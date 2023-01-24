«Не уверен, что даже Месси хорошо выглядел бы в этом «Ливерпуле». Оуэн об игре Гакпо после перехода
Майкл Оуэн упомянул Лионеля Месси, говоря о сложностях Коди Гакпо в «Ливерпуле».
В конце декабря 23-летний вингер перешел в «Ливерпуль» из ПСВ за 50 млн евро. В составе нового клуба он провел 4 игры, в которых не отметился результативными действиями.
«Мне жаль Гакпо, потому что он перешел в нестабильную команду, которая лишена той уверенности в себе, что была у нее в прошлом. У Гакпо была пара полумоментов [в игре против «Челси»]. Видно, что он старается.
Уверен, что в будущем Гакпо станет хорошим трансфером, а сейчас я не уверен, что даже Лионель Месси хорошо выглядел бы в этом «Ливерпуле». Команда действительно испытывает трудности», – сказал Оуэн для Premier League Productions.
Полную статистику Гакпо можно изучить здесь.
«Лионель или Криштиану? Зачем вы постоянно спрашиваете меня об этом? Вы всегда будете получать один ответ: Месси», - передает слова норвежского бомбардира Managing Barca. Сбитый пешеход сейчас в аль насри , и даже там в 100 чемпионате ничего не может показать )))
Евро-Футбол онлайн: https://www.euro-football.ru/article/31/1004974366_holann_sdelal_vyibor_mejdu_ronaldu_i_messi#ixzz7rJ4poGoQ
Лева последние 3, 4 года это пиковый роналду.
Он по 50, 60 голов за сезон забивает.
А роналду 25, 30 ели добивает.
Но не сбитый пешеход 🥳🥳🥳
Мбаппе уже 5 лет показывает пешеходу кто ГОАТ 😆👍😆
В этом и сила таких футбольных личностей как Гвардиола тренер или Месси игрок... это долголетие! Из года в год среди лучших. А такие как Клопп или Мауриньо это временщики.
Потому и не стоит захваливать Мбаппе или Холланда. Вот лет 10 подряд отыграют на топовом уровне, тогда и выводы нужно делать.
Кто такая Бузова !? Твоя сестра Горячкина !? 😆😆