Жано считает, что Кварацхелия может стать лучшим игроком Грузии в истории: «Пока этот негласный титул держит Каладзе, но Хвича способен его перехватить»
Жано Ананидзе высказался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
— Ты ожидал, что Хвича так раскроется в Италии?
— Я пересекался с ним в батумском «Динамо» и понял, что Хвича — это совершенно другой уровень. Просто топ! Он доказывал это даже в Грузии, даже во время тренировок...
Он реально живет футболом, не ограничиваясь полутора часами тренировки. Все свободное время Кварацхелия думает о футболе — о том, как улучшить свою игру. Это очень важно. Он уже в очень сильном клубе, но, уверен, скоро мы увидим его в составе мирового гранда!
— Ходят слухи про интерес из Англии.
— Я знаю о вариантах, которые у него есть. Да, это английские топ-клубы. Но, считаю, минимум еще на год ему нужно остаться в «Наполи»: выиграть чемпионат Италии, доказать всем в следующем сезоне, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира.
— Прозвище Кварадона он получил по делу?
— Если станет чемпионом в этом сезоне, то по делу.
— Хвича может стать лучшим грузинским футболистом в истории?
— Думаю, да. У него все для этого есть. Пока этот негласный титул держит Каха Каладзе. Но Хвича вполне способен его перехватить, – сказал экс-хавбек «Спартака».
А Каладзе все-таки защитник. Представители этого амплуа, при всем уважении, не становятся лучшими в абсолюте. Может Жано имел ввиду, что Каладзе самый успешный? Тут уж не поспорить.