Жано считает, что Кварацхелия может стать лучшим игроком Грузии в истории: «Пока этот негласный титул держит Каладзе, но Хвича способен его перехватить»

Теги Каха Каладзе серия А Италия Наполи Жано Ананидзе Хвича Кварацхелия Футбол

Жано Ананидзе высказался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

— Ты ожидал, что Хвича так раскроется в Италии?

— Я пересекался с ним в батумском «Динамо» и понял, что Хвича — это совершенно другой уровень. Просто топ! Он доказывал это даже в Грузии, даже во время тренировок...

Он реально живет футболом, не ограничиваясь полутора часами тренировки. Все свободное время Кварацхелия думает о футболе — о том, как улучшить свою игру. Это очень важно. Он уже в очень сильном клубе, но, уверен, скоро мы увидим его в составе мирового гранда!

— Ходят слухи про интерес из Англии.

— Я знаю о вариантах, которые у него есть. Да, это английские топ-клубы. Но, считаю, минимум еще на год ему нужно остаться в «Наполи»: выиграть чемпионат Италии, доказать всем в следующем сезоне, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира.

— Прозвище Кварадона он получил по делу?

— Если станет чемпионом в этом сезоне, то по делу.

— Хвича может стать лучшим грузинским футболистом в истории?

— Думаю, да. У него все для этого есть. Пока этот негласный титул держит Каха Каладзе. Но Хвича вполне способен его перехватить, – сказал экс-хавбек «Спартака».

