Артета о Зинченко: «Он привнес желание побеждать и добиваться чего-то особенного с «Арсеналом»
Главный тренер Микель Артета оценил влияние защитника Александра Зинченко на «Арсенал».
«Он дает нам все, чего мы хотим от футболиста на этой позиции, он позволяет нам играть разнообразно. Он привлекает на поле много внимания и закрывает свободные зоны, для нас это очень важно.
Я бы хотел отдельно отметить его менталитет: он привнес настоящее желание побеждать, добиваться чего-то особенного с этой командой. Его прежний опыт очень нам помогает», – сказал Артета.
У Пепа поперек и назад играл, мучался.
хорошо.
С его желанием побеждать, у этого арсенала многое может получиться.
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