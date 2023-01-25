Первый тренер Дзюбы хотел бы увидеть его в «Спартаке»: «Артем навязал бы конкуренцию Соболеву и Николсону даже в такой форме»

Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Шупляков Александр Соболев Шамар Николсон Футбол

Первый тренер Артема Дзюбы считает, что форвард смог бы побороться за место в основе «Спартака».

«Как можно отреагировать на то, что Дзюба запросил у «Нижнего Новгорода» 500 тысяч евро за половину сезона? Только с улыбкой на лице. Артем — заслуженный футболист и мастер спорта. Это личное дело такого мужчины и профессионала, как Дзюба.

«Нижний Новгород» – хороший вариант для Артема. Клуб из РПЛ, да еще и с амбициями. Вариант поперспективнее, чем с «Торпедо».

Может ли сейчас Дзюба вернуться в «Спартак»? Нет, ведь можно написать целый том, почему Дзюба не вернется в московский клуб. Мне, как болельщику красно-белых, как его тренеру, хотелось бы увидеть Дзюбу в «Спартаке», но пока там играют Соболев и Николсон, это невозможно. Хотя даже в такой форме Артем бы навязал конкуренцию этим массивным нападающим», — сказал Александр Шупляков.

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101 комментарий

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Дмитрий Сологубов
Ответ С детства болел за Баварию
Скажу банальность - лучше отправить Зенит в пердив, чем Дзюбу в Спартак. ;-)
Зенит в пер.див - это хорошая мысль!!!
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ olander
Всех троих вперед и навесы, навесы, навесы…
А Лукаку что не навесы? Кейн не навесы? Футбол вообще вырос, если брать средний рост игроков.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Николсон бох футбола в рпл, Соболь это Дзюба на рассвете своей формы, а Артём, ну незнаю, это точно не Златан, скорее Погребняк, сейчас уральских времён, только вот денег наверное много хочет.
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С детства болел за Баварию
Скажу банальность - лучше отправить Зенит в пердив, чем Дзюбу в Спартак. ;-)
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Пётр Горохов
потому что первый тренер получил бы комиссионные за новый контракт
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olander
Всех троих вперед и навесы, навесы, навесы…
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Ivan Petrov
Ответ Ultimate7
Ты в курсе, что такое неликвид?! Бакаева и Дзюбу в рассвете сил даже при особом желании так нельзя назвать.
Знаю. Неликвид это болельщики зенита
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Ultimate7
Ответ Ivan Petrov
Недавно футбол смотришь? Может тебе напомнить откуда в зенит перешли Дзюба с Бакаевым. Ты давай там учи матчасть и больше не позорься,а то получишь с вертухи😂
Ты в курсе, что такое неликвид?! Бакаева и Дзюбу в рассвете сил даже при особом желании так нельзя назвать.
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Вася Васильков
Ответ Алвер
А у вас что в голове?пусто.как бы вы не усерались,но Дзюба лучший бомбардир в истории Российского футбола на многие годы.вас то и сейчас никто не знает,а его и через 50 лет помнить будут.
Это то то причем? ))) Вы умеете читать ? В новости обсуждается нынешние возможности Дзюбы и его конкурентоспособность в сравнении с нынешними нападающими Спартака. Обсуждается не я , не вы не то каким был Дзюба даже год назад, ни то кто его будет помнить или нет. Что за бред вы пишите?)))))
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Albert58
Уже писал: единственный клуб для него, клуб пенсионеров. Спартак, нет уж спасибочки.
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Dan Kennedy
Да на фоне Дзюбы наши нападающие маленькие и шустрые.
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Dan Kennedy
Ответ semv
А Балотелли в "Адане" вратарём подрабатывал?
Балотелли ушел вроде из Аданы и на его место взяли Дзюбу.
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Алвер
Ответ Мосгорсуд
Ты ещё здесь?))
Так это ты прощался ,а не я.
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semv
Ответ LLiriKK
Какую конкуренцию он кому навяжет? Он в «Адане»-то, где на тот момент даже не было профильного нападающего, никому и ничего навязать не смог.
А Балотелли в "Адане" вратарём подрабатывал?
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Мосгорсуд
Ответ Алвер
Личность это Дзюба.и это ты начал высказываться .я лишь ответил.
Ты ещё здесь?))
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Алвер
Ответ Мосгорсуд
На личности переходят от бессилия....досвидос)))
Личность это Дзюба.и это ты начал высказываться .я лишь ответил.
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Кбшарф
Бухает старик наверное
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Ivan Petrov
Ответ юра георгиевский
У тебя имя и фамилия, как в той смешной поговорке: «Будь здоров Иван Петров!»
А у тебя ещё смешнее, Юра- ..ура
Юрок- Ду....ок
Прям в точку твои родители постарались
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Мосгорсуд
Ответ Алвер
Если судьи засчитали ,значит всё в пределах правил.Первенство водокачки это твой уровень.а Дзюба забивал в Чемпионате России,который в рейтинге УЕФА был в первой десятке.
На личности переходят от бессилия....досвидос)))
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Ivan Petrov
Ответ юра георгиевский
Это в москве любят всё облизывать. А для особоодарённых повторяю, Зенит избавился от ленивого Дзюбы , причём демонстративно перед всеми клубами, мол смотрите и берите его, если хотите.
Тренеруй язык Юрок😂
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Ivan Petrov
Ответ Ultimate7
Спартак любит Зенитовский не ликвид собирать.
Недавно футбол смотришь?
Может тебе напомнить откуда в зенит перешли Дзюба с Бакаевым. Ты давай там учи матчасть и больше не позорься,а то получишь с вертухи😂
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Ultimate7
Ответ Valentin Kompaneytsev
У кого, что болит, тот про того и говорит.
Всегда угарал с мужиков у которых имя "Валентин"))))
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Алвер
Ответ Мосгорсуд
Которые он больше половины забил с нарушением правил, в чемпионате водокачки? Согласен))
Если судьи засчитали ,значит всё в пределах правил.Первенство водокачки это твой уровень.а Дзюба забивал в Чемпионате России,который в рейтинге УЕФА был в первой десятке.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Ultimate7
Что-бы в Спартак перейти, Дзюба должен куни Зареме сделать, а потом на интервью к Дудю.
У кого, что болит, тот про того и говорит.
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Алвер
Ответ Мосгорсуд
И не стоит жить прошлым....сейчас он не тянет
Кто не помнит своего прошлого,у того нет будущего.
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