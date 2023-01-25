Тренер «Краснодара» Ивич: «РПЛ — сильный чемпионат. Это отличный вызов для меня»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Ивич высказался о своем назначении главным тренером «Краснодара».

«РПЛ — сильный чемпионат. Знаю, что в последние два года некоторые легионеры покинули лигу. Но в России очень много качественных команд. Это отличный вызов для меня.

Верю, что наши игроки сделают все возможное, чтобы улучшить положение «Краснодара» во второй части сезона», — сказал Ивич.

После 17 туров «быки» занимают в таблице Мир РПЛ 8-е место.

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7 комментариев

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HoratioH
Олица Ивич
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Valeriy50
Приятно когда без бахвальства и заявлений типа "всех порвем" Удачи!
+1
0
+1
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Mark Safaniev
Ответ Данила Вишневский
Когда от ненависти лопнешь?)
Когда норм шутки придумаешь, вот тогда и лопну!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данила Вишневский
Ответ Mark Safaniev
Какие бредовые шутки мы придумаем, бу-бу-бу!)
Когда от ненависти лопнешь?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
Ответ Данила Вишневский
Комментарий удален модератором
Какие бредовые шутки мы придумаем, бу-бу-бу!)
+4
-1
+3
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Данила Вишневский
Ответ Mark Safaniev
Посмейся один, даже ненавистникам РПЛ понятно что этот рейтинг бред)))
Комментарий удален
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Mark Safaniev
Ответ Данила Вишневский
Как-никак 80-й в мире)
Посмейся один, даже ненавистникам РПЛ понятно что этот рейтинг бред)))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данила Вишневский
Как-никак 80-й в мире)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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