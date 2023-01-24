Чемпионат Германии. «Бавария» сыграет с «Кельном», «Лейпциг» в гостях у «Шальке»

« » дома сыграет с « » в матче 17-го тура Бундеслиги.

Также во вторник « » сыграет с « » на выезде.

В среду « » Дортмунд проведет гостевой матч с «Майнцем», а «Фрайбург» будет противостоять «Айнтрахту».

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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