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63 комментария

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Биодудь
Ответ Алвер
То ,что ты не знаешь знаменитых грузинских футболистов говорит об отсутствии у тебя интеллекта.зачем же ты тогда здесь пытаешься что то обьснить по теме ,в которой ты ни бум-бум.
Незнание Грузинских футболистов, говорит об отсутствии интеллекта? Надо у студентов MIT поспрашивать, а то вдруг они тоже не знают.
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&_Bishep_&
Ответ Lo Zio
Не понимаю людей,который тут с пеной у рта доказывают, что раньше футбол другим,что сейчас бы футболисты 80-х не играли. Дурачки, в свою эпоху, эти футболисты были на высоком уровне. Футбол развивается, игра стала другой по сравнению с 10-летней давностью. Нам что, теперь и Зидана с условным Недведом в разряд середняков отправить? Ван Бастен и игроки его эпохи так вообще, лютые днари? Что за бред? Повторюсь, каждый был силён в свою эпоху, сравнивать с нынешним временем глупо. Чемпионат СССР был высокого уровня, тот же Динамо Тбилиси выигрывал Еврокубок, про Динамо Киев вообще молчу. Я не видел чемпионата СССР, но по рассказам моего отца, все чемпионаты СНГ на уровнетвторой лиги СССР. Игроки советского футбола заслужено выигрывали золотые мячи, а ныне что? Да мы нынешней системой подготовки и профессионализмом , эти футболисты не затерялись бы и в наше время
Раньше мальчишки приходили в "академии" с дворового футбола, где они гоняли мяч с утра до ночи. Приходили уже ловкие, координированные, развитые...Потому в те годы было много футболистов индивидуально своеобразных, интересных, техничных со своей изюминкой. В наше время свои преимущества: лучше развиты тренировочная методология, спортивная физиология и медицина, лучше условия, больше комфорта для занятий, больше детей втянуты в футбол по всему миру, больше выбора, лучше селекция....
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Spaten
Ответ Lo Zio
Отарик вне рейтинга. Он слишком крут
На радио спорт не зашёл, когда там утро вёл
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Ответ Spaten
Чивадзе или Кипиани
Я думаю Кипиани, Чивадзе, Гуцаев, Шенгелия вполне были игроками европейского класса, другое дело в той действительности и реалиях советского футбола сохранять профессионализм и дисциплину как например сегодня у Хвичи Кварацхелия в Италии , едва ли было возможно. Совсем другая жизненная система координат. Чемпионат СССР и КОК ты выиграл, за границу все равно не попадёшь, зарплату до конца карьеры не поднимут , свою Волгу и квартиру ты уже получил, в родной республике ты икона, все двери для тебя открыты, тебя каждый день приглашают на торжества, свадьбы, рестораны и прочие пиршества.....Откуда черпать новые мотивацию и стимулы для сверхусилий?
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olander
А как же Манучар Мачаидзе?
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Владимир Георгия
Да ладно , наверняка он имел ввиду в новейшей истории В 21 веке. В 20 веке в Грузии было валом подобных Хвиче игроков, наверняка и получше.
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Lo Zio
Не понимаю людей,который тут с пеной у рта доказывают, что раньше футбол другим,что сейчас бы футболисты 80-х не играли. Дурачки, в свою эпоху, эти футболисты были на высоком уровне. Футбол развивается, игра стала другой по сравнению с 10-летней давностью. Нам что, теперь и Зидана с условным Недведом в разряд середняков отправить? Ван Бастен и игроки его эпохи так вообще, лютые днари? Что за бред? Повторюсь, каждый был силён в свою эпоху, сравнивать с нынешним временем глупо. Чемпионат СССР был высокого уровня, тот же Динамо Тбилиси выигрывал Еврокубок, про Динамо Киев вообще молчу. Я не видел чемпионата СССР, но по рассказам моего отца, все чемпионаты СНГ на уровнетвторой лиги СССР. Игроки советского футбола заслужено выигрывали золотые мячи, а ныне что? Да мы нынешней системой подготовки и профессионализмом , эти футболисты не затерялись бы и в наше время
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Ответ Леван Сиукаев
Какой ещё Каладзе?в независимой Грузии это безусловно Кинкладзе(даже с учётом того,что он полностю не реализовал свой талант),а во времена СССР,футболистов лучше Каладзе наберётся ещё больше, если не целый вагон,ну одинь минивен то точно
В плане чтения игры наверное Чивадзе был по сильнее Каладзе. Плюс у него удар был на много лучше. При современных полях и борьбе судей с грубостью на поле , думаю Владимир Гуцаев мог играть на европейском ТОП-уровне примерно как Хвича. Против него действовали откровенно грязно и это очень повлияло на карьеру.
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Lo Zio
Ответ Милчик
Отар Кушанашвили
Отарик вне рейтинга. Он слишком крут
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Lo Zio
Кецбая и Арвеладзе скромно промолчат. А Кикнадзе,Кобиашвили, что?)))) Ну да, по достижениям Каладзе нумеро уно
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Безымянный болельщик
В силу возраста не видел игру Кипиани, но как о лучшем подумал именно о нем почему-то. Читал о нем, отец рассказывал.
А Каладзе все-таки защитник. Представители этого амплуа, при всем уважении, не становятся лучшими в абсолюте. Может Жано имел ввиду, что Каладзе самый успешный? Тут уж не поспорить.
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Lo Zio
Ответ Alex Pron
Рассуждают о мамонтах советской эпохи, котрые не играли в Европе, ничего не выигрывали, международные турниры, не кубок чемпионов, пусть имея лучшие игровые качества. Сравнивают с тем кто играл за топ клуб и был лидером, победителем ЛЧ, такой футболист скорее прославленней. Смогли ли бы советские игроки попасть в топ клуб, стать лидером и победить, большой вопрос, так и сравнивать не надо.
