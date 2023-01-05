Лунин хочет остаться в «Реале»: «Я нахожусь в лучшем клубе из возможных, здесь прекрасная атмосфера. Всегда готов играть, решение за тренером»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин намерен остаться в «Реале».

«Я здесь уже три года. Борюсь и жду, работаю и тренируюсь. Пользуюсь теми шансами, которые у меня появляются. Но я делаю это не для того, чтобы уйти. Я намерен остаться.

Я нахожусь в лучшем из возможных мест, мне помогают лучшие. Здесь прекрасная атмосфера.

Любой игрок сказал бы, что хочет играть постоянно. Я готов. Я делаю свою работу и стараюсь всегда быть готовым. Решение принимает тренер», – сказал вратарь мадридского «Реала» после матча Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).

Соглашение украинского голкипера с «Реалом» действует до июня 2024 года.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalik Barbacari
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владимир Владимирович
Спецоперация спецоперацией , но я по прежнему рад успехам украинских футболистов за рубежом. Как болел за Шевченко , так же и рад за Лунина Зинченко
это война) что уж скрывать уже, сам Путин говорит. Просто ему можно а холопам только когда он захочет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимирович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спецоперация спецоперацией , но я по прежнему рад успехам украинских футболистов за рубежом. Как болел за Шевченко , так же и рад за Лунина Зинченко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ВладимирНеПутин
А ему это надо? Живет в Мадриде, тренируется в одном из лучших клубов, в прекрасных условиях
Так если бы у него не было таланта, то конечно можно было бы и до конца карьеры сидеть на скамейке, но у парня есть потенциал, вполне мог бы в клубе средней руки побороться за место в воротах и выиграть конкуренцию.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лунин действительно хороший кипер! Но Куртуа это другой уровень. Надеюсь однажды и Андрюха станет таким же как бельгийская стена!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Иметь такого отличного второго вратаря - роскошь. Но на мой взгляд ему стоит уйти хотя бы в аренду. У Куртуа невозможно выиграть конкуренцию на данный момент. А ждать травму ( не дай Бог) и Кубок Короля и получать крупицы игровой практики в этом возрасте - большая потеря.
А ему это надо? Живет в Мадриде, тренируется в одном из лучших клубов, в прекрасных условиях
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Сафонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Готов? Уверен? Типа тренер такой лох, что тебя такого готового не выпускает? Тебе ещё пахать и пахать
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Иметь такого отличного второго вратаря - роскошь. Но на мой взгляд ему стоит уйти хотя бы в аренду. У Куртуа невозможно выиграть конкуренцию на данный момент. А ждать травму ( не дай Бог) и Кубок Короля и получать крупицы игровой практики в этом возрасте - большая потеря.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivang King
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Классный кипер, не подводит 👍🏻
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Из возможных это птичий помет и 2 клуба фнл?
Тут спорно все же
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gepard_GRIN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Главное вна Украину пока не возвращаться.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий