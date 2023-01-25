Экс-игрок «МЮ» Паркер: «Рэшфорд пытается проскочить трех защитников, закрыв глаза. Трудно посадить его на скамейку, ведь другие игроки атаки еще хуже»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Пол Паркер Маркус Рэшфорд Футбол

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер недоволен игрой Маркуса Рэшфорда.

«Надо уважать то, что Маркус Рэшфорд забивает. Но он также должен вносить свой вклад в других аспектах, но он никогда этого не делает. Он пытается проскочить мимо трех защитников, закрыв глаза и скрестив пальцы.

Мне не нравится то, что я вижу от него в целом, но его очень трудно посадить на скамейку запасных, потому что другие игроки атаки еще хуже него», – заявил Паркер.

Луи Саа: «Рэшфорд в пятерке лучших игроков мира. Играй он за уверенную в себе команду, был бы в одном списке с претендентами на «Золотой мяч»

Тен Хаг призвал Рэшфорда остаться в «МЮ»: «Хотим создать лучшую команду в мире. Маркус понимает, что это его клуб, здесь он показывает лучший футбол»

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27 комментариев

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Basalai Yauheni
Ответ ElNino_
Алан Смит, Пак чжи сун, Саа, список можно продолжать.
Чиооо???? Может Шарп,Гиггз и Роналду??
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Someone from Internet
Ответ Виталий Ан
Комментарий удален пользователем
Так в ситуации с Антони виновато руководство, которое до последнего тянуло с его трансфером пока Аякс растаскивали по кусочкам. Как всегда решили купить его в последний момент, а Аякс понятное дело хотел урвать больше куша, ибо и так на тот момент продал нескольких основных игроков.
Насчёт Вегорста не буду ничего писать, т.к. он новичок, да и дебютный гол он уже забил + он арендованный
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Да лучше уж пусть пробует, чем разворачиваться и отдавать пас назад, где потом возможна потеря мяча в центре поля и опасная контратака.
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OSHO - ऊर्जा
Ответ Nuraly Amirov
Где б их взять, Робинов с Димитарами… и да, запятые странные)
писал быстро. я не русский, но стараюсь писать правильно на русском. когда пишу текст, то после того написал, смотрю, отсутствуют либо слова, либо буквы.. такое только на этом сайте.

Где бы взять, первого кого надо забрать летом это Кейна. Других найдём.

Мало того что Тен Хаг первый сезон свой проводит, и на ходу проблемы решает, так ещё эта смена владельцев клуба.. Из за неё зимой нормально никого не купили.
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VITALIVITALI
Согласен полностью с Паркером.Да,он забивает сейчас,есть скорость и удар.Но для меня он уже давно остановился в развитии.Ждешь от него какой-то тонкой игры,но он не способен,мне кажется.Все как-то прямолинейно.Ну реально у него обыгрыши похожи на то,как сказал паркер,на удачу проскочить,если повезло,пролез дальше,нет,значит ладно,может потом повезет.
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dimamak10
Ответ QWertY
В матче против КП сильно взбесил, много атак запорол
Жил своей голевой серией и хотел продлить , тоже не понравился в том матче
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Elik1989
Ответ bostonKG
Маркус показывает свой лучший футбол за последние несколько лет, и он очень хорош👍
Так то да, но и этот недостаток, лезть сломя голову через троих, а то и пятерых, вместо логического паса, у него не отнять.
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Джэк Блэк
Рэшфорд красавчик ,в хорошей форме сейчас 🔥🔥🔥
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Ksandvankneshas
Почему-то среди всех экс-игроков МЮ критикующих команду Паркер чаще всего согласен со мной.
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r24y48pvqr
По факту!
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ElNino_
Ответ Basalai Yauheni
В каком возрасте?)) 25 лет уже, але. И какой с него завершитель, в этом то и дело. Добротный парень, но вспомни кто на его позиции играл в чемпионском МЮ и сравни.
Алан Смит, Пак чжи сун, Саа, список можно продолжать.
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Nuraly Amirov
Ответ OSHO - ऊर्जा
Мне не нравится то, что я вижу от него в целом Мне тоже. Я уже давно говорю, что он годиться как на подмену, а основа должна быть другая, топы на подобии Ван Нистельроя или Ван Перси, или Бербатова. Нельзя требовать от дельфина быть лучшим, не дереве чем шимпанзе.
Где б их взять, Робинов с Димитарами… и да, запятые странные)
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Nuraly Amirov
Ответ corazón blanco
Да, Рэшфорд слишком часто идет на нескольких соперников и естественно теряет мяч, но иногда получаются такие шедевры, как в матче с Арсеналом, очень красиво обыграл Парти и здорово пробил.
А потом весь матч нещадно лупил, один раз даже опасно, но потерь и промахов явно больше
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Nuraly Amirov
Ответ bostonKG
Маркус показывает свой лучший футбол за последние несколько лет, и он очень хорош👍
Это команда показывает лучший футбол и создает моменты, которые Маркус часто порит, но иногда забивает - уже неплохо
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OSHO - ऊर्जा
Мне не нравится то, что я вижу от него в целом

Мне тоже. Я уже давно говорю, что он годиться как на подмену, а основа должна быть другая, топы на подобии Ван Нистельроя или Ван Перси, или Бербатова.

Нельзя требовать от дельфина быть лучшим, не дереве чем шимпанзе.
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Basalai Yauheni
Ответ Олег Ринкевич
Универсальность это здорово, но требовать от завершителя атак поеймейкерских качеств в таком возрасте - это нелепо. Какой то странный эксперт! Позовите агбонлахора!
В каком возрасте?)) 25 лет уже, але. И какой с него завершитель, в этом то и дело. Добротный парень, но вспомни кто на его позиции играл в чемпионском МЮ и сравни.
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Александр Калашников
Ответ bostonKG
Маркус показывает свой лучший футбол за последние несколько лет, и он очень хорош👍
Он конечно хорош, но Паркер прав на 200 процентов. Рэш получает мяч и никем не хочет делиться. Бегом к воротам и потеря. Итак каждый раз. Если повезёт гол, не повезло - потеря очков.
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Диер Ташкент
Ответ QWertY
Так Вегорст провел два матча, да и заплатили за него 2 мульта. Ая яй яй яй, как он смог отдать такие большие деньги за него? 😱
не просто отдал большие деньги, а огромные )))
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Dm Kznts
Ответ Виталий Ан
Комментарий удален пользователем
Весгорст?
Практически за еду играет
+1
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+1
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Олег Ринкевич
Универсальность это здорово, но требовать от завершителя атак поеймейкерских качеств в таком возрасте - это нелепо. Какой то странный эксперт! Позовите агбонлахора!
0
0
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QWertY
Ответ Виталий Ан
Комментарий удален пользователем
Так Вегорст провел два матча, да и заплатили за него 2 мульта. Ая яй яй яй, как он смог отдать такие большие деньги за него? 😱
+5
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+5
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corazón blanco
Да, Рэшфорд слишком часто идет на нескольких соперников и естественно теряет мяч, но иногда получаются такие шедевры, как в матче с Арсеналом, очень красиво обыграл Парти и здорово пробил.
+1
0
+1
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Виталий Ан
Ответ QWertY
Тен Хаг в атаку купил только Антони. А Рэшфорда и Марсьяля он сам реанимировал, тоже самое можно сказать и о Биссаке с Шоу, Гарначо и Далота он вывел на новый уровень. На каких трансферах он спустил кучу бабок? Каз топ, Эриксен как свободный агент топ, Лича и Маласия тоже топы.
Комментарий удален
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QWertY
Ответ Виталий Ан
Комментарий удален пользователем
Тен Хаг в атаку купил только Антони. А Рэшфорда и Марсьяля он сам реанимировал, тоже самое можно сказать и о Биссаке с Шоу, Гарначо и Далота он вывел на новый уровень. На каких трансферах он спустил кучу бабок?
Каз топ, Эриксен как свободный агент топ, Лича и Маласия тоже топы.
+26
-1
+25
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Spail
Так и есть. В прошлом сезоне вся троица так делала: Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд. Не понимаю почему Рэшфорд до сих пор не получает леща от Тен Хага за постоянные потери и загубленные атаки таким образом.
+7
-2
+5
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