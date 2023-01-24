«Не уверен, что даже Месси хорошо выглядел бы в этом «Ливерпуле». Оуэн об игре Гакпо после перехода

упомянул , говоря о сложностях в «Ливерпуле».

В конце декабря 23-летний вингер перешел в « » из ПСВ за 50 млн евро. В составе нового клуба он провел 4 игры, в которых не отметился результативными действиями.

«Мне жаль Гакпо, потому что он перешел в нестабильную команду, которая лишена той уверенности в себе, что была у нее в прошлом. У Гакпо была пара полумоментов [в игре против «Челси»]. Видно, что он старается.

Уверен, что в будущем Гакпо станет хорошим трансфером, а сейчас я не уверен, что даже Лионель Месси хорошо выглядел бы в этом «Ливерпуле». Команда действительно испытывает трудности», – сказал Оуэн для Premier League Productions.

Полную статистику Гакпо можно изучить здесь.