Зинченко об «Арсенале»: «Я говорил: «Ребята, забудьте о топ-3, нам нужно думать о титуле». Некоторые смеялись, но сейчас никто не смеется. Мы все мечтаем»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Футбол

Александр Зинченко заявил, что сразу настраивался на победу в АПЛ с «Арсеналом».

«Честно говоря, когда я только приехал, то качество команды, которое я увидел... Конечно, я знал состав «Арсенала», я знал их всех раньше, но все же я понял, что на поле у нас есть все, чтобы добиться больших успехов.

Я начал говорить в раздевалке: «Ребята, забудьте о топ-3 и всем остальном, нам нужно думать о титуле». Некоторые из них смеялись, но сейчас никто не смеется, и мы все мечтаем [о чемпионстве].

Но впереди еще много игр, и теперь можно заметить, что «Манчестер Юнайтед» вернулся. «Сити», как всегда, в борьбе. Посмотрим, что произойдет, нам нужно двигаться шаг за шагом», – сказал полузащитник «Арсенала» Premier League TV.

После 19 проведенных туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. Вторым идет «Манчестер Сити», набравший 45 баллов за 20 матчей. 

Материалы по теме

86 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Kanonir152
По методичке Раньери. В чемпионском сезоне Лестера, после набора 40 очков, Клаудио радовался что они из АПЛ не вылетят. Не торопим события вообщем)
Да, я помню ту фразу Раньери. )
Их никто всерьёз не воспринимал, а там как понеслись... В чем-то схожа история и с нынешним Арсеналом 😊 Все команды из топ-6 лихорадит, обрелась новая сила в виде Ньюкасла, а пушкари прут, дай бог, чтобы вышло 🙏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Ответ Log in
Сити только, дружище, уж за столько лет знаем, как можно обосраться. :( Ох. А то была радость, что к моему др зашли в лидерах, да ещё и чмокнули таких противников. Правда, я ещё из тех, кто помнит, что ТТХ у Арсенала не побеждал аж 18 лет. Это недавно традиция перевернулась, а потом опять)
По методичке Раньери. В чемпионском сезоне Лестера, после набора 40 очков, Клаудио радовался что они из АПЛ не вылетят. Не торопим события вообщем)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Kanonir152
Понял, спасибо. Ну раз уж это проклятие прошли, теперь Арсенал ничего не должно останавливать на пути к чемпионству)
Сити только, дружище, уж за столько лет знаем, как можно обосраться. :( Ох.

А то была радость, что к моему др зашли в лидерах, да ещё и чмокнули таких противников. Правда, я ещё из тех, кто помнит, что ТТХ у Арсенала не побеждал аж 18 лет. Это недавно традиция перевернулась, а потом опять)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Ответ Log in
Васант - парень с Мяч продакшн на Ютубе(а раньше в КВН играл, собсна он индус и Васант - это имя, а не ник). Они выпускают различные видео, но в рубрике "5 причин" (почему команда n должна стать чемпионом/взять ЛЧ и тому подобное) он стал легендой, потому что часто его фавориты проваливались. И он притопил за Сити ) Правда, также он топил и за Арсенал после серии побед на старте, но пушкари превозмогли )
Понял, спасибо. Ну раз уж это проклятие прошли, теперь Арсенал ничего не должно останавливать на пути к чемпионству)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Kanonir152
Что за Васант?)
Васант - парень с Мяч продакшн на Ютубе(а раньше в КВН играл, собсна он индус и Васант - это имя, а не ник). Они выпускают различные видео, но в рубрике "5 причин" (почему команда n должна стать чемпионом/взять ЛЧ и тому подобное) он стал легендой, потому что часто его фавориты проваливались. И он притопил за Сити ) Правда, также он топил и за Арсенал после серии побед на старте, но пушкари превозмогли )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirkoroff
Поменьше бы он балаболил. Сити обретает форму и вероятность того что догонит довольно высока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель побеждать
Корни копателей Черного моря пробудились
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Ответ Log in
За нас Васант зато 🙏🤞
Что за Васант?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artyom Ryabchuk
Ответ aseke
Неплохой игрок Зинченко, но любит повыделываться, когда игра идет. Типа только пришел в команду и уже раздевалкой заправляет?
Видел в тт как он заряжал на победу раздевалку еще в МС. Так что не удивлюсь если в Арсенале так же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nika13
зинченко правда талисман, удивительный игрок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Kanonir152
Да буки ошибаются часто. Это не показатель)
За нас Васант зато 🙏🤞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Nursultan Kulnasharov
А в 37 с таким отрывом?
Нет, только когда получат кубок и медали )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Мартин
Ответ typical passion
Лидеров они никогда не был и не будет, а болтун он знатный.
Это ты себя описывал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
А наши Головины и Ко все в середняках болтаются...и эти люди хотят нести соседям что-то хорошее, когда сами ничего делать не умеют...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Prokofyev
Семак взрастил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Ринкевич
Как в том фильме - "а теперь я вырос и никто не смеётся!" ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V Galperin
В футболе очень важен менталитет победителя, это вселяет уверенность в игроков и многие при этом показывают игру, на которую раньше были неспособны. Зинченко и Жезус привнесли это в игру Арсенала, в МанСити они всегда стремились только к победе. Потеря Жезуса это большой удар для Арсенала, Нкетиа пока не может полноценно заменить его, но с каждым матчем старается и прогрессирует. В игре с МЮ Зинченко был настоящим мотором команды и во многом благодаря его активным действиям Арсенал дожал МЮ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mbest77
Ответ Экспертное мнение
Принес чемпионский дух из Уфы ноунеймам из Арсенала
Орлов сказал бы, что передал опыт, набранный в матчах с Зенитом)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Змеев
Верьте мне,и я подарю каждому Ладу Седан
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Иванов
Ответ В поисках смысла
Раньше скептически к нему относился. Думал, после МС провалится, будет в середняках пылить. Но какой же он топарь, реально тащит.
Я помню как тут смеялись и говорили,ну вот поиграл в МС ,а теперь иди в середняк где тебе место по уровню игры-а тут он стал одним из тех благодаря кому Арсенал в лидерах чемпионата.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Васырман
А что он не так сказал??!я на всех соревнованиях с кем бы не играли, выходи только на победу!и команду настраивал соответственно!что за прикол про..ть ещё до игры??!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
typical passion
Ответ Ussaev M
Настоящим лидером он в Арсенале стал
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Дани Алвес как то ему передал свой навык по завоеванию титулов.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igoraks24_2003@mail.ru
Ответ Romanian_Daddy
Чемпионы середины сезона. Буду в голосину орать, когда они закончат на 3-4 месте в итоге
Пон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишаня Кашников
Ответ Брукс Хэтлин
19/20?
Это ковидный год, его не считаем
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий