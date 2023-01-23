«Ман Сити» купил 20-летнего опорника «Велес Сарсфилд» Перроне за 9 млн евро. Контракт – до 2028-го

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд трансферы Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» оформил переход опорника Максимо Перроне из «Велес Сарсфилд».

20-летний полузащитник заключил контракт до лета 2028 года.

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист обошелся «горожанам» в 9 млн евро.

Перроне дебютировал в составе «Велес Сарсфилд» в марте 2022 года и с тех пор провел 33 игры, забив 3 гола.

Изображение: mancity.com

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32 комментария

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xepaff
Ответ здоровяк
Похож внешне на Сабалету молодого. Если конечно, кто-то помнит его таким)
В походе Эпаньола за КУ в 2007 помню
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Артур Мкртычян
Ответ Анвар Масимов
Ты прям слышал этот разговор ??? Что за ересь ты несёшь ???
Орнштейн написал. В твиттере. Ему можно верить.
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Анвар Масимов
Ответ Артур Мкртычян
Не, он в основную обойму берут. Его лично Пеп пригласил. Звонил ему. Он по условиям просил. Чтобы без аренд его купили.
Ты прям слышал этот разговор ??? Что за ересь ты несёшь ???
+1
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А.Э.РАСИМ
Ответ gPk
Крепкий клуб - это который 26 место занимает по итогу чемпионата?)
Да.
Там немного другая ситуация.

Бока Хуниорс иногда становится 24-м, потом чемпионом, потом середняком.
Текучесть большая.
Велес Сарсфильд, несомненно, крепкий клуб с великой историей.

Есом вам кто напишет, Ливерпуль лучший клуб, то вы скажете, он 6 место занимает, есть лучше.
Примерно так.

В Аргентине таблица имеет аморфное значение.
+3
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gPk
Ответ А.Э.РАСИМ
Я немного разбираюсь в аргенимнском футболе, как мне кажется. Скажу немного о нем. Это опорник, моторный, застолбил себе место в крепким клубе легко в этом году. Очень взрывной, в обращении с мячом, манеры как ....э...у Андерса Д’Аллесандро, помните его? Хотя играют в разных позициях.То есть, видение поля есть. Цепкий. Мне мнение, в сборной Аргентины образца 2026 года будет скорее всего, если мир к тому времени еще будет существовать. Манчестер приобрел отличного футболиста. Я хотел его в Ювентус. Намного лучше Локателли и Маккени, не говоря уж о Рабьо. Жаль.
Крепкий клуб - это который 26 место занимает по итогу чемпионата?)
+1
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perdetnevredno
Чемодан вокзал Перроне Манчестер.
+1
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ORP BVK
Ответ Николай Корягин
А как там у Филипса дела?
Либо продлевают Гюндогана, а Перроне на сезон в аренду, либо Гюндоган уходит и Перроне будет получать время.
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Вазген, друг Мхитаряна.
Как это так мю упустил его
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А.Э.РАСИМ
Ответ cmorblr
26 место занимает из 28 в чемпионате Аргентины. Офигеть скачок у парня
Вообще не показатель.
В следующем году Велес Сарсфильд, великий кстати клуб по аргентинским меркам, может быть и первым.
Там немного штормит клубы.

Помню как Велес Сарсфильд Межконтинентальный Кубок брал, еще во времена величия этого кубка.
Там впереди араб с аргентинским паспортом бегал, а в воротах Чилаверт стоял.
+2
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А.Э.РАСИМ
Я немного разбираюсь в аргенимнском футболе, как мне кажется.

Скажу немного о нем.
Это опорник, моторный, застолбил себе место в крепким клубе легко в этом году.
Очень взрывной, в обращении с мячом, манеры как ....э...у Андерса Д’Аллесандро, помните его? Хотя играют в разных позициях.То есть, видение поля есть.
Цепкий.
Мне мнение, в сборной Аргентины образца 2026 года будет скорее всего, если мир к тому времени еще будет существовать.

Манчестер приобрел отличного футболиста.
Я хотел его в Ювентус.
Намного лучше Локателли и Маккени, не говоря уж о Рабьо.
Жаль.
+14
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Кино Музыка
И ведь заиграет.
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Vladimir Frolov
Ответ serginn
Подумал реально из Велеса)
Из России таких трансферов ещё лет 10 теперь не будет.
+1
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Ман Сити
Ответ Николай Корягин
А как там у Филипса дела?
Фигово, надо Пепу запрещать покупать островных, пусть покупает испанцев, аргентинцев обычно они разрывают АПЛ.
+8
0
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Eden Hazard
Это не его Бенфика вместо Фернандеса брать собиралась?)
+6
0
+6
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Гоша Адамов
Ответ Артур Мкртычян
Не, он в основную обойму берут. Его лично Пеп пригласил. Звонил ему. Он по условиям просил. Чтобы без аренд его купили.
А, понял, благодарю, ошибся получается
+1
0
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Артур Мкртычян
Ответ Гоша Адамов
Ну сейчас по классике в Жирону или Мельбурн Сити отправят
Не, он в основную обойму берут. Его лично Пеп пригласил. Звонил ему. Он по условиям просил. Чтобы без аренд его купили.
+15
0
+15
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Dmitry Orlov
Подобрали на перроне?
0
-1
-1
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Артур Мкртычян
Ответ cmorblr
26 место занимает из 28 в чемпионате Аргентины. Офигеть скачок у парня
Ну по факту, его взяли так как он был мвп на молодежных турнирах сборных
+1
0
+1
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Артур Мкртычян
Ответ mc-manaman
Не, он имеет ввиду про Манчестер Сити
Пхахах. Как можно Сити не знать. Он просто придуриваеться.
+1
-2
-1
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здоровяк
Похож внешне на Сабалету молодого. Если конечно, кто-то помнит его таким)
+2
0
+2
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Ден Ден
Ответ Дима Ермаков
А Зинченко из Уфы переходил?
Да, и был отправлен в аренду в ПСВ
+1
0
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mc-manaman
Ответ MU RD2
Аргентинский
Не, он имеет ввиду про Манчестер Сити
+28
-5
+23
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Дима Ермаков
Ответ cmorblr
26 место занимает из 28 в чемпионате Аргентины. Офигеть скачок у парня
А Зинченко из Уфы переходил?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Корягин
А как там у Филипса дела?
+4
-1
+3
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Alexander Baskakov
Ну вот и никаких 120 и я больше чем уверен что лучше будет смотреться чем энцо и тем более модрик
+8
-5
+3
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