Лунин хочет остаться в «Реале»: «Я нахожусь в лучшем клубе из возможных, здесь прекрасная атмосфера. Всегда готов играть, решение за тренером»

намерен остаться в «Реале».

«Я здесь уже три года. Борюсь и жду, работаю и тренируюсь. Пользуюсь теми шансами, которые у меня появляются. Но я делаю это не для того, чтобы уйти. Я намерен остаться.

Я нахожусь в лучшем из возможных мест, мне помогают лучшие. Здесь прекрасная атмосфера.

Любой игрок сказал бы, что хочет играть постоянно. Я готов. Я делаю свою работу и стараюсь всегда быть готовым. Решение принимает тренер», – сказал вратарь мадридского « » после матча Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).

Соглашение украинского голкипера с «Реалом» действует до июня 2024 года.