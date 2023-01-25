«Краснодар» отдал Манелова в аренду тульскому «Арсеналу»

« » арендовал у «Краснодара».

Клубы объявили о достижении арендного соглашения. 20-летний полузащитник будет выступать за тульский «Арсенал» до конца сезона – срок аренды истекает 11 июня.

В текущем сезоне Манелов выходил на поле в составе « » в 11 матчах . Подробная статистика игрока – здесь.

Фото: arsenaltula.ru