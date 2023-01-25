Сарри о 3-м месте в Серии А: «Мы не можем думать о скудетто, только мечтать. 4:0 с «Миланом» – лучшая игра «Лацио» при мне»

Теги Милан Лацио серия А Италия Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри высказался после победы «Лацио» над «Миланом» (4:0) в Серии А.

После 19 туров римляне занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.

«Мы не можем думать о скудетто, только мечтать. Сейчас главное – сфокусироваться на следующем матче. Мы не должны загадывать далеко, нам нужно идти от игры к игре и сохранить тот адреналин, что был у нас сегодня. К сожалению, его нам часто не хватает.

Пожалуй, это была наша лучшая игра с тех пор, как я работаю здесь. Недавно игроки выразили желание жертвовать собой ради команды, и это меня удивило. Если избавимся от глупой привычки сорить очками в матчах с командами, которые на бумаге слабее нас, то сможем выступать еще лучше», – сказал главный тренер «Лацио».

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7 комментариев

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Feliks Chilingaryan
Ответ LLiriKK
В нынешнем сезоне СериАла ситуация такова, что как бы ни были хороши соперники, конкуренцию «Наполи» они составить уже не смогут. Может, не могли и изначально. Бывают такие года в том или ином турнире, когда у одной команды, что называется, «прёт» по всем направлениям.
skrinte.Napoli upustit otstavanie
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-2
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Владимир Владимир
Какой скудетто, Боже мой, что журналисты спрашивают у бедного деда) Они и так благодаря итальянскому недоразумению под названием "суд" оказались в зоне ЛЧ, а ему суют идиотские вопросы
0
-2
-2
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Direct free kick
Милан - главный клуб Италии. Лацио - фк муссолини
0
-5
-5
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Евгений Квасников
Игра вчера просто пушка. Смотрю много их матчей,но не могу не согласиться с Сарри,что при нем это лучшая была игра!!!! Просто разорвали вчера.
+3
0
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Бухгалтер2021
пора Лацио в лч,давно не были
+3
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Сарри дал ещё больше шансов Наполи. Помог и нынешнему и бывшему клубу
+2
-4
-2
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LLiriKK
В нынешнем сезоне СериАла ситуация такова, что как бы ни были хороши соперники, конкуренцию «Наполи» они составить уже не смогут. Может, не могли и изначально. Бывают такие года в том или ином турнире, когда у одной команды, что называется, «прёт» по всем направлениям.
+15
-1
+14
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