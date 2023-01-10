Погба тренировался с общей группой «Ювентуса». Он пропустит матч с «Наполи» 13 января

Теги Ювентус серия А Италия Поль Погба Душан Влахович Футбол

Полузащитник Поль Погба завершает восстановление после операции на колене.

Футболист сегодня принял участие в работе общей группы «Ювентуса», в том числе позанимавшись с мячом.

Также близок к возвращению форвард Душан Влахович, у которого наблюдались проблемы с приводящей мышцей. Он тоже работал с мячом.

В последний раз сербский нападающий играл за «Ювентус» 25 октября. Французский хавбек после перехода из «Манчестер Юнайтед» не сыграл за туринцев ни разу.

Ближайший матч «бьянконери» назначен на 13 января – против «Наполи». Оба футболиста пропустят его.

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10 комментариев

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Мокеле-Мбембе
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Сразу прочитал - травмировался
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yarmuck
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Мне бы такой пропуск)
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Заяцволк
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Ответ AC.Milan.Fan
Погба за 8 миллионов зп так до сих пор не сыграл ни одного матча 🤭😂 ...
Бережет себя на важнейшие матчи в плей-офф ЛЧ, Реал с Ливерпулем уже придумывают тактику на случай столкновения с гением в 1/4-й
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2RIN
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Ответ AC.Milan.Fan
Погба за 8 миллионов зп так до сих пор не сыграл ни одного матча 🤭😂 ...
Де Кетеларе за 35 млн и Ориги на зп 4,5 тебя не веселят?) а Погба поправится и будет делать разницу
+5
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AC.Milan.Fan
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Погба за 8 миллионов зп так до сих пор не сыграл ни одного матча 🤭😂 ...
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-4
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Digart
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Ответ QWertY
Так лучший итальянский клуб в истории
Это ты правильно сказал
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Alex Legend
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Ответ RealJon
Кек, Юве из неоткуда присоединился в гонку
Наполи скоро из неё выйдет
+2
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QWertY
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Ответ RealJon
Кек, Юве из неоткуда присоединился в гонку
Так лучший итальянский клуб в истории
+15
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Пако
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"Наполи" vs "Ювентус" - главный матч 18 тура битвы за Скудетто
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RealJon
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Кек, Юве из неоткуда присоединился в гонку
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