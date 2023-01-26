Артета о Зинченко: «Он привнес желание побеждать и добиваться чего-то особенного с «Арсеналом»

Главный тренер оценил влияние защитника на « ».

«Он дает нам все, чего мы хотим от футболиста на этой позиции, он позволяет нам играть разнообразно. Он привлекает на поле много внимания и закрывает свободные зоны, для нас это очень важно.

Я бы хотел отдельно отметить его менталитет: он привнес настоящее желание побеждать, добиваться чего-то особенного с этой командой. Его прежний опыт очень нам помогает», – сказал Артета.