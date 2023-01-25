Экс-игрок «МЮ» Паркер: «Рэшфорд пытается проскочить трех защитников, закрыв глаза. Трудно посадить его на скамейку, ведь другие игроки атаки еще хуже»

Экс-игрок « » недоволен игрой .

«Надо уважать то, что Маркус Рэшфорд забивает. Но он также должен вносить свой вклад в других аспектах, но он никогда этого не делает. Он пытается проскочить мимо трех защитников, закрыв глаза и скрестив пальцы.

Мне не нравится то, что я вижу от него в целом, но его очень трудно посадить на скамейку запасных, потому что другие игроки атаки еще хуже него», – заявил Паркер.

Луи Саа: «Рэшфорд в пятерке лучших игроков мира. Играй он за уверенную в себе команду, был бы в одном списке с претендентами на «Золотой мяч»

Тен Хаг призвал Рэшфорда остаться в «МЮ»: «Хотим создать лучшую команду в мире. Маркус понимает, что это его клуб, здесь он показывает лучший футбол»