А Кубок обладателей кубков кто выиграл в 1981 году? Это к твоему утверждению, что эти игроки не выигрывали международные турниры. Я их конечно не застал, но наслышан, от людей того поколения.
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Алвер
Ответ Биодудь
Я пользуюсь, поэтому я о них знаю. Каким образом мне можно понадобиться знание Грузинских футболистов, больший вопрос, поэтому я о них не знаю. Странно, что приходится объяснять элементарные вещи, тем более пожилым людям.
То ,что ты не знаешь знаменитых грузинских футболистов говорит об отсутствии у тебя интеллекта.зачем же ты тогда здесь пытаешься что то обьснить по теме ,в которой ты ни бум-бум.
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Алвер
Ответ Alex Pron
Сравнил хeр с пальцем, смеешь ставить в один ряд советских ноунеймов с великими, и принижаешь заслуги достойного. Те подтвердили свой статус победами и играми за топ клубы, а ваши невидимки только в воображение лучшие. Каладзе состоялся как футболист, и достоин не меньшего уважения, а не пренебрежительное к нему отношение. Так что своё мнение придержи поглубже и не высовывай, балдей молча.
Да ты даже осмыслить прочитанное не можешь ,а тужишься что то умное произнести.где хоть слово про твоего каладзе я сказал?где ты увидел пренебрежение?процитируй.а вот назвать его великим,это перебор.Кипиани,Месхи,Чивадзе,Шенгелия -эти имена и сейчас на слуху.
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Spaten
Чивадзе или Кипиани
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Михаил Хромаков
Ответ Алексей Гусев
а Каладзе где играл, и не грел банку, а играл?
200 матчей однако сыграл... в 2003 году отыграл 120 минут в финале и 90 минут в обоих полуфиналах! это вам не конкуренцию в Рейнджерс выигрывать, сильнейшая команда тех лет
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Alex Pron
Ответ Алвер
Я сомневаюсь ,что вы и Марадону видели,про Пеле вообще молчу.тем не менее они считаются лучшими футболистами в истории футбола.а еще Эйсебио,Мюллер,Пушкаш,Платини...так что вы свое мнение засуньте поглубже и фанатейте молча.
Сравнил хeр с пальцем, смеешь ставить в один ряд советских ноунеймов с великими, и принижаешь заслуги достойного. Те подтвердили свой статус победами и играми за топ клубы, а ваши невидимки только в воображение лучшие. Каладзе состоялся как футболист, и достоин не меньшего уважения, а не пренебрежительное к нему отношение. Так что своё мнение придержи поглубже и не высовывай, балдей молча.
0
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0
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Alex Pron
Рассуждают о мамонтах советской эпохи, котрые не играли в Европе, ничего не выигрывали, международные турниры, не кубок чемпионов, пусть имея лучшие игровые качества. Сравнивают с тем кто играл за топ клуб и был лидером, победителем ЛЧ, такой футболист скорее прославленней. Смогли ли бы советские игроки попасть в топ клуб, стать лидером и победить, большой вопрос, так и сравнивать не надо.
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Биодудь
Ответ Алвер
А ничего ,что многие научные законы были открыты в эпоху как вы пишите *мезозоя*?и даже вы ими пользуетесь.судя по вашему нику вы действитель полный дудь.
Я пользуюсь, поэтому я о них знаю. Каким образом мне можно понадобиться знание Грузинских футболистов, больший вопрос, поэтому я о них не знаю. Странно, что приходится объяснять элементарные вещи, тем более пожилым людям.
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Алвер
Ответ Биодудь
Ну знание Грузинских футболистов времен мезозоя, это конечно очень полезные знания.
А ничего ,что многие научные законы были открыты в эпоху как вы пишите *мезозоя*?и даже вы ими пользуетесь.судя по вашему нику вы действитель полный дудь.
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Биодудь
Ответ Алвер
Вас учить без толку.потерянное поколения .вам то и знания не нужны,применить их не сможете.
Ну знание Грузинских футболистов времен мезозоя, это конечно очень полезные знания.
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Uriah Heep
Ответ Prince_27
Арвеладзе
Все мы по-разному смотрим футбол, видим и оцениваем футболистов. Это в принципе нормально. Ненормально то, что люди расширяют временные рамки и вслепую раздают титулы. Для меня лично футбол от Кипиани - эстетика и красота игры, искусство, высший пилотаж движения мяча и мысли. Ни Каладзе, ни Арвеладзе (хотя и позиции разные) не могу поставить рядом. Тбилисское «Динамо» того времени - отличная команда по многим параметрам футбола. Глупо это отрицать и называть футболом из прошлого. Кварацхелия очень нравится. Легко представляю его в одной команде с Давидом и упомянутыми мною ранее.
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Алвер
Ответ Биодудь
Так вы уже одной ногой в могиле получается, хочется на старости лет молодых жизни поучить?)
Вас учить без толку.потерянное поколения .вам то и знания не нужны,применить их не сможете.
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Prince_27
Ответ Uriah Heep
Молодежь, не видевшая Кипиани, Гуцаева, Дараселию, Чивадзе, рассуждает о лучшем на полном серьезе.
Арвеладзе
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Tigo_Volchara93
Эх Жано Жано, уехал бы в свое время в Европу, не пересидел бы в чемпионате дровосеков и искусственных плей, возможно стал бы топ 5 игроков в Грузии, а так конечно очень жаль такой талант не раскрылся…
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