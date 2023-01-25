Нагельсманн об 1:1 с «Кельном»: «Хотел бы, чтобы мы забили раньше. Уверен, что «Бавария» вернется на победный путь»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча с « ».

Игра 17-го тура Бундеслиги завершилась ничьей со счетом 1:1. сравнял счет на 90-й минуте.

«Первый тайм был недостаточно хорош. Мы были лучше во втором тайме после замен. «Кельн» защищался низко, и это затрудняло нам задачу. Если бы мы забили раньше, им было бы трудно. Во втором тайме мы играли именно так, как себе представляли».

О голе Киммиха

«Это было здорово, но слишком поздно. Конечно, я был счастлив, но я хотел, чтобы это произошло раньше.

Я уверен, что мы вернемся на победный путь, если будем продолжать в том же духе», – сказал Нагельсманн.