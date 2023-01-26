Воспитанник «Зенита» об отношении к нему в США: «Все хорошо, ничего не изменилось. Даже стали сочувствовать»

Воспитанник « » ответил на вопрос об отношении к нему в США.

– Как к тебе изменилось отношение в США за последний год?

– Все хорошо, ничего не изменилось. Я бы даже сказал, стали сочувствовать.

Отлично помню тот день, когда все началось. Наш главный тренер на первой же тренировке подошел ко мне, спросил о моем самочувствии, поинтересовался, как дела у моих близких.

Он выразил поддержку и произнес важные слова: «Отношение к тебе никак не меняется, не переживай. Я не потерплю никаких оскорблений и шуток в твою сторону. Если что, сразу сообщай мне обо всем».

После этого он то же самое повторил при команде. Это меня растрогало. Очень крутой момент.

– Что ты отвечаешь людям, когда поднимают острую тему?

– Да им самим неудобно говорить обо всем этом. Да и что мне отвечать? Я же ничего не знаю и особо вникать не хочу. В принципе я так и отвечаю, что это просто не ко мне.

– На кого ты учишься?

– Моя специальность – анализ данных и системная инженерия. Если очень грубо говорить, то я будущий программист – уже знаю Java, изучаю Python, – сказал 19-летний Богдан Ведерников, который учится в университете Колорадо-Спрингс.