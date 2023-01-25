«Вольфсбург» выиграл 6+ матчей подряд в Бундеслиге впервые с сезона-2008/09. Тогда при Магате стали чемпионами

Теги Вольфсбург Феликс Магат бундеслига Германия Нико Ковач Футбол

«Вольфсбург» разгромил «Герту» (5:0) в 17-м туре чемпионата Германии.

«Волки» продлили победную серию в турнире до 6 матчей – это второй результат в истории клуба.

Рекорд – 10 побед подряд в сезоне-2008/2009 при Феликсе Магате, когда «Вольфсбург» в итоге стал чемпионом Бундеслиги.

На данный момент команда Нико Ковача занимает в таблице 6-е место.

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13 комментариев

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Ketanest
Ответ Slava Wob
Об этом можно будет помечтать если обыграем Баварию 05.02 дома.В чемпионском сезоне во втором круге выиграли 5:1.
В 2023 меня бы вполне устроило 1:0 в пользу волков. Ждем 5 февраля.
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Temirlan Omuraliev
Ответ Slava Wob
Об этом можно будет помечтать если обыграем Баварию 05.02 дома.В чемпионском сезоне во втором круге выиграли 5:1.
Будем вместе на стадионе топить за VfL ✊🏻
+1
0
+1
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Slava Wob
Ответ Ketanest
Разница забитых и пропущенных в последних 6 играх ( 22-1). Надо Вольфсбургу забирать в этом году первое место, пока Бавария и Дортмунд барахтаются в своих проблемах. Хотя Франкфурт тоже очень силен
Об этом можно будет помечтать если обыграем Баварию 05.02 дома.В чемпионском сезоне во втором круге выиграли 5:1.
+2
0
+2
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Ketanest
Разница забитых и пропущенных в последних 6 играх ( 22-1). Надо Вольфсбургу забирать в этом году первое место, пока Бавария и Дортмунд барахтаются в своих проблемах. Хотя Франкфурт тоже очень силен
+2
0
+2
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Slava Wob
И заголовок не правильный-в сезоне 13/14 Вольфсбург так же выдал серию из 6 побед подряд в Бундеслиге.А если учесть все турниры,то 8 матчей подряд.
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Бухгалтер2021
7 очков до 1 места,учитывая что зумер каждый матч пропускает..есть шанс на 1-3 место
+4
0
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Slava Wob
Кстати,в 2009 году в туре 17 Вольфсбург занимал 9-ю строчку и имел 26 очков.Лидеры Хоффенхайм и Бавария по 35.Отставание-9 очков.Сейчас у Волков 29 очков,у лидера Баварии-36.Отставание "всего" 7 очков.
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-1
+7
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ДМ-1чемпион
Шварц это же капец. И стоило идти в эту "Герту" и позориться с ней!? В ДИНАМО бронза, с "Гертой" вылет в перду!
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57s6w79qhh
Наверно, снова сборы были на базе спецназа, и бегали голышом.
0
0
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Alex Alex
Вольфсбург раз в 6 лет в ЛЧ играет (в 2009, в 2015, в 2021). так что нет, ребята, в 2027 вас в ЛЧ ждем
+25
-1
+24
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Крыс Пол
Нико делает вещи
+4
0
+4
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Gornostaev
Помню, в том чемпионском сезоне при Магате молодой еще Эдин Джеко в дуэте с Графите разрывали всех, забив на двоих 54 мяча в чемпионате...
Прошло 14 лет, а босниец все никак не успокоится, и ведь он по-прежнему хорош, и пылит не где-нибудь, а в статусном Интере. Однозначно, один из лучших центрфорвардов поколения!
+50
-3
+47
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LLiriKK
Похоже, Ковач нашёл свою команду, как и она - своего тренера.
+15
-2
+13
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