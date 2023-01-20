Мостовой о звании ЗМС за ЧМ-2018: «Странно. Если награды дают тем, кто ничего не выиграл, думаешь: «Зачем мы играли по двадцать лет?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой ЧМ-2018 FIFA Геннадий Орлов Футбол

Александр Мостовой назвал странным присвоение званий заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России после ЧМ-2018.

Команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. По итогам турнира игрокам были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.

Ранее об этом высказался комментатор Геннадий Орлов: «Политическое решение. Черчесов предал профессию, он первым должен был быть против».

«Странно, что Орлов вспомнил об этом спустя четыре года. Мы об этом говорили сразу после присвоения званий. Тогда это вызвало большой резонанс, особенно у тех, кто всю жизнь посвятил футболу.

Конечно, для нас это странно. Обычно звания дают, когда что-то выигрываешь. Это логично.

А если награды дают тем, кто ничего не выиграл, то думаешь: «Ничего себе! А зачем мы тогда играли в футбол по двадцать лет?» – сказал бывший футболист сборной России.

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46 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Wiley Fox
За купленное 8 место дали. Вся сборная черчесова - жулье и прощелыги
Испанцев купили, получается. На хорватов не наскребли денег.
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Wiley Fox
Ответ Владимир Молявин
Царь, а что выиграл ты на уровне сборной??? Только языком молоть можешь.
А что выиграли дзюпа и прочий шлак, вроде кутепова?
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Wiley Fox
Ответ ledenec
Как раз, Саша, за результат и дали, а не за стаж. Да не космический, но за лучший в истории России.
За купленное 8 место дали. Вся сборная черчесова - жулье и прощелыги
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Михо
Ответ Кирилл Голивец
Что-то мне подсказывает, что условные Кузяев или Ерохин гораздо лучше как люди, чем расфуфыренные мужики из 90-х в духе Канчельскиса, Шалимова и Мостового. И через 20 лет мы не узнаем о них каких-то стремных подробностей личной жизни и идиотских высказываний вне зависимости от деятельности.
Слушай, а Дзюба, Кокорин, Мамаев и тд это не расфуфыренные мужики нашего времени? И 20 лет ждать не нужно, все их подвиги известны прямо сейчас. Только в футбол они играют хуже мужиков 90-х
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Я Гражданин Мира
Ответ Михо
Эти расфуфыренные мужики хотя бы играли в Европе, все трое перечисленные, и отлично играли
Но почему-то при них сб из группы не выходило
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Wiley Fox
Ответ Михаил Стентор
Играли по двадцать лет, и не смогли выйти из группы ни разу. Вместо того, чтоб в футбол играть, письма всякие подписывали. Ребята у нас хоть и избалованные контрактами, но бились как могли за страну в 2018.
Ну-ну

