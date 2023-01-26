«Бавария» выиграла 1-й круг Бундеслиги, опередив «Унион» на 3 очка. «Боруссия» Дортмунд – 5-я

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«Бавария» выиграла первый круг чемпионата Германии.

Команда Юлиана Нагельсманна за 17 туров одержала 10 побед и проиграла лишь раз. У нее 36 очков.

Второе место занимает «Унион» – у него 33 балла. Берлинская команда на одно очко опережает «Лейпциг», на два – «Айнтрахт» и дортмундскую «Боруссию».

«Байер» идет 8-м с 24 очками, гладбахская «Боруссия» – 9-й с 22 баллами.

В зоне вылета расположились «Шальке» (9 очков) и «Герта» (14).

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21 комментарий

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OldRedWhite
Ответ Adil N.
Усыпляют бдительность перед ЛЧ, а может и нет. Поживем увидим )
Заманивают …
Лишь бы только излишне не войти в роль !
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Раиль Хафизов
Ответ Jor Hakobyan
В БЛ может они блестят, но в ЛЧ немецкие каманды не так уж блестят. В основном в ЛЕ перемещаются
4 команды в 1/8 ЛЧ
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problemzz9
Ответ Jor Hakobyan
А в франции и в англии меняются? В испании тоже в основном чемпионство делят 2 каманды. Везде есть конкретный фаворит на 90%.
ты о чем вообще, в апл за последние 10 сезонов пять команд брали чемпионство, во франции кроме псж еще монако и лилль смогли выиграть, а в бундеслиге 10 сезонов подряд бавария выигрывает… крч самая главная фермер лига
+3
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+2
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Jor Hakobyan
Ответ Абдул Абакаев
по итогу. победитель не меняется лет 10
А в франции и в англии меняются? В испании тоже в основном чемпионство делят 2 каманды. Везде есть конкретный фаворит на 90%.
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-4
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Jor Hakobyan
Ответ Бухгалтер2021
щас бы закончился чемпионат посмотрели бы на унион и айнтрахт в лч
В БЛ может они блестят, но в ЛЧ немецкие каманды не так уж блестят. В основном в ЛЕ перемещаются
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Jor Hakobyan
Шальке гуд-бай(
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Абдул Абакаев
Ответ Tigran Voskanyan
Как все плотно идут. Сравните с другими лигами топ-5.
по итогу. победитель не меняется лет 10
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Decard Show
Верните мне Шальке времён Рауля 😓
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Isa Babaev
Ответ Александр Карасёв
Кого опередив?! Вау какие крутые Унион, а ведь сравнительно недавно болтались на дне)
Бавария и в лч успешно выступает, постоянно унижая Барсу, за последние 9 лет выиграли 2 лч и 3 раза были в полуфинале
+5
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+2
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Adil N.
Ответ OldRedWhite
Так у Баварии уже мини - кризис ? Или всё-таки ещё поиск своей чемпионской игры на фоне достаточно количества травмированных ?
Усыпляют бдительность перед ЛЧ, а может и нет. Поживем увидим )
+2
0
+2
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Бухгалтер2021
щас бы закончился чемпионат посмотрели бы на унион и айнтрахт в лч
0
0
0
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Nuraly Amirov
Нельзя выиграть первый круг, как нельзя выиграть олимпиаду - это не трофей. Можно лидировать по итогу первого круга или общего медального зачета, но зачем журналистам углубляться в русский язык
0
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-1
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Tigran Voskanyan
Как все плотно идут. Сравните с другими лигами топ-5.
+13
-1
+12
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h4ww7xkqkz
Да в начале сезона отдайте Мюнхену салатницу и играйте для прикола
+1
-1
0
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Sergio Mendez
Не думаю. Вопрос только где Унион закончит и все - это максимум. Лейпциг, БД и АФ буднично разыграют между собой ЕК места.
Дортмунд в этом сезоне не команда, а сборище ради плей-офф ЛЧ, может Беллингем и затащит это чудо в топ-4, конечно.. Франкфурт и "буднично")
Помимо Баварии и Разенболла верхняя восьмерка никак не определена
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Ник88
Ещё ничего не ясно,плотность команд большая , а по последней игре Баварии тем более. Игра против Кёльна была не ахти , толком ничего не создали.Так что повремените со своими выводами о чемпионстве. Думаю в этот раз до последнего не будет ясно кто выиграет чемп
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-1
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Sergio Mendez
Ответ Михо
С чемпионом надеюсь все понятно, несмотря на спад Баварии, а вот последующие 5-7 мест это будет очень интересно)
Не думаю. Вопрос только где Унион закончит и все - это максимум.

Лейпциг, БД и АФ буднично разыграют между собой ЕК места.
+5
-2
+3
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Артур Агабегов
Лига фермеров.
+3
-5
-2
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Александр Карасёв
Кого опередив?! Вау какие крутые Унион, а ведь сравнительно недавно болтались на дне)
+21
-2
+19
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Михо
С чемпионом надеюсь все понятно, несмотря на спад Баварии, а вот последующие 5-7 мест это будет очень интересно)
0
0
0
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OldRedWhite
Так у Баварии уже мини - кризис ?
Или всё-таки ещё поиск своей чемпионской игры на фоне достаточно количества травмированных ?
+4
0
+4
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