Жано считает, что Кварацхелия может стать лучшим игроком Грузии в истории: «Пока этот негласный титул держит Каладзе, но Хвича способен его перехватить»

высказался о вингере «Наполи» .

— Ты ожидал, что Хвича так раскроется в Италии?

— Я пересекался с ним в батумском «Динамо» и понял, что Хвича — это совершенно другой уровень. Просто топ! Он доказывал это даже в Грузии, даже во время тренировок...

Он реально живет футболом, не ограничиваясь полутора часами тренировки. Все свободное время Кварацхелия думает о футболе — о том, как улучшить свою игру. Это очень важно. Он уже в очень сильном клубе, но, уверен, скоро мы увидим его в составе мирового гранда!

— Ходят слухи про интерес из Англии.

— Я знаю о вариантах, которые у него есть. Да, это английские топ-клубы. Но, считаю, минимум еще на год ему нужно остаться в « »: выиграть чемпионат Италии, доказать всем в следующем сезоне, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира.

— Прозвище Кварадона он получил по делу?

— Если станет чемпионом в этом сезоне, то по делу.

— Хвича может стать лучшим грузинским футболистом в истории?

— Думаю, да. У него все для этого есть. Пока этот негласный титул держит . Но Хвича вполне способен его перехватить, – сказал экс-хавбек «Спартака».