Воспитанник «Зенита» об отношении к нему в США: «Все хорошо, ничего не изменилось. Даже стали сочувствовать»

Теги Зенит МЛС премьер-лига Россия Политика Спорт-Экспресс Футбол

Воспитанник «Зенита» ответил на вопрос об отношении к нему в США.

– Как к тебе изменилось отношение в США за последний год?

– Все хорошо, ничего не изменилось. Я бы даже сказал, стали сочувствовать.

Отлично помню тот день, когда все началось. Наш главный тренер на первой же тренировке подошел ко мне, спросил о моем самочувствии, поинтересовался, как дела у моих близких.

Он выразил поддержку и произнес важные слова: «Отношение к тебе никак не меняется, не переживай. Я не потерплю никаких оскорблений и шуток в твою сторону. Если что, сразу сообщай мне обо всем».

После этого он то же самое повторил при команде. Это меня растрогало. Очень крутой момент.

– Что ты отвечаешь людям, когда поднимают острую тему?

– Да им самим неудобно говорить обо всем этом. Да и что мне отвечать? Я же ничего не знаю и особо вникать не хочу. В принципе я так и отвечаю, что это просто не ко мне.

– На кого ты учишься?

– Моя специальность – анализ данных и системная инженерия. Если очень грубо говорить, то я будущий программист – уже знаю Java, изучаю Python, – сказал 19-летний Богдан Ведерников, который учится в университете Колорадо-Спрингс.

17 комментариев

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Артём Сергеев
Тренер крутой специалист, всё правильно сделал. Работа есть работа и гражданство тут не причём. Простые люди не виноваты,что плохие люди прокрались у нас во власть
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kustarnik555@gmail.com
разблокирован новый персонаж Воспитанник Зенита
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Матвей Суицидин
Ответ LLiriKK
Откуда в нашем футболе столько резко вдруг оказавшихся в США? Ладно, я могу ещё понять Торбинского, у которого хотя бы карьера была длительной и, с поправками, успешной по меркам российского футбола, но все эти «воспитанники», они-то как там в таком количестве оказываются?! И после этого будем удивляться, почему у нашей молодежи мозги не туда повернуты.
🤡
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-3
-3
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Максим Черкашин
Ответ evil
Признать иноагентом
И нежелательным на территории России.😁
+2
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Обычным америкосам, как и европейцам, плевать на русских, хохлов и на политику в целом. Главная их политика это обеспеченность и здоровье их семей. К сожалению они не смотрят телеканал рен-ТВ и поэтому не понимают всю глубину проблемы:))) Ещё наверное и не догадываются, что вот как 20 с лишним лет мешают жить обычному Россиянину (воруют наше достояние, ресурсы, технологии).
И даже не догадываются, что они нацисты. Ну таковыми их один Еврей с телевизора назвал
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-3
-2
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Verhovn
Ответ Kit244098
Они наверное решили, что Зенит - это украинская команда, а С-Петербург - областной город Украины. Америкосам все по барабану, для них все мы русские.
У них есть Санкт-Петербург как локация. Так что неудивительно.
Что касается игрока, я не знаю кто это. Дай бог ему здоровья.)
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ LLiriKK
Откуда в нашем футболе столько резко вдруг оказавшихся в США? Ладно, я могу ещё понять Торбинского, у которого хотя бы карьера была длительной и, с поправками, успешной по меркам российского футбола, но все эти «воспитанники», они-то как там в таком количестве оказываются?! И после этого будем удивляться, почему у нашей молодежи мозги не туда повернуты.
Может пораскинуть мозгами? Статью перечитать? Учится он там, потом на работу устроится в IT, если с футболом варианта не будет.
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+5
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Kit244098
Они наверное решили, что Зенит - это украинская команда, а С-Петербург - областной город Украины. Америкосам все по барабану, для них все мы русские.
Обычным америкосам, как и европейцам, плевать на русских, хохлов и на политику в целом. Главная их политика это обеспеченность и здоровье их семей. К сожалению они не смотрят телеканал рен-ТВ и поэтому не понимают всю глубину проблемы:))) Ещё наверное и не догадываются, что вот как 20 с лишним лет мешают жить обычному Россиянину (воруют наше достояние, ресурсы, технологии).
+20
-4
+16
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ LLiriKK
Откуда в нашем футболе столько резко вдруг оказавшихся в США? Ладно, я могу ещё понять Торбинского, у которого хотя бы карьера была длительной и, с поправками, успешной по меркам российского футбола, но все эти «воспитанники», они-то как там в таком количестве оказываются?! И после этого будем удивляться, почему у нашей молодежи мозги не туда повернуты.
Завидуешь?
+6
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-2
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LLiriKK
Откуда в нашем футболе столько резко вдруг оказавшихся в США? Ладно, я могу ещё понять Торбинского, у которого хотя бы карьера была длительной и, с поправками, успешной по меркам российского футбола, но все эти «воспитанники», они-то как там в таком количестве оказываются?! И после этого будем удивляться, почему у нашей молодежи мозги не туда повернуты.
+2
-9
-7
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Ковид 07.10.52
А какое еще может быть отношение к болезненым людям, которые не понимают, что происходит и знать не хочет. куда его страну привели...Конечно людям которые привыкли знать, что творит власть и , когда не согласны выходят на улицу показать свое отношение, могут только сочувствовать такому уровню развития этого типа...
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evil
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Kit244098
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.ru
видимо имя воспитанника ввело американцев в заблуждение...
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денежная масса
Я тоже сочувствую всем воспитанникам зенита))
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schwein
О, отличная ветка для того, чтобы местные эксперты по всем вопросам высказались о перспективах СВО после поставки абрамсов с леопардами.
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pasha_t
Даже стали сочувствовать🤡
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