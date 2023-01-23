Вингер «Краснодара» Манелов переходит в аренду в тульский «Арсенал» с правом выкупа

Вингер « » Ираклий Манелов продолжит карьеру в тульском «Арсенале».

20-летний игрок переходит в клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды с опцией выкупа, сообщает телеграм-канал « с Ильевым».

В начале этой недели Манелов должен прибыть в расположение « », находящегося на сборе в Турции.

Футболист хорошо знаком с новым главным тренером туляков Александром Сторожуком по совместной работе в «Краснодаре».

В текущем сезоне Манелов провел 20 матчей за « » и «Краснодар» в Первой лиге и Мир соответственно.