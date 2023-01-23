Тиаго о переходе в «Ливерпуль»: «Бундеслига – потрясающая, но «Бавария» выигрывала ее 8 раз подряд. Я решил попробовать что-нибудь более сложное»
Тиаго Алькантара объяснил, почему решил перейти в «Ливерпуль».
Полузащитник перешел в английский клуб из «Баварии» в 2020 году.
«Это было важное решение. Немецкая лига – потрясающая, но мы выигрывали ее восемь лет подряд, поэтому я сказал: «Ладно, надо попробовать что-нибудь более сложное».
Самая большая из лиг в тот момент и сейчас – это Премьер-лига.
Какие команды, на мой взгляд, являются самыми знаковыми в Премьер-лиге? У кого из них лучший проект, лучший тренер? «Ливерпуль» был идеальным ответом на эти вопросы.
Думаю, мы хорошо подходили друг другу с первого дня», – сказал Тиаго в интервью BT Sport.
Вы пишете, что он для "бокс-ту-бокса, который нам как воздух нужен, немного не дотягивает".
Но он и не должен "дотягивать", его брали под совершенно другие задачи. (хотя по "недотягивает" - это тоже весьма спорно, я например считаю что в этом сезоне он куда лучше смотрится всех остальных наших полузащитников вместе взятых). Это всё равно как Хендо предъявлять что он на позиции DM (где он вынуждено играл в прошлом) смотрится хуже, чем на более привычной ему позиции.
Его брали автобусы вскрывать нестандартными и умными решениями.
Это уже по-необходимости ему пришлось дыру закрывать и работать больше в обороне, с чем он вполне имхо справляется
Шикарен
Но, к сожалению, отсутствие толковых замен в центре поля (Хендо, Фаба и Тьяго некому подменить на уровне), возраст и нагрузки дают о себе знать
То травмы, то просто физически проседает