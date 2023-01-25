Киммих об 1:1 с «Кельном»: «Бавария» часто пропускает после стандартов. Надо скорее с этим покончить»

оценил ничью «Баварии» с « » (1:1) в матче Бундеслиги.

«Нам обязательно нужно еще раз поговорить о первом тайме, особенно о настрое, самоотдаче и о готовности к игре.

Мы снова пропускаем после стандарта – в первой половине сезона такое было часто. Надо как можно скорее с этим покончить. Второй тайм мы провели лучше», – сказал хавбек «Баварии».