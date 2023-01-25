Ивич об атакующей игре «Краснодара»: «Отличный стиль. Нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Ивич высказался об игровой философии «Краснодара».

«Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» — атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль! Нам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи.

Наша цель — побеждать в каждой следующей игре. Но в то же время нужно обращать внимание на мельчайшие детали в наших действиях как с мячом, так и без мяча», — сказал новый главный тренер «Краснодара».

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4 комментария

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DiEmilio
Ответ Кино Музыка
Отличный стиль, вопрос в результатах.
Мы же не глорьё, нам стиль и игра важнее результатов.
+1
0
+1
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Кино Музыка
Отличный стиль, вопрос в результатах.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silent2006
Команды Ивича всегда играли в атакующий футбол, так что тут всё должно сойтись. Удачи "Краснодару"!
+9
0
+9
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лысый сый.
Отличный стиль...
и
...выигрывать матчи
это не всегда одни и те же понятия.
0
-3
-3
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