«Вольфсбург» выиграл 6+ матчей подряд в Бундеслиге впервые с сезона-2008/09. Тогда при Магате стали чемпионами

« » разгромил «Герту» (5:0) в 17-м туре чемпионата Германии.

«Волки» продлили победную серию в турнире до 6 матчей – это второй результат в истории клуба.

Рекорд – 10 побед подряд в сезоне-2008/2009 при , когда «Вольфсбург» в итоге стал чемпионом Бундеслиги.

На данный момент команда занимает в таблице 6-е место.