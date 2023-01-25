Первый тренер Дзюбы хотел бы увидеть его в «Спартаке»: «Артем навязал бы конкуренцию Соболеву и Николсону даже в такой форме»

Первый тренер считает, что форвард смог бы побороться за место в основе « ».

«Как можно отреагировать на то, что Дзюба запросил у «Нижнего Новгорода» 500 тысяч евро за половину сезона? Только с улыбкой на лице. Артем — заслуженный футболист и мастер спорта. Это личное дело такого мужчины и профессионала, как Дзюба.

«Нижний Новгород» – хороший вариант для Артема. Клуб из , да еще и с амбициями. Вариант поперспективнее, чем с «Торпедо».

Может ли сейчас Дзюба вернуться в «Спартак»? Нет, ведь можно написать целый том, почему Дзюба не вернется в московский клуб. Мне, как болельщику красно-белых, как его тренеру, хотелось бы увидеть Дзюбу в «Спартаке», но пока там играют и , это невозможно. Хотя даже в такой форме Артем бы навязал конкуренцию этим массивным нападающим», — сказал Александр Шупляков.