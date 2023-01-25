Ивич об атакующей игре «Краснодара»: «Отличный стиль. Нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи»

высказался об игровой философии «Краснодара».

«Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» — атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль! Нам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи.

Наша цель — побеждать в каждой следующей игре. Но в то же время нужно обращать внимание на мельчайшие детали в наших действиях как с мячом, так и без мяча», — сказал новый главный тренер « ».