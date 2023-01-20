Коди Гакпо: «В АПЛ все быстрее, чем в Эредивизи. Скорость – главное отличие»

после перехода в «Ливерпуль» сравнил скорости в АПЛ и .

«Здесь играют очень быстро, и мне это нравится. Главное отличие – скорость игры. В АПЛ все быстрее, чем в Эредивизи.

Обычно в мы строили позиционную атаку и тратили много времени на то, чтобы добраться до ворот. Здесь мы стараемся сделать это как можно быстрее – в хорошем смысле этих слов. Соперники тоже пытаются играть так.

По сравнению с Нидерландами здесь много отличий, но мне нужно адаптироваться как можно скорее. Это зависит только от меня», – сказал вингер « ».