«Ростов» и «Краснодар» интересуются вторым бомбардиром лиги Латвии Иличем
«Ростов» и «Краснодар» интересуются Андреем Иличем из латвийского РФШ.
По информации «Спорт-Экспресса», генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин встречались с представителями 22-летнего сербского нападающего, чтобы обсудить потенциальный трансфер.
В сезоне-2022 чемпионата Латвии Илич занял 2-е место в списке лучших бомбардиров турнира, забив 15 мячей. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Вовремя убрали Сторожука, возможно смена тренера поможет Краснодару даже занять призовое место.
Видно Галицкий поставил задачу медали взять что ли.