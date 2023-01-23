Тиаго о переходе в «Ливерпуль»: «Бундеслига – потрясающая, но «Бавария» выигрывала ее 8 раз подряд. Я решил попробовать что-нибудь более сложное»

объяснил, почему решил перейти в « ».

Полузащитник перешел в английский клуб из «Баварии» в 2020 году.

«Это было важное решение. Немецкая лига – потрясающая, но мы выигрывали ее восемь лет подряд, поэтому я сказал: «Ладно, надо попробовать что-нибудь более сложное».

Самая большая из лиг в тот момент и сейчас – это Премьер-лига.

Какие команды, на мой взгляд, являются самыми знаковыми в Премьер-лиге? У кого из них лучший проект, лучший тренер? «Ливерпуль» был идеальным ответом на эти вопросы.

Думаю, мы хорошо подходили друг другу с первого дня», – сказал Тиаго в интервью BT Sport.