Экс-игрок «МЮ» Паркер: «Рэшфорд пытается проскочить трех защитников, закрыв глаза. Трудно посадить его на скамейку, ведь другие игроки атаки еще хуже»
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер недоволен игрой Маркуса Рэшфорда.
«Надо уважать то, что Маркус Рэшфорд забивает. Но он также должен вносить свой вклад в других аспектах, но он никогда этого не делает. Он пытается проскочить мимо трех защитников, закрыв глаза и скрестив пальцы.
Мне не нравится то, что я вижу от него в целом, но его очень трудно посадить на скамейку запасных, потому что другие игроки атаки еще хуже него», – заявил Паркер.
Луи Саа: «Рэшфорд в пятерке лучших игроков мира. Играй он за уверенную в себе команду, был бы в одном списке с претендентами на «Золотой мяч»
Тен Хаг призвал Рэшфорда остаться в «МЮ»: «Хотим создать лучшую команду в мире. Маркус понимает, что это его клуб, здесь он показывает лучший футбол»
Насчёт Вегорста не буду ничего писать, т.к. он новичок, да и дебютный гол он уже забил + он арендованный
Где бы взять, первого кого надо забрать летом это Кейна. Других найдём.
Мало того что Тен Хаг первый сезон свой проводит, и на ходу проблемы решает, так ещё эта смена владельцев клуба.. Из за неё зимой нормально никого не купили.
Мне тоже. Я уже давно говорю, что он годиться как на подмену, а основа должна быть другая, топы на подобии Ван Нистельроя или Ван Перси, или Бербатова.
Нельзя требовать от дельфина быть лучшим, не дереве чем шимпанзе.
Практически за еду играет
Каз топ, Эриксен как свободный агент топ, Лича и Маласия тоже топы.