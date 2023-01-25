Сарри о 3-м месте в Серии А: «Мы не можем думать о скудетто, только мечтать. 4:0 с «Миланом» – лучшая игра «Лацио» при мне»

высказался после победы «Лацио» над « » (4:0) в Серии А.

После 19 туров римляне занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Наполи» на 13 очков.

«Мы не можем думать о скудетто, только мечтать. Сейчас главное – сфокусироваться на следующем матче. Мы не должны загадывать далеко, нам нужно идти от игры к игре и сохранить тот адреналин, что был у нас сегодня. К сожалению, его нам часто не хватает.

Пожалуй, это была наша лучшая игра с тех пор, как я работаю здесь. Недавно игроки выразили желание жертвовать собой ради команды, и это меня удивило. Если избавимся от глупой привычки сорить очками в матчах с командами, которые на бумаге слабее нас, то сможем выступать еще лучше», – сказал главный тренер « ».