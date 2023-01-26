Товарищеский матч. Сербия обыграла в гостях США

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Сборная Сербии победила на выезде США (2:1) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

США – Сербия 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
26 января, 06.00, «Banc of California Stadium»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 29 Васкес, 1:1 – 43 Илич, 1:2 – 46 Симич.
СШАСлонина, Грессель (Джонс, 62), Циммерман (Лонг, 46), Neal, Гомес, Помикал (Акоста, 63), Соньора (Уильямсон, 58), Моррис, Сендехас, Васкес (Хопп, 63), Коуэлл (Арриола, 73).
СербияПетрович (Росич, 46), Мияилович, Веселинович, Стоич, Петрович, Симич (Damjanović, 76), Илич (Ivezić, 62), Топич (Штулич, 46), Petkovic (Биелович, 81), Йовелич, Lučić (Пантович, 62).
Предупреждения:
Петрович (85), Моррис (88), Мияилович (89).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

4 комментария

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SlevinKelevra8
Обыграли. Но там вторые составы играли. У США только игроки MLS. С ЧМ только Циммерман. Сербов я знаю хуже, но похоже так же.
Так что, матч вторых составов. Ну и голы у сербов стандарт и ошибка Америки в обороне, когда Циммерман как раз ушел.
Слонина, кстати, хороший. Самый молодой вратарь в старте сборной США.
Попозже текст в блог напишу.
+2
0
+2
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Ярик01
Сербы чьи братушки? ) Почему не с командой Карпина ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
глянул составы ..контрольный матч
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ваня Гулев
Молодцы 💪
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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