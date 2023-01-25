«Краснодар» отдал Манелова в аренду тульскому «Арсеналу»

Теги премьер-лига Россия трансферы Первая лига Арсенал Тула Краснодар Ираклий Манелов Футбол

«Арсенал» арендовал Ираклия Манелова у «Краснодара».

Клубы объявили о достижении арендного соглашения. 20-летний полузащитник будет выступать за тульский «Арсенал» до конца сезона – срок аренды истекает 11 июня.

В текущем сезоне Манелов выходил на поле в составе «Краснодара» в 11 матчах РПЛ. Подробная статистика игрока – здесь.

Фото: arsenaltula.ru

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5 комментариев

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DiEmilio
Ответ Максим Прокофьев
Слабее Шапи, которого не удерживали, так что успехов. Голубев, Жигулев, Гоглечидзе, Бородин, Шапи, Манелов, Адамов этот не плохие игроки, они качественно заполняют массу с паспортом понижая средний ценник, но это не ультра класс так что Краснодар правильно сделал что их отпустил в РПЛ и в Израиль. Фомин и Уткин да и Комличенко оказались игроками высокого класса но не могли раскрыться или конкурировать в Краснодаре и сделали это позже.
Адамов топ был бы, просто был Сафонов на год младше.
Шапи не прошел "медные трубы"
Гогличидзе - вот туи никогда не понимал, парень был достоин попробовать в основе.
Бородин - хрусталь, который 3 последних года не прогрессирует и в лазарете.
Голубев - тут, видимо, изначальный талант. Ибо в команде 99 года (Сафонов, Бородин, Шапи, Игнатьев, Уткин и т.д.) был капитаном, при чем отлично играл. либо Уфа не его команда, либо остановился в развитии.
Манелов - появился в основе Краснодара, чисто от того, что Старожук с одного с ним села. Что, собственно, показывает их не футбольные связи - он его теперь в Арсенал утащил.
+6
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+6
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Максим Прокофьев
Слабее Шапи, которого не удерживали, так что успехов. Голубев, Жигулев, Гоглечидзе, Бородин, Шапи, Манелов, Адамов этот не плохие игроки, они качественно заполняют массу с паспортом понижая средний ценник, но это не ультра класс так что Краснодар правильно сделал что их отпустил в РПЛ и в Израиль. Фомин и Уткин да и Комличенко оказались игроками высокого класса но не могли раскрыться или конкурировать в Краснодаре и сделали это позже.
+5
0
+5
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ Никита Самарин
То что Краснодар не удерживает воспитанников, которые на данном этапе проигрывают конкуренцию, большой плюс.
Манелов-футболист уровня второй лиги.Чего его удерживать.
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шлеп нога
Пиджак продавил! Связи!
+1
-1
0
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Никита Самарин
То что Краснодар не удерживает воспитанников, которые на данном этапе проигрывают конкуренцию, большой плюс.
+11
0
+11
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