конца сезона, но летом займется поиском на рынке нового вратаря, если не увидит достаточного прогресса в развитии молодых футболистов.
В клубе считают, что при Лунине команда менее стабильна в обороне, пускай он и не совершает серьезных ошибок. Также главный тренер команды Карло Анчелотти не удовлетворен тем, что показывает Андрей в ходе ежедневной работы.
При этом Лунин и его окружение оценивают ситуацию иначе, считая, что украинец был одним из лучших футболистов, когда выходил на поле, и партнеры отзываются о его игре хорошо.
Летом вратарь готов изучить другие варианты продолжения карьеры, если Анчелотти продолжит работу в «Реале».
В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 7 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но Лунину сложнее. ЦСКА, как и любая команда середняк - это чаще всего проходной двор в обороне в игре с более сильными или равными соперниками и вратарь может себя проявить, и тогда рождается уверенность в нем.
Акинфеев тот же потащил в самом начале пенальти, и потом спасал, ну и плюс его характер и харизма и поэтому его слушали.
Лунину сложнее в данной ситуации. И идти играть в Реал вратарем в юном возрасте - это самоубийство. Времена Касильяса прошли, увы. Молодому вратарю пробиться в основу и стать основным вратарем ныне просто невозможно.
И претензии, что Лунин не так как-то проявляет себя на тренировках смешны. А с чего ему как-то сильно выкладываться, если он знает почти на 100%, что на поле не выйдет. Нужен вратарь, но хотите профессионального роста, отдайте в аренду.
А то получается Чепчугов 2.0 в ЦСКА, который был классным вратарем, пока не перешел в ЦСКА, где вообще не играл.
Многие клубы распределяют игровое время вратарей: один играет в национальном чемпионате, а другой в Кубке, если есть еврокубки, то и там, или в еврокубках они делят матчи поровну.
А так непонятные претензии к вратарю, что он не так тренируется, не чувствует и не управляет командой. Это вопросы мотивации и сыгранности, а с ними проблемы по выше указанным причинам.
Лунину вообще нужно уходить. Тут без вариантов. Он же не Дудек, который сидел на лавке в Реале ради денег, но он пришел на закате карьеры и зарабатывал на старость.
Лунину нужно решить, что для него важнее. А перепалки в публичном пространстве, что тренер не прав вообще глупость и скорее минус игроку, чем тренеру и команде
Анчелотти: «Лунин - наш основной вратарь!»
Причем тут возраст?
С таким Куртуа лучшим кандидатом на место второго вратаря был бы кто-то опытный, как в своё время Дудек, а молодым играть и развиваться надо.