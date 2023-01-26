«Бавария» выиграла 1-й круг Бундеслиги, опередив «Унион» на 3 очка. «Боруссия» Дортмунд – 5-я

« » выиграла первый круг чемпионата Германии.

Команда Юлиана Нагельсманна за 17 туров одержала 10 побед и проиграла лишь раз. У нее 36 очков.

Второе место занимает « » – у него 33 балла. Берлинская команда на одно очко опережает « », на два – «Айнтрахт» и дортмундскую «Боруссию».

« » идет 8-м с 24 очками, гладбахская « » – 9-й с 22 баллами.

В зоне вылета расположились «Шальке» (9 очков) и «Герта» (14).