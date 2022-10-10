Мостовой о словах Заремы про багаж: «Когда «Спартак» бездарно проиграл «Зениту», тогда о багаже никто не говорил»
Александр Мостовой оценил слова Заремы Салиховой о последних результатах «Спартака».
Супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, говоря о победной серии команды, сказала, что после их ухода в клубе был оставлен «отличный багаж».
«Сложно сказать, что она имеет в виду, когда говорит такое. Нужно уточнить у нее, наверное.
Тут можно включить в этот багаж, например, Ваноли, Руя Виторию, который занял первое место в группе Лиги Европы, того же Тедеско. В этот багаж много чего можно отнести.
Заявление нормальное, но как его интерпретировать – вопрос. Три матча назад, когда «Спартак» бездарно проиграл «Зениту», тогда что-то о багаже никто не говорил», – сказал Мостовой.
На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда
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