Вингер «Краснодара» Манелов переходит в аренду в тульский «Арсенал» с правом выкупа
Вингер «Краснодара» Ираклий Манелов продолжит карьеру в тульском «Арсенале».
20-летний игрок переходит в клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды с опцией выкупа, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
В начале этой недели Манелов должен прибыть в расположение «Арсенала», находящегося на сборе в Турции.
Футболист хорошо знаком с новым главным тренером туляков Александром Сторожуком по совместной работе в «Краснодаре».
В текущем сезоне Манелов провел 20 матчей за «Краснодар-2» и «Краснодар» в Первой лиге и Мир РПЛ соответственно.
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