Нагельсманн об 1:1 с «Кельном»: «Хотел бы, чтобы мы забили раньше. Уверен, что «Бавария» вернется на победный путь»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Кельном».
Игра 17-го тура Бундеслиги завершилась ничьей со счетом 1:1. Йозуа Киммих сравнял счет на 90-й минуте.
«Первый тайм был недостаточно хорош. Мы были лучше во втором тайме после замен. «Кельн» защищался низко, и это затрудняло нам задачу. Если бы мы забили раньше, им было бы трудно. Во втором тайме мы играли именно так, как себе представляли».
О голе Киммиха
«Это было здорово, но слишком поздно. Конечно, я был счастлив, но я хотел, чтобы это произошло раньше.
Я уверен, что мы вернемся на победный путь, если будем продолжать в том же духе», – сказал Нагельсманн.
А буксуют многие топ команды сейчас. МС потерял очки, Реал начал лихорадочно после паузы, ПСЖ тоже качает нехило так. Ливерпуль вообще в ж весь сезон.
Важно что будет в конце сезона. Начало сезона Бавария летала, потом поплыла чуть и к ноябрю снова вышла на нужный уровень. Важно сейчас найти его в нужный момент. Как раз время есть ещё.
Вы знаете, что такое подготовка к сезону или к возобновлению к сезону? Это очень сильные для организма нагрузки, учитывая о дохнувшмй организм, с выходом примерно через 2-4 недели на обычный уровень. Команды которые форсируют раньше начинают показывать результат, но быстрее сдуваются.
Поэтому раньше сборная Германия перед турнирами готовила физузу так, что они выходили на уровень после выхода из группы и часто сборная с трудом играла игры в группе.
Я надеюсь, что Бавария выйдет к важным играм на хорошем уровне.
Игру не смотрел, уснул, но судя по статье и хайлайту,. моментов чтоб забить достаточно было. По стате 25 против 3 ударов и не забываем Кельн разгромил Вердер, да и в последние 1.5 года старается дать бой Баварии, да и не только. Дортмунд выигрывали, Лейпциг, Леверкузен итд итп.
уже и выигрывать...