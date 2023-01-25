«Вольфсбург» выиграл 6+ матчей подряд в Бундеслиге впервые с сезона-2008/09. Тогда при Магате стали чемпионами
«Вольфсбург» разгромил «Герту» (5:0) в 17-м туре чемпионата Германии.
«Волки» продлили победную серию в турнире до 6 матчей – это второй результат в истории клуба.
Рекорд – 10 побед подряд в сезоне-2008/2009 при Феликсе Магате, когда «Вольфсбург» в итоге стал чемпионом Бундеслиги.
На данный момент команда Нико Ковача занимает в таблице 6-е место.
Прошло 14 лет, а босниец все никак не успокоится, и ведь он по-прежнему хорош, и пылит не где-нибудь, а в статусном Интере. Однозначно, один из лучших центрфорвардов поколения!