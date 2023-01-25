«Краснодар» отдал Манелова в аренду тульскому «Арсеналу»
«Арсенал» арендовал Ираклия Манелова у «Краснодара».
Клубы объявили о достижении арендного соглашения. 20-летний полузащитник будет выступать за тульский «Арсенал» до конца сезона – срок аренды истекает 11 июня.
В текущем сезоне Манелов выходил на поле в составе «Краснодара» в 11 матчах РПЛ. Подробная статистика игрока – здесь.
Фото: arsenaltula.ru
Шапи не прошел "медные трубы"
Гогличидзе - вот туи никогда не понимал, парень был достоин попробовать в основе.
Бородин - хрусталь, который 3 последних года не прогрессирует и в лазарете.
Голубев - тут, видимо, изначальный талант. Ибо в команде 99 года (Сафонов, Бородин, Шапи, Игнатьев, Уткин и т.д.) был капитаном, при чем отлично играл. либо Уфа не его команда, либо остановился в развитии.
Манелов - появился в основе Краснодара, чисто от того, что Старожук с одного с ним села. Что, собственно, показывает их не футбольные связи - он его теперь в Арсенал утащил.