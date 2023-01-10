Погба тренировался с общей группой «Ювентуса». Он пропустит матч с «Наполи» 13 января
Полузащитник Поль Погба завершает восстановление после операции на колене.
Футболист сегодня принял участие в работе общей группы «Ювентуса», в том числе позанимавшись с мячом.
Также близок к возвращению форвард Душан Влахович, у которого наблюдались проблемы с приводящей мышцей. Он тоже работал с мячом.
В последний раз сербский нападающий играл за «Ювентус» 25 октября. Французский хавбек после перехода из «Манчестер Юнайтед» не сыграл за туринцев ни разу.
Ближайший матч «бьянконери» назначен на 13 января – против «Наполи». Оба футболиста пропустят его.
10 комментариев