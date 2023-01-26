Анчелотти не устраивает Лунин. Украинец недоволен, что не сыграл в Кубке, и может уйти летом, если Карло останется в «Реале» (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Футбол

Вратарь Андрей Лунин летом может покинуть «Реал».

По данным Relevo, украинский голкипер недоволен тем, что стал реже попадать в стартовый состав. Так, он рассчитывал сыграть с «Вильярреалом» (3:2) в Кубке Испании, но на поле вышел Тибо Куртуа.

Несмотря на недовольство Лунина, «Реал» не намерен отпускать его до конца сезона, но летом займется поиском на рынке нового вратаря, если не увидит достаточного прогресса в развитии молодых футболистов.

В клубе считают, что при Лунине команда менее стабильна в обороне, пускай он и не совершает серьезных ошибок. Также главный тренер команды Карло Анчелотти не удовлетворен тем, что показывает Андрей в ходе ежедневной работы.

При этом Лунин и его окружение оценивают ситуацию иначе, считая, что украинец был одним из лучших футболистов, когда выходил на поле, и партнеры отзываются о его игре хорошо.

Летом вратарь готов изучить другие варианты продолжения карьеры, если Анчелотти продолжит работу в «Реале».

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 7 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Кузя Гитарист
Ответ Maksat Yakubow
Антиутопия ты хотел сказать?
1984
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Tyrone Woodley
Ответ shapor
Что значит бесит? Он отвечает за результат.
Загугли, что бы это могло значить.
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Maksat Yakubow
Ответ corazón blanco
Лунину нужно уходить из Мадрида. Он очень хороший голкипер, но быть вторым в столь юном возрасте - утопия. В таком возрасте нужно играть, а когда у тебя конкурент Тибо Куртуа, тут конечно без шансов. Уверен, что в клубе средней руки он будет бороться за место в старте.
Антиутопия ты хотел сказать?
0
0
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shapor
Ответ Tyrone Woodley
Анчелотти очень хороший человек и приятный, шикарный тренер один из лучших в истории, но отсутствие ротации от него прям бесит.
Что значит бесит? Он отвечает за результат.
0
-2
-2
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Tyrone Woodley
Анчелотти очень хороший человек и приятный, шикарный тренер один из лучших в истории, но отсутствие ротации от него прям бесит.
0
0
0
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kokakoka
Ответ corazón blanco
Лунину нужно уходить из Мадрида. Он очень хороший голкипер, но быть вторым в столь юном возрасте - утопия. В таком возрасте нужно играть, а когда у тебя конкурент Тибо Куртуа, тут конечно без шансов. Уверен, что в клубе средней руки он будет бороться за место в старте.
В Спартак
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Дмитрий Чидакин
Украинцев нельзя злить.
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Антон Романов
Лунин выходит на поле раз по обещанию с чего команда должна быть уверена в нем? И тренировки одно, а реальный матч другое. Вратарь должен управлять обороной, а как он должен делать, если он играет 7 раз за сезон?! Игроки обороны его не знают, не уверены в нем, не слушают его. Это нужно быть Акинфеевым, чтобы выйти на поле и трехэтажным матом обкладывать опытных игроков и заставлять их делать, что считаешь нужным.
Но Лунину сложнее. ЦСКА, как и любая команда середняк - это чаще всего проходной двор в обороне в игре с более сильными или равными соперниками и вратарь может себя проявить, и тогда рождается уверенность в нем.
Акинфеев тот же потащил в самом начале пенальти, и потом спасал, ну и плюс его характер и харизма и поэтому его слушали.
Лунину сложнее в данной ситуации. И идти играть в Реал вратарем в юном возрасте - это самоубийство. Времена Касильяса прошли, увы. Молодому вратарю пробиться в основу и стать основным вратарем ныне просто невозможно.
И претензии, что Лунин не так как-то проявляет себя на тренировках смешны. А с чего ему как-то сильно выкладываться, если он знает почти на 100%, что на поле не выйдет. Нужен вратарь, но хотите профессионального роста, отдайте в аренду.
А то получается Чепчугов 2.0 в ЦСКА, который был классным вратарем, пока не перешел в ЦСКА, где вообще не играл.
Многие клубы распределяют игровое время вратарей: один играет в национальном чемпионате, а другой в Кубке, если есть еврокубки, то и там, или в еврокубках они делят матчи поровну.
А так непонятные претензии к вратарю, что он не так тренируется, не чувствует и не управляет командой. Это вопросы мотивации и сыгранности, а с ними проблемы по выше указанным причинам.
