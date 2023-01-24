Чемпионат Германии. «Бавария» сыграет с «Кельном», «Лейпциг» в гостях у «Шальке»
«Бавария» дома сыграет с «Кельном» в матче 17-го тура Бундеслиги.
Также во вторник «Лейпциг» сыграет с «Шальке» на выезде.
В среду «Боруссия» Дортмунд проведет гостевой матч с «Майнцем», а «Фрайбург» будет противостоять «Айнтрахту».
17-й тур
- Дата проведения
- 24 января, 20.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 24 января, 22.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 24 января, 22.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 24 января, 22.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 25 января, 20.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 25 января, 22.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 25 января, 22.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 25 января, 22.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 25 января, 22.30, «Европа-Парк-Штадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Надеюсь, подойдут к матчу с Баварией уверенными и на кураже, хочется видеть максимально атакующий футбол от всех команд, это же Бундеслига.
Ещё матч Фрайбург - Айнтрахт тоже интересный