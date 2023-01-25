«Лидс» хочет подписать Маккенни из «Ювентуса». Хавбек согласен перейти

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Лидс Уэстон Маккенни Футбол

«Лидс» намерен подписать Уэстона Маккенни.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, клуб ведет переговоры с «Ювентусом». Полузащитник заинтересован в переходе и дал свое согласие.

В текущем сезоне Маккенни забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 15 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.

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14 комментариев

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окечуква
Его бы в Шпоры, идеальный трансфер в центр был бы.
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dmitryGoose
Я понимаю, что он не самый выдающийся игрок. Но он вполне тянет уровень ротации + почти всегда здоров (с учетом уровня медштаба Юве)

Осенью, когда Юве летел по всем фронтам, он был нашим лучшим полузащитником.
Его можно продать, но только дороже 30-35

По-моему лучше загнать Миретти за 50-60, пока есть хайп - всё равно чуваку играть близко к атаке с его техникой не светит, а для пахаря он слишком щуплый
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Илья Банюк
Ну конечно. Всем надо бежать из этой команды
+1
-3
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Forza Juve
Дело за малым, развести Лидс лямов на 40 и пусть уходит.
+1
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Антонио Мартынов
Так здорово начал, потом конечно сдал. Очень жаль
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Ramiz Tamazanov
Ответ Н.Ф.
Это который ладошки вытер о манишку фотографа на последнем ЧМ?
Мяч
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d.xoxlov
Ответ Александр Покореев
В АПЛ должен заиграть за счет физических данных, для Серии А футбольного интеллекта не хватает. Нужно не продешевить, 30-40 млн вполне можно за него выручить. Главное потом деньгами грамотно распорядиться. Кивер ушел (хотя не уверен, что это плохо), Фреснеда почти тоже, Гюсто с Челси переговоры ведет.
Физических данных ему регулярно хватает до февраля плюс-минус. Дальше до конца сезона ходит пешком, если вообще на поле появляется.
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Александр Покореев
Ответ Кирилл Голивец
В Лидсе еще солидная бригада американцев, включая тренера
Проще будет адаптироваться. Поделаем удачи и забудем. Благо заменить есть кем и без покупок.
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Кирилл Голивец
Ответ Александр Покореев
В АПЛ должен заиграть за счет физических данных, для Серии А футбольного интеллекта не хватает. Нужно не продешевить, 30-40 млн вполне можно за него выручить. Главное потом деньгами грамотно распорядиться. Кивер ушел (хотя не уверен, что это плохо), Фреснеда почти тоже, Гюсто с Челси переговоры ведет.
В Лидсе еще солидная бригада американцев, включая тренера
+8
0
+8
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Александр Покореев
В АПЛ должен заиграть за счет физических данных, для Серии А футбольного интеллекта не хватает. Нужно не продешевить, 30-40 млн вполне можно за него выручить. Главное потом деньгами грамотно распорядиться. Кивер ушел (хотя не уверен, что это плохо), Фреснеда почти тоже, Гюсто с Челси переговоры ведет.
+5
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Νίκος Καρυπίδης
Беги пока Аллегри не загубил твою картеру окончательно.
+1
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Н.Ф.
Это который ладошки вытер о манишку фотографа на последнем ЧМ?
+6
-1
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Raman Juve
Если выйдет в ноль или небольшой плюс, надо отдавать. Что-то делал, но по факту не сильно лучше растущей молодежи
+5
-1
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Тохир Анваров
Уэстон как раз уровень Лидса
+14
-2
+12
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