Вингер «Краснодара» Манелов переходит в аренду в тульский «Арсенал» с правом выкупа

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Арсенал Тула Краснодар Краснодар-2 Ираклий Манелов Футбол

Вингер «Краснодара» Ираклий Манелов продолжит карьеру в тульском «Арсенале».

20-летний игрок переходит в клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды с опцией выкупа, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

В начале этой недели Манелов должен прибыть в расположение «Арсенала», находящегося на сборе в Турции.

Футболист хорошо знаком с новым главным тренером туляков Александром Сторожуком по совместной работе в «Краснодаре».

В текущем сезоне Манелов провел 20 матчей за «Краснодар-2» и «Краснодар» в Первой лиге и Мир РПЛ соответственно.

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10 комментариев

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Alex_Prinz
Ответ nelmaa1950@mail.ru
Надеюсь Черникова ему не отдадут!
Черников в ФНЛ сам не пойдет :)
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Valentin Kompaneytsev
Время покажет правильно ли поступил Краснодар.
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Diablosax
азхахахха, Старожук даже не ныкается!! Тащил Манелова в основе бессмысленно и долго, теперь ещё и там будет наигрывать. Ну там - пожалуйста, в ФНЛ. Но понятно, что парню нужно много-много играть, пока уровня не хватает. Будем рады видеть более сильным и окрепшим снова в Краснодаре!
+1
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samarskij-kuzmich
Манилов? Ждём перехода Ноздрёва, Собакевича, Коробочки. А возглавят всё Плюшкин и Чичиков.
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Никита Самарин
Краснодар поступил абсолютно правильно, незачем передерживать игрока, который за год проиграл конкуренцию тому же Олусегуну.
+3
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Джефф Лебовски
Наконец-то.
+4
0
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ Tezz88
Они со Сторожуком из одной станицы вот отсюда и доверие. Он даже за двойку особо не выделялся
Надеюсь Черникова ему не отдадут!
+7
0
+7
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Tezz88
Они со Сторожуком из одной станицы вот отсюда и доверие. Он даже за двойку особо не выделялся
+19
0
+19
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Vitalik Klishin
вот и хорошо, до уровня Краснодара и РПЛ он не дотягивает точно. во всяком случае, пока.
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RAMIK
Мне он понравился во многих матчах.
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