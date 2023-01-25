Киммих об 1:1 с «Кельном»: «Бавария» часто пропускает после стандартов. Надо скорее с этим покончить»
Йозуа Киммих оценил ничью «Баварии» с «Кельном» (1:1) в матче Бундеслиги.
«Нам обязательно нужно еще раз поговорить о первом тайме, особенно о настрое, самоотдаче и о готовности к игре.
Мы снова пропускаем после стандарта – в первой половине сезона такое было часто. Надо как можно скорее с этим покончить. Второй тайм мы провели лучше», – сказал хавбек «Баварии».
Команда заняла уверено первое место в группе ЛЧ, на первом месте в чемпионате и играет нормально в кубке. Только возобновился сезон. Почти все топ команды тоже лихорадит после перерыва на ЧМ. Сыграла 2 ничьи, все пропало теперь видно.