Зинченко об «Арсенале»: «Я говорил: «Ребята, забудьте о топ-3, нам нужно думать о титуле». Некоторые смеялись, но сейчас никто не смеется. Мы все мечтаем»

заявил, что сразу настраивался на победу в АПЛ с « ».

«Честно говоря, когда я только приехал, то качество команды, которое я увидел... Конечно, я знал состав «Арсенала», я знал их всех раньше, но все же я понял, что на поле у нас есть все, чтобы добиться больших успехов.

Я начал говорить в раздевалке: «Ребята, забудьте о топ-3 и всем остальном, нам нужно думать о титуле». Некоторые из них смеялись, но сейчас никто не смеется, и мы все мечтаем [о чемпионстве].

Но впереди еще много игр, и теперь можно заметить, что «Манчестер Юнайтед» вернулся. «Сити», как всегда, в борьбе. Посмотрим, что произойдет, нам нужно двигаться шаг за шагом», – сказал полузащитник «Арсенала» Premier League TV.

После 19 проведенных туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице , набрав 50 очков. Вторым идет «Манчестер Сити», набравший 45 баллов за 20 матчей.