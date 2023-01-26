«Бавария» выиграла 1-й круг Бундеслиги, опередив «Унион» на 3 очка. «Боруссия» Дортмунд – 5-я
«Бавария» выиграла первый круг чемпионата Германии.
Команда Юлиана Нагельсманна за 17 туров одержала 10 побед и проиграла лишь раз. У нее 36 очков.
Второе место занимает «Унион» – у него 33 балла. Берлинская команда на одно очко опережает «Лейпциг», на два – «Айнтрахт» и дортмундскую «Боруссию».
«Байер» идет 8-м с 24 очками, гладбахская «Боруссия» – 9-й с 22 баллами.
В зоне вылета расположились «Шальке» (9 очков) и «Герта» (14).
Лишь бы только излишне не войти в роль !
Помимо Баварии и Разенболла верхняя восьмерка никак не определена
Лейпциг, БД и АФ буднично разыграют между собой ЕК места.
Или всё-таки ещё поиск своей чемпионской игры на фоне достаточно количества травмированных ?