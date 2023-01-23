«Ман Сити» купил 20-летнего опорника «Велес Сарсфилд» Перроне за 9 млн евро. Контракт – до 2028-го
«Манчестер Сити» оформил переход опорника Максимо Перроне из «Велес Сарсфилд».
20-летний полузащитник заключил контракт до лета 2028 года.
Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист обошелся «горожанам» в 9 млн евро.
Перроне дебютировал в составе «Велес Сарсфилд» в марте 2022 года и с тех пор провел 33 игры, забив 3 гола.
Изображение: mancity.com
Там немного другая ситуация.
Бока Хуниорс иногда становится 24-м, потом чемпионом, потом середняком.
Текучесть большая.
Велес Сарсфильд, несомненно, крепкий клуб с великой историей.
Есом вам кто напишет, Ливерпуль лучший клуб, то вы скажете, он 6 место занимает, есть лучше.
Примерно так.
В Аргентине таблица имеет аморфное значение.
В следующем году Велес Сарсфильд, великий кстати клуб по аргентинским меркам, может быть и первым.
Там немного штормит клубы.
Помню как Велес Сарсфильд Межконтинентальный Кубок брал, еще во времена величия этого кубка.
Там впереди араб с аргентинским паспортом бегал, а в воротах Чилаверт стоял.
Скажу немного о нем.
Это опорник, моторный, застолбил себе место в крепким клубе легко в этом году.
Очень взрывной, в обращении с мячом, манеры как ....э...у Андерса Д’Аллесандро, помните его? Хотя играют в разных позициях.То есть, видение поля есть.
Цепкий.
Мне мнение, в сборной Аргентины образца 2026 года будет скорее всего, если мир к тому времени еще будет существовать.
Манчестер приобрел отличного футболиста.
Я хотел его в Ювентус.
Намного лучше Локателли и Маккени, не говоря уж о Рабьо.
Жаль.