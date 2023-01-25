Тренер «Краснодара» Ивич: «РПЛ — сильный чемпионат. Это отличный вызов для меня»
Владимир Ивич высказался о своем назначении главным тренером «Краснодара».
«РПЛ — сильный чемпионат. Знаю, что в последние два года некоторые легионеры покинули лигу. Но в России очень много качественных команд. Это отличный вызов для меня.
Верю, что наши игроки сделают все возможное, чтобы улучшить положение «Краснодара» во второй части сезона», — сказал Ивич.
После 17 туров «быки» занимают в таблице Мир РПЛ 8-е место.
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