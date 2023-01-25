«Лидс» хочет подписать Маккенни из «Ювентуса». Хавбек согласен перейти

« » намерен подписать .

Как сообщает Джанлука ди Марцио, клуб ведет переговоры с « ». Полузащитник заинтересован в переходе и дал свое согласие.

В текущем сезоне Маккенни забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 15 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.