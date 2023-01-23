Тиаго о квадрупле: «Ливерпуль» прикоснулся к нему, но упустил. Прошлый сезон влияет на нас»

отметил, что неудачная попытка завоевать квадрупл влияет на « ».

В прошлом сезоне мерсисайдцы долго сохраняли шансы выиграть , Кубок английской лиги, Премьер-лигу и Лигу чемпионов, однако в итоге ограничились первыми двумя турнирами.

«Сейчас мы в хорошем положении в Лиге чемпионов и Кубке Англии, а вот в мы не на том месте, на котором хотим быть. Сейчас мы должны идти от матча к матчу. Наша цель – победа в следующей игре. Дело не в попадании в топ-4 или Лигу Европы. Мы просто думаем лишь о следующем матче.

Конечно, прошлый сезон влияет на нас. Дело не только в физическом состоянии, но и в психологическом. Мы были очень близки к тому, чтобы выиграть все турниры, мы прикоснулись к этой возможности, но упустили ее.

Прошлый сезон был одним из лучших в моей жизни. Этот в число лучших не входит, но какая разница? Это сезон, это вызов. Наше мастерство, наш состав позволяют нам разобраться со всеми проблемами, и мы это сделаем», – сказал хавбек.