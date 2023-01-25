Нагельсманн об 1:1 с «Кельном»: «Хотел бы, чтобы мы забили раньше. Уверен, что «Бавария» вернется на победный путь»

Теги Бавария бундеслига Германия Кельн Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Кельном».

Игра 17-го тура Бундеслиги завершилась ничьей со счетом 1:1. Йозуа Киммих сравнял счет на 90-й минуте. 

«Первый тайм был недостаточно хорош. Мы были лучше во втором тайме после замен. «Кельн» защищался низко, и это затрудняло нам задачу. Если бы мы забили раньше, им было бы трудно. Во втором тайме мы играли именно так, как себе представляли». 

О голе Киммиха

«Это было здорово, но слишком поздно. Конечно, я был счастлив, но я хотел, чтобы это произошло раньше. 

Я уверен, что мы вернемся на победный путь, если будем продолжать в том же духе», – сказал Нагельсманн.

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17 комментариев

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ВЛАДИМИР МИЩЕНКО
Ответ kvn9
Флик пусть пока со сборной разберётся, там проблем выше крыши. Нагельсманну же, думаю, независимо от результатов этого сезона, будет дан ещё год минимум, кредит доверия далеко не исчерпан. Я и написал, что вполне возможен подвод формы к встречам с ПСЖ, посмотрим, хотелось бы верить.
Нагеля гнать давно пора! Опустил Баварию ниже плинтуса.
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Fona
Ответ Михо
Видел. Они дурака валяют потому иногда проигрывают, когда нужно включаются. Бавария же играла в полную силу, но ничего не получалось
Ну да, оно так и бывает, Бавария играет во всю силу и проваливается, а псж просто дурака валяет, как мы не догадались)
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Михо
Ответ Fona
Ты видел как ПСЖ то играет?
Видел. Они дурака валяют потому иногда проигрывают, когда нужно включаются. Бавария же играла в полную силу, но ничего не получалось
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Alex Ser
Ответ Михо
С такой игрой против ПСЖ делать нечего, нужно возвращать уверенность сборникам после ужасного чм. Все дело в психологии
Бавария в лиге чемпионов играет совсем по другому
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Artuom Batishev
Ответ Fona
Ты видел как ПСЖ то играет?
Я видел. В полноги, в медленном темпе, не напрягаясь особо. Почему вы думаете, что в ЛЧ против Баварии они будут также играть?
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Виталий Желтоусов
Бавария главный поставщик игроков в сборную Германии. Видимо ЧМ больше всего отразился именно на этом клубе.
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Елена Готье
Ответ Михо
С такой игрой против ПСЖ делать нечего, нужно возвращать уверенность сборникам после ужасного чм. Все дело в психологии
У ПСЖ в чемпионате уже два поражения с нулём голов было после НГ.
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xmoro
Ответ kvn9
Флик пусть пока со сборной разберётся, там проблем выше крыши. Нагельсманну же, думаю, независимо от результатов этого сезона, будет дан ещё год минимум, кредит доверия далеко не исчерпан. Я и написал, что вполне возможен подвод формы к встречам с ПСЖ, посмотрим, хотелось бы верить.
Я очень надеюсь, что Бавария выйдет на нужный уровень в нужный момент.
А буксуют многие топ команды сейчас. МС потерял очки, Реал начал лихорадочно после паузы, ПСЖ тоже качает нехило так. Ливерпуль вообще в ж весь сезон.
Важно что будет в конце сезона. Начало сезона Бавария летала, потом поплыла чуть и к ноябрю снова вышла на нужный уровень. Важно сейчас найти его в нужный момент. Как раз время есть ещё.
+1
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kvn9
Ответ xmoro
