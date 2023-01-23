Тиаго о квадрупле: «Ливерпуль» прикоснулся к нему, но упустил. Прошлый сезон влияет на нас»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара отметил, что неудачная попытка завоевать квадрупл влияет на «Ливерпуль».

В прошлом сезоне мерсисайдцы долго сохраняли шансы выиграть Кубок Англии, Кубок английской лиги, Премьер-лигу и Лигу чемпионов, однако в итоге ограничились первыми двумя турнирами.

«Сейчас мы в хорошем положении в Лиге чемпионов и Кубке Англии, а вот в АПЛ мы не на том месте, на котором хотим быть. Сейчас мы должны идти от матча к матчу. Наша цель – победа в следующей игре. Дело не в попадании в топ-4 или Лигу Европы. Мы просто думаем лишь о следующем матче.

Конечно, прошлый сезон влияет на нас. Дело не только в физическом состоянии, но и в психологическом. Мы были очень близки к тому, чтобы выиграть все турниры, мы прикоснулись к этой возможности, но упустили ее.

Прошлый сезон был одним из лучших в моей жизни. Этот в число лучших не входит, но какая разница? Это сезон, это вызов. Наше мастерство, наш состав позволяют нам разобраться со всеми проблемами, и мы это сделаем», – сказал хавбек.

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25 комментариев

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EAstman
Ответ Олег М
Не пойму почему здесь многие любят пошутить про квадрупл??? Под конец прошлого сезона они, уже в качестве победителей кубка лиги и кубка Англии, вышли в финал лиги чемпионов и перед последним туром одно очко отделяло их от первого места! Все ожидания были очень даже обоснованы и реальны🤷‍♂️ зависть фанов других клубов видно сжирает
конечно, завись штука опасная
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Андрей Andrey
Ответ ress10
Комментарий удален модератором
Видно часто это получаешь раз знаешь 😂😂
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mqh9pzrxgf
Ответ Олег М
Не пойму почему здесь многие любят пошутить про квадрупл??? Под конец прошлого сезона они, уже в качестве победителей кубка лиги и кубка Англии, вышли в финал лиги чемпионов и перед последним туром одно очко отделяло их от первого места! Все ожидания были очень даже обоснованы и реальны🤷‍♂️ зависть фанов других клубов видно сжирает
Потому что и фаны и игроки много про это болтали, особенно про финал с Реалом, месть не месть
+1
-2
-1
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Glukinho
Ответ ress10
Комментарий удален модератором
Уже отшучено
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Иван Павлов
Ответ Брукс Хэтлин
Ноль голов в трёх финалах - это называется прикосновение к квадруплу
И при этом 2 финала из 3 были выиграны.
+1
-1
0
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Брукс Хэтлин
Ответ glavredaktor
Для того, чтобы иметь возможность забить в финале, надо для начала до него дойти)
Ливерпуль великий клуб и величина. Не пристало такому мастодонту футбола гордиться половинчатым успехом. Посему считаю, что такие фразы про "прикосновение" выглядят жалко.
+1
-3
-2
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Олег М
Не пойму почему здесь многие любят пошутить про квадрупл??? Под конец прошлого сезона они, уже в качестве победителей кубка лиги и кубка Англии, вышли в финал лиги чемпионов и перед последним туром одно очко отделяло их от первого места! Все ожидания были очень даже обоснованы и реальны🤷‍♂️ зависть фанов других клубов видно сжирает
+41
-3
+38
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Колено решфорда
Ну какой к черту квадрупл? Выиграли КАЛ (во многих смыслах) и теперь страдают. Вот Клопп, без иронии, во всем хорош, очень мало тратил по меркам АПЛ (хотя и умудрился купить двух дровосеков с космическими ценниками - Кейта и Нуньез), выиграл ЛЧ, АПЛ, но все по одноиу разу за столько лет, ему как-будто всегда чуток не хватает. И это при том, что в последнее время у него чередование хорошего сезона, где чуть-чуть не хватило и провала.
+1
-6
-5
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Игорь Замаруев
Ответ инок
У Ливерпуля сейчас вообще черная полоса. Надеюсь, что она скоро кончится...
Им бы провести смену мед.штаба и игроков купить. Видимо, владельцам без разницы на клуб...
+3
0
+3
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Игорь Замаруев
Ответ ress10
Комментарий удален модератором
Сюда подошло бы старое видео с клоуном из клипа Сявы
0
0
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ress10
Ответ glavredaktor
Только минус Старайся лучше)
Плак
0
-4
-4
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DolJun
Ответ glavredaktor
Тиаго потрясающий игрок, наблюдать за его игрой одно удовольствие)
главное чтобы тебе нравилось)
0
-4
-4
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glavredaktor
Ответ ress10
Где мой плюс, я старался
Только минус
Старайся лучше)
+6
0
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glavredaktor
Ответ DolJun
если бы не пассажир тиаго - ливерпуль может и взял бы квадрупл, а так пока что только гвардиоловский квадрупл))
Тиаго потрясающий игрок, наблюдать за его игрой одно удовольствие)
+3
-1
+2
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glavredaktor
Ответ Брукс Хэтлин
Ноль голов в трёх финалах - это называется прикосновение к квадруплу
Для того, чтобы иметь возможность забить в финале, надо для начала до него дойти)
+29
-1
+28
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DolJun
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-9
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ress10
Ответ Арман Мартиросян
Шутки за 300
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Арман Мартиросян
Ответ ress10
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Шутки за 300
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Брукс Хэтлин
Ноль голов в трёх финалах - это называется прикосновение к квадруплу
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Alex Miheev
Ожидания не всегда совпадают с реальностью
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Alex Legend
Ахахахаха
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Александр Граф
Ответ dr. cage
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Тебе?
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dr. cage
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ress10
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Ronny92
*Шутка про трогание залупла*
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