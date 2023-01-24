«Ростов» и «Краснодар» интересуются вторым бомбардиром лиги Латвии Иличем

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Латвия Краснодар Владимир Хашиг РФШ Спорт-Экспресс Андрей Илич Алексей Рыскин Футбол

«Ростов» и «Краснодар» интересуются Андреем Иличем из латвийского РФШ.

По информации «Спорт-Экспресса», генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин встречались с представителями 22-летнего сербского нападающего, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

В сезоне-2022 чемпионата Латвии Илич занял 2-е место в списке лучших бомбардиров турнира, забив 15 мячей. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

27 комментариев

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DiEmilio
Ответ V_J_I_K
А зачем он нам?
Очевидно, чтобы голы забивать)
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DiEmilio
Ответ nelmaa1950@mail.ru
Согласен. Из положительного практически два состава.Насторожило отсутствие Черникова и Кривцова.Видимо еще не восстановились после травм.А вот отсутствие Ахметова непонятно почему.
Потому что он средний игрок, вот и все.
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DiEmilio
Ответ nelmaa1950@mail.ru
Нужна замена Ионову.Он уже не выдерживает два тайма.В то же время ,в кои веки,есть несколько центр.нападающих.Сегодня понравился 18 летний Кокшаров.
Замена инонову Мозес
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DiEmilio
Ответ Максим Прокофьев
Зачем быки на сборы тогда Кокшарова и Карпова привезли если к Кордобе уже купили подмену в лице Мозеса?
Мозес правый вингер так то
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Алексеич (Ростов-Дон)
И ещё по Иличу https://m.sport-express.ru/football/rfpl/news/agent-ilicha-zayavil-chto-obschalsya-s-hashigom-i-ryskinym-po-vozmozhnomu-perehodu-v-krasnodar-i-rostov-2027745/
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Tahir Turk
РФШ в этом году и в еврокубках неплохо смотрелась, так что интерес неудивителен
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Алексей Гусев
Ответ Иван Алейников
Такой молодой
И Юный октябрь... знаем знаем)))
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Иван Алейников
Ответ Алексей Гусев
Ильич?
Такой молодой
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ TheSportNik
Смотрел их игру. Вовремя убрали Сторожука, возможно смена тренера поможет Краснодару даже занять призовое место.
Согласен. Из положительного практически два состава.Насторожило отсутствие Черникова и Кривцова.Видимо еще не восстановились после травм.А вот отсутствие Ахметова непонятно почему.
+2
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Алексей Ильин
Ответ Max Zhomkov
Если перейдет к быкам интересно будет посмотреть выкинут его из сборной или нет
Второй бомбардир лиги Латвии не является прибалтом, если что. Иначе с чего вдруг его выкидывать из сборной?
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Diablosax
Ответ Максим Прокофьев
Зачем быки на сборы тогда Кокшарова и Карпова привезли если к Кордобе уже купили подмену в лице Мозеса?
Да этот Мозес не ЦН. И судя по сегодняшней игре (пусть и нельзя так) он сырой очень. Мозес это пара к Баши по ходу на фланге, короче конкуренция на флангах. Манелова отдали, Сулейманов не вернётся - вот "туда" и взяли Мозеса с прицелом.
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Mohnatiy
Ответ Max Zhomkov
Если перейдет к быкам интересно будет посмотреть выкинут его из сборной или нет
Из сборной Сербии?
+6
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TheSportNik
Ответ nelmaa1950@mail.ru
Нужна замена Ионову.Он уже не выдерживает два тайма.В то же время ,в кои веки,есть несколько центр.нападающих.Сегодня понравился 18 летний Кокшаров.
Смотрел их игру.
Вовремя убрали Сторожука, возможно смена тренера поможет Краснодару даже занять призовое место.
+3
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Forte Live
"Ростову" может и нужнее. Два форварда только в центре
0
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ TheSportNik
Хашиг опять чудит, ведь у них есть Кардоба, да и Ионов еще бегает довольно быстро. Видно Галицкий поставил задачу медали взять что ли.
Нужна замена Ионову.Он уже не выдерживает два тайма.В то же время ,в кои веки,есть несколько центр.нападающих.Сегодня понравился 18 летний Кокшаров.
0
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0
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Сергей Орлов
Ответ Max Zhomkov
Если перейдет к быкам интересно будет посмотреть выкинут его из сборной или нет
Из какой сборной и за что его вдруг должны выкинуть?)
+7
-1
+6
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Константин Эсперов
Ответ Максим Прокофьев
Зачем быки на сборы тогда Кокшарова и Карпова привезли если к Кордобе уже купили подмену в лице Мозеса?
Требование тренера видимо .
0
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TheSportNik
Хашиг опять чудит, ведь у них есть Кардоба, да и Ионов еще бегает довольно быстро.
Видно Галицкий поставил задачу медали взять что ли.
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-4
-4
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Алексей Гусев
Ильич?
0
0
0
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Жаргал Шадапов
Ответ Spartakus1984
а 1-м бомбардиром почему не интересуются?
В италии уже
+2
0
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Давид Agabekyan
Ответ Spartakus1984
а 1-м бомбардиром почему не интересуются?
Потому что он перешёл в Специю
+3
0
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Max Zhomkov
Если перейдет к быкам интересно будет посмотреть выкинут его из сборной или нет
А если в Ростов то неинтересно?
+13
-3
+10
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Spartakus1984
а 1-м бомбардиром почему не интересуются?
0
-2
-2
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Max Zhomkov
Если перейдет к быкам интересно будет посмотреть выкинут его из сборной или нет
+1
-3
-2
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Давид Agabekyan
Ответ Максим Прокофьев
Зачем быки на сборы тогда Кокшарова и Карпова привезли если к Кордобе уже купили подмену в лице Мозеса?
Опыт для молодых
+3
0
+3
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