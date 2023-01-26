Товарищеский матч. Сербия обыграла в гостях США
Сборная Сербии победила на выезде США (2:1) в товарищеском матче.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Banc of California Stadium»
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США –
Слонина, Грессель (Джонс, 62), Циммерман (Лонг, 46), Neal, Гомес, Помикал (Акоста, 63), Соньора (Уильямсон, 58), Моррис, Сендехас, Васкес (Хопп, 63), Коуэлл (Арриола, 73).
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Сербия –
Петрович (Росич, 46), Мияилович, Веселинович, Стоич, Петрович, Симич (Damjanović, 76), Илич (Ivezić, 62), Топич (Штулич, 46), Petkovic (Биелович, 81), Йовелич, Lučić (Пантович, 62).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Так что, матч вторых составов. Ну и голы у сербов стандарт и ошибка Америки в обороне, когда Циммерман как раз ушел.
Слонина, кстати, хороший. Самый молодой вратарь в старте сборной США.
Попозже текст в блог напишу.