Погба тренировался с общей группой «Ювентуса». Он пропустит матч с «Наполи» 13 января

Полузащитник Поль Погба завершает восстановление после операции на колене.

Футболист сегодня принял участие в работе общей группы « », в том числе позанимавшись с мячом.

Также близок к возвращению форвард , у которого наблюдались проблемы с приводящей мышцей. Он тоже работал с мячом.

В последний раз сербский нападающий играл за «Ювентус» 25 октября. Французский хавбек после перехода из «Манчестер Юнайтед» не сыграл за туринцев ни разу.

Ближайший матч «бьянконери» назначен на 13 января – против «Наполи». Оба футболиста пропустят его.