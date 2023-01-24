«Ростов» и «Краснодар» интересуются вторым бомбардиром лиги Латвии Иличем

«Ростов» и « » интересуются Андреем Иличем из латвийского .

По информации «Спорт-Экспресса», генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и спортивный директор « » Алексей Рыскин встречались с представителями 22-летнего сербского нападающего, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

В сезоне-2022 чемпионата Латвии Илич занял 2-е место в списке лучших бомбардиров турнира, забив 15 мячей. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.