Лунину вообще нужно уходить. Тут без вариантов. Он же не Дудек, который сидел на лавке в Реале ради денег, но он пришел на закате карьеры и зарабатывал на старость.
Лунину нужно решить, что для него важнее. А перепалки в публичном пространстве, что тренер не прав вообще глупость и скорее минус игроку, чем тренеру и команде
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ernar11
Конечно, надо уходить в другую команду. Главное, мечту детства исполнил, поиграл за топ-клуб, взял трофеи, а теперь пора и поиграть.
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Так-то пропускает меньше дырки носатой, карлуху уволят за бестрофейный сезон, так что может еще и проявит себя
Голос!
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6rpvsqvwtj
Ответ corazón blanco
Лунину нужно уходить из Мадрида. Он очень хороший голкипер, но быть вторым в столь юном возрасте - утопия. В таком возрасте нужно играть, а когда у тебя конкурент Тибо Куртуа, тут конечно без шансов. Уверен, что в клубе средней руки он будет бороться за место в старте.
В Ттнх как раз самое то
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crazy_elky
Звонок из Штатов.
Анчелотти: «Лунин - наш основной вратарь!»
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Гиви Харабадзе
Лунин большего игрового времени желает иметь, как и любой игрок ротации, одно время когда Курта признали лучшим вратарём от France Football, он в нескольких матчах пропускал голы и косячил, да и на ЧМ был не совсем хорош, могли руководители и тренерский штаб дать Лунину шанс ещё, те самым Куртуа преподать урок.
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corazón blanco
Ответ Juggernaut_Z
Всё верно, кроме употребления слова "утопия" ;) С таким Куртуа лучшим кандидатом на место второго вратаря был бы кто-то опытный, как в своё время Дудек, а молодым играть и развиваться надо.
Безусловно. Всегда считал, что вторым вратарём в команде должен быть тот, кто не требует игрового времени, у которого есть опыт и в случае чего сможет подстраховать основного голкипера.
+8
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Мишка Ляшенко
Хотя бы в кубках играть должен. Парень далеко уже не школьник
Парень видимо даже уровень «проходных» матчей в кубке не тянет.
Причем тут возраст?
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Helge
Вполне предсказуемо. Это не вратарь уровня Реала
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Juggernaut_Z
Ответ corazón blanco
Лунину нужно уходить из Мадрида. Он очень хороший голкипер, но быть вторым в столь юном возрасте - утопия. В таком возрасте нужно играть, а когда у тебя конкурент Тибо Куртуа, тут конечно без шансов. Уверен, что в клубе средней руки он будет бороться за место в старте.
Всё верно, кроме употребления слова "утопия" ;)
С таким Куртуа лучшим кандидатом на место второго вратаря был бы кто-то опытный, как в своё время Дудек, а молодым играть и развиваться надо.
+15
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Юрий Кечко
Анчелотти агент Кремля очевидно
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VuNePonimaete
Ответ WESTERN-
Без обид но очевидно он в Реале только потому что украинец. Да молодой перспективный но свои перспективы пересидел. Пока не поздно есть шансы ещё в топа вырости надо уходить.
Вы даже здесь какие-то подвохи видите, какие ж вы конченные..
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emptinesspetr
Зениту или Спартаку пригодится
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Vitto
Ответ Spaten
Кого он хочет оставить на лавке вместо себя? Лучшего кипера мира?
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Денис Головко
Зенит заберёт
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WESTERN-
Без обид но очевидно он в Реале только потому что украинец. Да молодой перспективный но свои перспективы пересидел. Пока не поздно есть шансы ещё в топа вырости надо уходить.
+7
-14
-7
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VuNePonimaete
Анчелотти в последний момент выкинул из старта в матче за кубок и даже лично Андрею не сказал ничего, лично я полностью понимаю недовольство Лунина, Карло некрасиво себя здесь повел, а теперь еще и клуб. Уважительно вы к своим игрокам относитесь
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corazón blanco
Лунину нужно уходить из Мадрида. Он очень хороший голкипер, но быть вторым в столь юном возрасте - утопия. В таком возрасте нужно играть, а когда у тебя конкурент Тибо Куртуа, тут конечно без шансов. Уверен, что в клубе средней руки он будет бороться за место в старте.
+57
-7
+50
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