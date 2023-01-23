«Ман Сити» купил 20-летнего опорника «Велес Сарсфилд» Перроне за 9 млн евро. Контракт – до 2028-го

« » оформил переход опорника Максимо Перроне из «Велес Сарсфилд».

20-летний полузащитник заключил контракт до лета 2028 года.

Согласно данным инсайдера , футболист обошелся «горожанам» в 9 млн евро.

Перроне дебютировал в составе « » в марте 2022 года и с тех пор провел 33 игры, забив 3 гола.

Изображение: mancity.com