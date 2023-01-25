Киммих об 1:1 с «Кельном»: «Бавария» часто пропускает после стандартов. Надо скорее с этим покончить»

Теги Бавария бундеслига Германия Кельн Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих оценил ничью «Баварии» с «Кельном» (1:1) в матче Бундеслиги.

«Нам обязательно нужно еще раз поговорить о первом тайме, особенно о настрое, самоотдаче и о готовности к игре.

Мы снова пропускаем после стандарта – в первой половине сезона такое было часто. Надо как можно скорее с этим покончить. Второй тайм мы провели лучше», – сказал хавбек «Баварии».

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6 комментариев

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Фанат футбола 777
Ответ Михо
Согласен) но такой удар это всегда немного случайность, как в боксе лаки панч)
Почему же, Йозуа такие нередко забивает, даже в этом сезоне я гола 3 от него подобных видел. Мне кажется, что это совокупность профессионализма и тренировок с удачей
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xmoro
Ответ Gheorghe Rusu
По мне, надо с Нагельсманном скорее покончить. С таким составом играть так, это преступление.
Сам покончишь?
Команда заняла уверено первое место в группе ЛЧ, на первом месте в чемпионате и играет нормально в кубке. Только возобновился сезон. Почти все топ команды тоже лихорадит после перерыва на ЧМ. Сыграла 2 ничьи, все пропало теперь видно.
+4
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+4
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Михо
Ответ Фанат футбола 777
Но какой же красивый гол от перекладины положил Киммих
Согласен) но такой удар это всегда немного случайность, как в боксе лаки панч)
+2
0
+2
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Фанат футбола 777
Ответ Михо
Пропустить со стандарта может любая команда от любой, тревожнее что забить не могли долго и моментов было мало, вроде и давили, но по настоящему опасно было раза три
Но какой же красивый гол от перекладины положил Киммих
+7
0
+7
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Михо
Пропустить со стандарта может любая команда от любой, тревожнее что забить не могли долго и моментов было мало, вроде и давили, но по настоящему опасно было раза три
+8
0
+8
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Gheorghe Rusu
По мне, надо с Нагельсманном скорее покончить. С таким составом играть так, это преступление.
+1
-2
-1
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