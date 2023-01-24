«Не уверен, что даже Месси хорошо выглядел бы в этом «Ливерпуле». Оуэн об игре Гакпо после перехода

Теги Ливерпуль Майкл Оуэн премьер-лига Англия Лионель Месси Коди Гакпо Футбол

Майкл Оуэн упомянул Лионеля Месси, говоря о сложностях Коди Гакпо в «Ливерпуле».

В конце декабря 23-летний вингер перешел в «Ливерпуль» из ПСВ за 50 млн евро. В составе нового клуба он провел 4 игры, в которых не отметился результативными действиями.

«Мне жаль Гакпо, потому что он перешел в нестабильную команду, которая лишена той уверенности в себе, что была у нее в прошлом. У Гакпо была пара полумоментов [в игре против «Челси»]. Видно, что он старается.

Уверен, что в будущем Гакпо станет хорошим трансфером, а сейчас я не уверен, что даже Лионель Месси хорошо выглядел бы в этом «Ливерпуле». Команда действительно испытывает трудности», – сказал Оуэн для Premier League Productions.

Полную статистику Гакпо можно изучить здесь.

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68 комментариев

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Крэнг
Ответ Apol
Гакпо переоцененный среднячок
Как и Ливерпуль
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KIK90
Ответ Apol
Гакпо переоцененный среднячок
Тебя забыли спросить
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Роман Солдатов
Гакпо и в последних для своей сборной матчах ЧМ играл не очень. Но не стоит забывать, что парень перешел в новую лигу, очень сложную, да и к футболу Клоппа тоже необходимо привыкнуть. Говорить о том, что трансфер провальный — очень преждевременно
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Яйца Тен Хага
Ответ alim_liver_kz
Школате не понять это. Помню как долго Фирмино, Фабиньо, и многие другие адаптировались под игру Клоппа. Но потом как заиграли. Только один Диас наверное с коробля на балл начал играть как надо. Таких как он единицы
Салах!!!! Школьник, ты забыл про Салеха. Фобиньо?) знаешь почему он не играл ?) Языковой барьер. Школьник, который хотел показаться взрослым) это так мило ☺️
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Александра Александрова
Ответ Sevuska
Рон - кумир и Мбаппе и Холанда 😆😆 Но не сбитый пешеход 🥳🥳🥳
Центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился своим мнением о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Лионель или Криштиану? Зачем вы постоянно спрашиваете меня об этом? Вы всегда будете получать один ответ: Месси», - передает слова норвежского бомбардира Managing Barca. Сбитый пешеход сейчас в аль насри , и даже там в 100 чемпионате ничего не может показать )))

