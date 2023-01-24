Чемпионат Германии. «Бавария» сыграет с «Кельном», «Лейпциг» в гостях у «Шальке»

Теги Бавария Вердер Шальке Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Штутгарт Вольфсбург Бохум Майнц бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Кельн Унион Берлин РБ Лейпциг Футбол

«Бавария» дома сыграет с «Кельном» в матче 17-го тура Бундеслиги.

Также во вторник «Лейпциг» сыграет с «Шальке» на выезде. 

В среду «Боруссия» Дортмунд проведет гостевой матч с «Майнцем», а «Фрайбург» будет противостоять «Айнтрахту». 

Чемпионат Германии

17-й тур

Шальке – РБ Лейпциг
Дата проведения
24 января, 20.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Кельн
Дата проведения
24 января, 22.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Штутгарт
Дата проведения
24 января, 22.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Вольфсбург
Дата проведения
24 января, 22.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Боруссия Д
Дата проведения
25 января, 20.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Бохум
Дата проведения
25 января, 22.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Боруссия М
Дата проведения
25 января, 22.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Унион
Дата проведения
25 января, 22.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Айнтрахт Ф
Дата проведения
25 января, 22.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LechK1nG
Ответ Эд
Кёльн в прошлом туре забил Вердера аж 7! мячей. Надеюсь, подойдут к матчу с Баварией уверенными и на кураже, хочется видеть максимально атакующий футбол от всех команд, это же Бундеслига. Ещё матч Фрайбург - Айнтрахт тоже интересный
Не в обиду скажу, вот честно. Не понимаю на каком кураже должен подойти Кёльн к гостевом матче против Баварии, которая на минуточку потеряла в прошлом туре очки и должна быть очень злой сегодня, как бы в ответ 7-1 не прилетело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CIONTRO
По-больше сенсаций и таких же голов как в прошлом туре!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Собака-буддист
Удачи командам и побольше голов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд
Кёльн в прошлом туре забил Вердера аж 7! мячей.
Надеюсь, подойдут к матчу с Баварией уверенными и на кураже, хочется видеть максимально атакующий футбол от всех команд, это же Бундеслига.
Ещё матч Фрайбург - Айнтрахт тоже интересный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий