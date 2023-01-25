«Лидс» хочет подписать Маккенни из «Ювентуса». Хавбек согласен перейти
«Лидс» намерен подписать Уэстона Маккенни.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, клуб ведет переговоры с «Ювентусом». Полузащитник заинтересован в переходе и дал свое согласие.
В текущем сезоне Маккенни забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 15 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.
Осенью, когда Юве летел по всем фронтам, он был нашим лучшим полузащитником.
Его можно продать, но только дороже 30-35
По-моему лучше загнать Миретти за 50-60, пока есть хайп - всё равно чуваку играть близко к атаке с его техникой не светит, а для пахаря он слишком щуплый