Евро-Футбол онлайн: https://www.euro-football.ru/article/31/1004974366_holann_sdelal_vyibor_mejdu_ronaldu_i_messi#ixzz7rJ4poGoQ
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kabanchiks
Ответ laudrup
Новая страна, новая лига, новый клуб, дайте Гакпо время, он заиграет.
Как может заиграть тот, который не умеет играть в принципе?
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kabanchiks
Гакпо это провальный трансфер. И это уже очевидно. Игрок ни о чем.
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Айлин 1990
Ответ фан лузеров
Роналду без Бензема и Модрича игрок уровня Левандовски и Суареса
🤣🤣
Лева последние 3, 4 года это пиковый роналду.
Он по 50, 60 голов за сезон забивает.
А роналду 25, 30 ели добивает.
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Я Гражданин Мира
Ответ Spiker1606
В сборной Месси в тени Ди Марии.
Ха ха ха , и больше ничего!!!!!
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Санитар-волк
Ответ alim_liver_kz
Школате не понять это. Помню как долго Фирмино, Фабиньо, и многие другие адаптировались под игру Клоппа. Но потом как заиграли. Только один Диас наверное с коробля на балл начал играть как надо. Таких как он единицы
То есть, Майкл Оуэн - "школота"? Вы на каком ЧМ играли, никак по пивному перепою?
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Spiker1606
Ответ Я Гражданин Мира
А то что сборная выиграл копа америку и ЧМ вам не о чём не говорить Или без него это мёртвый барса из группы не выходить два года подряд А сам Месси с той же с Ливерпульям играл великолепно, то что дырявие защитники пропустили 4 мяча в ответной игре что он мог делать.
На клубном уровне, как не стало Хави и Иньесты, Месси сразу превратился в середняка, в сборной, если убрать Ди Марию, то сразу увидим средний уровень Месси.
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Spiker1606
Ответ Я Гражданин Мира
А то что сборная выиграл копа америку и ЧМ вам не о чём не говорить Или без него это мёртвый барса из группы не выходить два года подряд А сам Месси с той же с Ливерпульям играл великолепно, то что дырявие защитники пропустили 4 мяча в ответной игре что он мог делать.
В сборной Месси в тени Ди Марии.
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Sevuska
Ответ Александра Александрова
Мбаппе и Холанд показывают что кринж даже не 9 после Месси , Роналдо зубастика, Зидана , Хави , Иньесты , Роналдиньо , Модрича , Суареса , а далеко за 10 кой ))) потому что Мбаппе что Холанд сильнее любой версии кринжа и что без судейского Реала он реальный 0 на палочке баласт от которого избавился даже клуб который сделал из него якобы человека ))
Рон - кумир и Мбаппе и Холанда 😆😆
Но не сбитый пешеход 🥳🥳🥳
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хороший фрукт
Ответ Великий Алонсо
А где Месси хорошо смотрелся бы? Последний раз он более менее неплохо играл в Барселоне при Хави и Иньесте, дальше он испарился, король пенальти и голов в пустые с метра, в ПСЖ он вообще в тени Неймара и Мбаппе, в Аргентине он в тени Ди Марии и Мартинеса.
Ну точно, возле Рональду не будет смотреться Месси
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laudrup
Ответ alim_liver_kz
Школате не понять это. Помню как долго Фирмино, Фабиньо, и многие другие адаптировались под игру Клоппа. Но потом как заиграли. Только один Диас наверное с коробля на балл начал играть как надо. Таких как он единицы
Список этот можно продолжить долго. Тот же Месси, которого так обожает школота, тоже первый сезон в ПСЖ провёл слабо, потом заиграл.
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Александра Александрова
Ответ Sevuska
На урок опоздаешь, иди ужу в класс школьник 😆😆 Мбаппе уже 5 лет показывает пешеходу кто ГОАТ 😆👍😆
Мбаппе и Холанд показывают что кринж даже не 9 после Месси , Роналдо зубастика, Зидана , Хави , Иньесты , Роналдиньо , Модрича , Суареса , а далеко за 10 кой ))) потому что Мбаппе что Холанд сильнее любой версии кринжа и что без судейского Реала он реальный 0 на палочке баласт от которого избавился даже клуб который сделал из него якобы человека ))
0
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Sevuska
Ответ Александра Александрова
https://m.youtube.com/watch?v=hTAgDhtQV6I&t=26s на глянь как Месси показывает кринжу его место )))
На урок опоздаешь, иди ужу в класс школьник 😆😆
Мбаппе уже 5 лет показывает пешеходу кто ГОАТ 😆👍😆
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BeastI666I
а что случилось? уже не самый великий клуб?
В этом и сила таких футбольных личностей как Гвардиола тренер или Месси игрок... это долголетие! Из года в год среди лучших. А такие как Клопп или Мауриньо это временщики.
Потому и не стоит захваливать Мбаппе или Холланда. Вот лет 10 подряд отыграют на топовом уровне, тогда и выводы нужно делать.
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roma.atyakshev
Когда Ливерпуль купил Бабеля 2.0, я понял, что они на верном пути к возвращению на родную для себя 8 строчку.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Великий Алонсо
А где Месси хорошо смотрелся бы? Последний раз он более менее неплохо играл в Барселоне при Хави и Иньесте, дальше он испарился, король пенальти и голов в пустые с метра, в ПСЖ он вообще в тени Неймара и Мбаппе, в Аргентине он в тени Ди Марии и Мартинеса.
Все что нужно знать о твоем понимании в футболе 😂😂
0
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alim_liver_kz
Ответ laudrup
Новая страна, новая лига, новый клуб, дайте Гакпо время, он заиграет.
Школате не понять это. Помню как долго Фирмино, Фабиньо, и многие другие адаптировались под игру Клоппа. Но потом как заиграли. Только один Диас наверное с коробля на балл начал играть как надо. Таких как он единицы
+10
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Александра Александрова
Ответ Sevuska
Про навозных мух я первый ☝️ сказал 😆 Кто такая Бузова !? Твоя сестра Горячкина !? 😆😆
https://m.youtube.com/watch?v=hTAgDhtQV6I&t=26s на глянь как Месси показывает кринжу его место )))
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Sevuska
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален модератором
Про навозных мух я первый ☝️ сказал 😆
Кто такая Бузова !? Твоя сестра Горячкина !? 😆😆
0
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Александра Александрова
Ответ Sevuska
4:0 , 2:8 ГОАТ 😆😆😆
5-0 кринжа от Месси забыл ))) все унижения в ла лиге лиге Роналду от Месси забыл ?)) на посмотри тут все в одной картинке https://m.youtube.com/watch?v=B8OlHyWj1Fs
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laudrup
Новая страна, новая лига, новый клуб, дайте Гакпо время, он заиграет.
+14
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+13
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