Первый тренер Дзюбы хотел бы увидеть его в «Спартаке»: «Артем навязал бы конкуренцию Соболеву и Николсону даже в такой форме»
Первый тренер Артема Дзюбы считает, что форвард смог бы побороться за место в основе «Спартака».
«Как можно отреагировать на то, что Дзюба запросил у «Нижнего Новгорода» 500 тысяч евро за половину сезона? Только с улыбкой на лице. Артем — заслуженный футболист и мастер спорта. Это личное дело такого мужчины и профессионала, как Дзюба.
«Нижний Новгород» – хороший вариант для Артема. Клуб из РПЛ, да еще и с амбициями. Вариант поперспективнее, чем с «Торпедо».
Может ли сейчас Дзюба вернуться в «Спартак»? Нет, ведь можно написать целый том, почему Дзюба не вернется в московский клуб. Мне, как болельщику красно-белых, как его тренеру, хотелось бы увидеть Дзюбу в «Спартаке», но пока там играют Соболев и Николсон, это невозможно. Хотя даже в такой форме Артем бы навязал конкуренцию этим массивным нападающим», — сказал Александр Шупляков.
Юрок- Ду....ок
Прям в точку твои родители постарались
Может тебе напомнить откуда в зенит перешли Дзюба с Бакаевым. Ты давай там учи матчасть и больше не позорься,а то получишь с вертухи😂