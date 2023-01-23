Зинченко об «Арсенале»: «Я говорил: «Ребята, забудьте о топ-3, нам нужно думать о титуле». Некоторые смеялись, но сейчас никто не смеется. Мы все мечтаем»
Александр Зинченко заявил, что сразу настраивался на победу в АПЛ с «Арсеналом».
«Честно говоря, когда я только приехал, то качество команды, которое я увидел... Конечно, я знал состав «Арсенала», я знал их всех раньше, но все же я понял, что на поле у нас есть все, чтобы добиться больших успехов.
Я начал говорить в раздевалке: «Ребята, забудьте о топ-3 и всем остальном, нам нужно думать о титуле». Некоторые из них смеялись, но сейчас никто не смеется, и мы все мечтаем [о чемпионстве].
Но впереди еще много игр, и теперь можно заметить, что «Манчестер Юнайтед» вернулся. «Сити», как всегда, в борьбе. Посмотрим, что произойдет, нам нужно двигаться шаг за шагом», – сказал полузащитник «Арсенала» Premier League TV.
После 19 проведенных туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. Вторым идет «Манчестер Сити», набравший 45 баллов за 20 матчей.
Их никто всерьёз не воспринимал, а там как понеслись... В чем-то схожа история и с нынешним Арсеналом 😊 Все команды из топ-6 лихорадит, обрелась новая сила в виде Ньюкасла, а пушкари прут, дай бог, чтобы вышло 🙏
А то была радость, что к моему др зашли в лидерах, да ещё и чмокнули таких противников. Правда, я ещё из тех, кто помнит, что ТТХ у Арсенала не побеждал аж 18 лет. Это недавно традиция перевернулась, а потом опять)