Давайте назначим Флика. Он точно вытянит команду. Правда не знаю в каком он сам моральном положении после блестящего выступления на ЧМ, после которого тот же Киммих сам сказал, что не уверен теперь в себе. Думаю и другие игроки Баварии тоже просто в воодушевлееном состоянии. "Спасибо" Флику. Это очень большая заслуга бывшего тренера Баварии. Вы знаете, что такое подготовка к сезону или к возобновлению к сезону? Это очень сильные для организма нагрузки, учитывая о дохнувшмй организм, с выходом примерно через 2-4 недели на обычный уровень. Команды которые форсируют раньше начинают показывать результат, но быстрее сдуваются. Поэтому раньше сборная Германия перед турнирами готовила физузу так, что они выходили на уровень после выхода из группы и часто сборная с трудом играла игры в группе. Я надеюсь, что Бавария выйдет к важным играм на хорошем уровне. Игру не смотрел, уснул, но судя по статье и хайлайту,. моментов чтоб забить достаточно было. По стате 25 против 3 ударов и не забываем Кельн разгромил Вердер, да и в последние 1.5 года старается дать бой Баварии, да и не только. Дортмунд выигрывали, Лейпциг, Леверкузен итд итп.
Флик пусть пока со сборной разберётся, там проблем выше крыши. Нагельсманну же, думаю, независимо от результатов этого сезона, будет дан ещё год минимум, кредит доверия далеко не исчерпан. Я и написал, что вполне возможен подвод формы к встречам с ПСЖ, посмотрим, хотелось бы верить.
+1
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xmoro
Ответ kvn9
То, что Бавария рано или поздно вернётся "на победный путь" в БЛ сомнений мало, это правда (думаю, даже вообще без тренера). Другой вопрос - почему команда в таком состоянии возобновила сезон, в чём причины, есть ли тут замысел (например, целенаправленная подготовка к ПСЖ) или нет. Во всяком случае, до игры в Париже 3 недели, и в таком состоянии шансы очень призрачные. Надеюсь, положение изменится и он знает, что делать.
Давайте назначим Флика. Он точно вытянит команду. Правда не знаю в каком он сам моральном положении после блестящего выступления на ЧМ, после которого тот же Киммих сам сказал, что не уверен теперь в себе. Думаю и другие игроки Баварии тоже просто в воодушевлееном состоянии. "Спасибо" Флику. Это очень большая заслуга бывшего тренера Баварии.
Вы знаете, что такое подготовка к сезону или к возобновлению к сезону? Это очень сильные для организма нагрузки, учитывая о дохнувшмй организм, с выходом примерно через 2-4 недели на обычный уровень. Команды которые форсируют раньше начинают показывать результат, но быстрее сдуваются.
Поэтому раньше сборная Германия перед турнирами готовила физузу так, что они выходили на уровень после выхода из группы и часто сборная с трудом играла игры в группе.
Я надеюсь, что Бавария выйдет к важным играм на хорошем уровне.
Игру не смотрел, уснул, но судя по статье и хайлайту,. моментов чтоб забить достаточно было. По стате 25 против 3 ударов и не забываем Кельн разгромил Вердер, да и в последние 1.5 года старается дать бой Баварии, да и не только. Дортмунд выигрывали, Лейпциг, Леверкузен итд итп.
0
0
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grinch
Козлы удивили!)
0
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xmoro
Ответ Fona
Ты видел как ПСЖ то играет?
ПСЖ первые матчи вообще конкретно провалил после возобновления сезона. Но зачем им об этом знать
+1
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Бехзод Арипов
Бавария поход лч выиграет ) К форме придут весной )
+1
-1
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Fona
Ответ Михо
С такой игрой против ПСЖ делать нечего, нужно возвращать уверенность сборникам после ужасного чм. Все дело в психологии
Ты видел как ПСЖ то играет?
+7
0
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kvn9
То, что Бавария рано или поздно вернётся "на победный путь" в БЛ сомнений мало, это правда (думаю, даже вообще без тренера). Другой вопрос - почему команда в таком состоянии возобновила сезон, в чём причины, есть ли тут замысел (например, целенаправленная подготовка к ПСЖ) или нет. Во всяком случае, до игры в Париже 3 недели, и в таком состоянии шансы очень призрачные. Надеюсь, положение изменится и он знает, что делать.
+9
-1
+8
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инок
Скажите спасибо за ничью Киммиху. Пора Баварии
уже и выигрывать...
+1
0
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Михо
С такой игрой против ПСЖ делать нечего, нужно возвращать уверенность сборникам после ужасного чм. Все дело в психологии
+7
-4
+3
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