Начинай тогда придумывать логичное объяснение, за что карпину дали ЗМС в 2009. Не забудь про ловчева, которому дали ЗМС в 2004
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Я Гражданин Мира
Ответ Михаил Стентор
Играли по двадцать лет, и не смогли выйти из группы ни разу. Вместо того, чтоб в футбол играть, письма всякие подписывали. Ребята у нас хоть и избалованные контрактами, но бились как могли за страну в 2018.
По этому они и не выходили из группы из за всяких скандалов
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psokol88
Как ни странно, здесь с Мостовым можно согласиться. Ну МСМК дать за четверть финал - это понятно. Но блин ЗМС - это же реально дают олимпийским чемпионам, чемпионам мира, минимум призёрам. Во всяком случае в индивидуальных видах. Ребята наши молодцы, конечно. Но по-честному - это никак не ЗМС.
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samarskij-kuzmich
А что Мостовой выигрывал чемпионат мира ?? И вообще когда сборная России выигрывала чемпионат мира? Это самый выдающийся успех за последнее время. И в относительном отношении он намного ценнее, чем результаты хоккейной сборной. Хоккей 99% населения Земли вообще не интересен.
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Иван Шуткин
Человек живет прошлым и вообще не развивается в настоящем , по сути это живой мертвец
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Gani
Алехандро до сих совкоским мышлением живет. Думает за звание ему талоны на буханки давать будут и в очередь за двушкой у метро поставят.
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Владимир Молявин
Ответ TiNO
В 2002 поехал на ЧМ, занял место Аршавина - и не сыграл. В 2004 на Евро поехал, пешком матч с Испанией сыграл, а потом побежал плакаться журналистам, что у Ярцева тяжелые тренировки
Да, было такое, помню.
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Pb-SE
Ответ Джиза
Погодите, а что Мостовой выиграл в общемировом масштабе?
Возможность выхода из запертой машины.
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а ты смешной
Ну так , а что вы выиграли за эти 20 лет
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Pb-SE
Ответ paratruper17
Сравнил... с пальцем) По уровню мастерства твоих Ерохиных и Кузяевых мячи бы подавать не пустили в те команды, где играли Шаля, Мост и Канчельскис
Мост играл в Бенфике, Кане, Страсбурге, Сельте, Алавесе. Кого там куда не пустили бы?
Канчельскис и Шалимов блеснули пару сезонов, потом сдулись/спились. Учти,что АПЛ времён Канчельскиса была на уровне нынешней Италии.
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Михо
Ответ Вадим flanec
А особенно отлично "играли" на ЧМ 1994 года в США. Когда перед турниром отказались ехать на ЧМ.
При чем здесь это и то что они отлично играли в Европе? А что касается сравнения человеческих качеств игроков поколений 90 и нынешних, то Дзюба, Кокорин, Мамаев, Гулиев и тд, такие вещи творят, что игроки 90-х ангелы по сравнению с ними
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Romeo Yankovich
Ответ 26
Европа это панацея что ли?
Это показатель их работы. Туда из России абы кто не уезжает. А эти ногомячисты паспортные конечно будут молчать, ибо им грех ещё что-то говорить
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BeastI666I
Ответ Джиза
Погодите, а что Мостовой выиграл в общемировом масштабе?
теперь Мостовой не футболист? фу на тебя... я помню как фанатела вся россия от его божественной игры.
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Михо
Ответ 26
Европа это панацея что ли?
Это показатель мастерства
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BeastI666I
спорт вне политики же )))))))))))))
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Виталий Мучаев
Мостовой по уровню таланта был примерно на уровне Руя Кошты, но играл в Сельте и ничего не выиграл. Руй Кошта, кстати они вместе играли за Бенфику(Руй играл, Мостовой сидел в запасе), выиграл все Португалии, а потом за 10 с лишним лет всего понемногу выиграл в Италии и Европе. На Евро взял две медали. Сравнивать с двумя кубками Интертото и ЧЕ U-23 сложновато.
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TiNO
Ответ Владимир Молявин
Царь, а что выиграл ты на уровне сборной??? Только языком молоть можешь.
В 2002 поехал на ЧМ, занял место Аршавина - и не сыграл. В 2004 на Евро поехал, пешком матч с Испанией сыграл, а потом побежал плакаться журналистам, что у Ярцева тяжелые тренировки
+2
-2
0
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paratruper17
Ответ Кирилл Голивец
Что-то мне подсказывает, что условные Кузяев или Ерохин гораздо лучше как люди, чем расфуфыренные мужики из 90-х в духе Канчельскиса, Шалимова и Мостового. И через 20 лет мы не узнаем о них каких-то стремных подробностей личной жизни и идиотских высказываний вне зависимости от деятельности.
Сравнил... с пальцем) По уровню мастерства твоих Ерохиных и Кузяевых мячи бы подавать не пустили в те команды, где играли Шаля, Мост и Канчельскис
+4
-4
0
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Вадим flanec
Ответ Михо
Эти расфуфыренные мужики хотя бы играли в Европе, все трое перечисленные, и отлично играли
А особенно отлично "играли" на ЧМ 1994 года в США. Когда перед турниром отказались ехать на ЧМ.
+3
-3
0
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Джиза
Погодите, а что Мостовой выиграл в общемировом масштабе?
0
-1
-1
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