Артета о Зинченко: «Он привнес желание побеждать и добиваться чего-то особенного с «Арсеналом»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Футбол

Главный тренер Микель Артета оценил влияние защитника Александра Зинченко на «Арсенал».

«Он дает нам все, чего мы хотим от футболиста на этой позиции, он позволяет нам играть разнообразно. Он привлекает на поле много внимания и закрывает свободные зоны, для нас это очень важно.

Я бы хотел отдельно отметить его менталитет: он привнес настоящее желание побеждать, добиваться чего-то особенного с этой командой. Его прежний опыт очень нам помогает», – сказал Артета.

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18 комментариев

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Leon4ik
Желаю Арсеналу чемпионства, в том числе и из-за Зинченко. При переходе многие были скептически настроены, а Сан возмужал и в плане лидерства и ведёт канониров к трофею.
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Arsenal till I Die
Самоотдача у Зины невероятная, конечно.
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batterbin
Ответ naspartaks ru
Зачем мешают политику и футбол, в отношении России? Или это другое?
Зачем залезли в дом к соседям, когда большая часть территории своей страны не освоена? Сидите со своей нефтью и газом в обнимку, играйте в футбол, хоккей, в чем проблема?
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qkf7rhkvys
Да да, все успехи МС были благодаря ему. Вот он ушёл, и у Пепа дела не очень
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EAstman
Украинец топчик
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Арман Мартиросян
Ответ Dmitry Koway
Зина молодец, но не чемпионская команда. Ливерпуль сливал с таким отрывом, а у них тогда были Мане и Салах на пике. Половина сезона прошла, ни к чему голословные заявления
"Слив" Ливерпуля это отдельная история. 97 очков и только второе место до сих пор в голове не укладывается, особенно учитывая то, что команда в том сезоне взяла ЛЧ. Сейчас против Арсенала далеко не тот МС, который рубился с Ливерпулем с длиннущими сериями из побед, а прямолинейная команда, который прямо сейчас по игре уступает Арсеналу.
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Ashot Kafka
Ответ naspartaks ru
Зачем мешают политику и футбол, в отношении России? Или это другое?
Артета с Зинченко что ли РФС забанили или мало других веток, где можно это обсуждать?
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naspartaks ru
Ответ corazón blanco
Зачем мешать футбол и его политические взгляды? Напоминает историю с Овечкиным. Если говорить о футболе, то он действительно многое привнес в игру Арсенала и добавил вариативности в атаке.
Зачем мешают политику и футбол, в отношении России? Или это другое?
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OSHO - ऊर्जा
Среди Украинцев есть много талантливых футболистов.
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Marcellu _
Зинченко очень хорош, но обороняется иногда не очень, косячит частенько, если исправит думаю будет лучшим лз.
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Madhamish
Зине давно было пора уйти в клуб, где он мог быть на первых ролях.
У Пепа поперек и назад играл, мучался.
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Dmitry Koway
Ответ Donald J. Trump
Гхгхгх. От типа, которого Гвардиола «взял подавать мячи» до лидера чемпионской команды. Зина - топчик
Зина молодец, но не чемпионская команда. Ливерпуль сливал с таким отрывом, а у них тогда были Мане и Салах на пике. Половина сезона прошла, ни к чему голословные заявления
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Burel
ни фига он там накачался. Шея как у кабана стала
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инок
Зинченко просто расцвёл в Арсенале. Играет очень
хорошо.
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corazón blanco
Ответ LLiriKK
А ещё - совершенно необходимые женские качества, которые способны уравновесить сугубо мужской и грубый коллектив: слюни, сопли, слёзы и истерики.
Зачем мешать футбол и его политические взгляды? Напоминает историю с Овечкиным. Если говорить о футболе, то он действительно многое привнес в игру Арсенала и добавил вариативности в атаке.
+24
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Donald J. Trump
Гхгхгх. От типа, которого Гвардиола «взял подавать мячи» до лидера чемпионской команды. Зина - топчик
+24
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Eugene Osinskiy
Саня пока очень хорош и на поле, и за его пределами,а особенно в раздевалке.

С его желанием побеждать, у этого арсенала многое может получиться.

COYG
+29
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LLiriKK
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