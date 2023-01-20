Мостовой о звании ЗМС за ЧМ-2018: «Странно. Если награды дают тем, кто ничего не выиграл, думаешь: «Зачем мы играли по двадцать лет?»

назвал странным присвоение званий заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России после .

Команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. По итогам турнира игрокам были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.

Ранее об этом высказался комментатор : «Политическое решение. Черчесов предал профессию, он первым должен был быть против».

«Странно, что Орлов вспомнил об этом спустя четыре года. Мы об этом говорили сразу после присвоения званий. Тогда это вызвало большой резонанс, особенно у тех, кто всю жизнь посвятил футболу.

Конечно, для нас это странно. Обычно звания дают, когда что-то выигрываешь. Это логично.

А если награды дают тем, кто ничего не выиграл, то думаешь: «Ничего себе! А зачем мы тогда играли в футбол по двадцать лет?» – сказал бывший футболист сборной России.