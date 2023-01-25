высказался о своем назначении главным тренером «Краснодара».

« — сильный чемпионат. Знаю, что в последние два года некоторые легионеры покинули лигу. Но в России очень много качественных команд. Это отличный вызов для меня.

Верю, что наши игроки сделают все возможное, чтобы улучшить положение « » во второй части сезона», — сказал Ивич.

После 17 туров «быки» занимают в таблице Мир РПЛ 8-е место.