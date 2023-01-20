Коди Гакпо: «В АПЛ все быстрее, чем в Эредивизи. Скорость – главное отличие»

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия Коди Гакпо Футбол

Коди Гакпо после перехода в «Ливерпуль» сравнил скорости в АПЛ и Эредивизи.

«Здесь играют очень быстро, и мне это нравится. Главное отличие – скорость игры. В АПЛ все быстрее, чем в Эредивизи.

Обычно в ПСВ мы строили позиционную атаку и тратили много времени на то, чтобы добраться до ворот. Здесь мы стараемся сделать это как можно быстрее – в хорошем смысле этих слов. Соперники тоже пытаются играть так.

По сравнению с Нидерландами здесь много отличий, но мне нужно адаптироваться как можно скорее. Это зависит только от меня», – сказал вингер «Ливерпуля».

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6 комментариев

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Elihio
Манковские и реаловские в лице Кейджа и Кверти первые на месте, но токсичны безусловно фаны ЛФК
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Born is the King
Эта новая версия Нгога оказался совсем нулевым , хотят в Голландии нормально стату набивал
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dr. cage
Немного жаль Гакпо..
Попал в очередное ливерпульское безвременье..

Но его расчёт понятен, летом, когда Ливерпуль продадут каким-нибудь индусам уйдёт на повышение.. В более солидные Ньюкасл или Брайтон. А пока в крепком середняке проходит обкатку английским футболом..

Остаётся только надеяться, чтобы он ненароком не одеревенел, как каждый второй, кто проходит через развалины Энфилда.
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QWertY
Ливерные молодцы, купили Кэрролла 2.0 и Даунинга 2.0
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Бухгалтер2021
в Эре тоже скорость и голов поболее..не зря почти все по 4-3-3 играют
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Удачи
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