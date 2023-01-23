Тиаго о переходе в «Ливерпуль»: «Бундеслига – потрясающая, но «Бавария» выигрывала ее 8 раз подряд. Я решил попробовать что-нибудь более сложное»

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара объяснил, почему решил перейти в «Ливерпуль». 

Полузащитник перешел в английский клуб из «Баварии» в 2020 году.

«Это было важное решение. Немецкая лига – потрясающая, но мы выигрывали ее восемь лет подряд, поэтому я сказал: «Ладно, надо попробовать что-нибудь более сложное».

Самая большая из лиг в тот момент и сейчас – это Премьер-лига.

Какие команды, на мой взгляд, являются самыми знаковыми в Премьер-лиге? У кого из них лучший проект, лучший тренер? «Ливерпуль» был идеальным ответом на эти вопросы.

Думаю, мы хорошо подходили друг другу с первого дня», – сказал Тиаго в интервью BT Sport. 

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
Ответ Sergey Kuznetsov
С такими как вы у меня разговор короткий
Естественно короткий, ведь по делу ответить нечего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Ответ headmaster
Как же быстро ты слился
С такими как вы у меня разговор короткий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
Ответ Sergey Kuznetsov
Ясно, до свидания
Как же быстро ты слился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
superduper
Ответ ibar
Переход Тьяго так выделяется на фоне большинства трансферов - все стороны продемонстрировали максимум уважения.
Согласен, обратный переход Мане тому подтверждение
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jade CAT Odessa
Ответ Sergey Kuznetsov
Со всем согласен, но так же вам следовало прочитать и про то, что писал о его вкладе в игру при подходящем для него плане на игру
ну ок, возможно я вас слегка не понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Ответ headmaster
Советую скинуть ссылку на комментарий где говориться про главную задачу. А потом бегом перед всеми извиняться
Ясно, до свидания
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Ответ Jade CAT Odessa
Я к тому, что Тьяго на данный момент выполняет не профильную работу. Вы пишете, что он для "бокс-ту-бокса, который нам как воздух нужен, немного не дотягивает". Но он и не должен "дотягивать", его брали под совершенно другие задачи. (хотя по "недотягивает" - это тоже весьма спорно, я например считаю что в этом сезоне он куда лучше смотрится всех остальных наших полузащитников вместе взятых). Это всё равно как Хендо предъявлять что он на позиции DM (где он вынуждено играл в прошлом) смотрится хуже, чем на более привычной ему позиции.
Со всем согласен, но так же вам следовало прочитать и про то, что писал о его вкладе в игру при подходящем для него плане на игру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
Ответ Sergey Kuznetsov
Перечитайте внимательно последовательность сообщений и извинитесь!
Советую скинуть ссылку на комментарий где говориться про главную задачу. А потом бегом перед всеми извиняться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Ответ Макс Шева
Клоп его то и подписал чтоб подгадить Перу,знает что это его любимчик,а купил и не знает что с ним делать.Парень финтит играет зрелищно и это уже достаточно для Клопа.Он сейчас больше сконцентрирован на Миллере.
Пепу
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jade CAT Odessa
Ответ Sergey Kuznetsov
И где тут противоречие тому, что написал я?
Я к тому, что Тьяго на данный момент выполняет не профильную работу.
Вы пишете, что он для "бокс-ту-бокса, который нам как воздух нужен, немного не дотягивает".
Но он и не должен "дотягивать", его брали под совершенно другие задачи. (хотя по "недотягивает" - это тоже весьма спорно, я например считаю что в этом сезоне он куда лучше смотрится всех остальных наших полузащитников вместе взятых). Это всё равно как Хендо предъявлять что он на позиции DM (где он вынуждено играл в прошлом) смотрится хуже, чем на более привычной ему позиции.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Ответ Jade CAT Odessa
Его брали не на роль b2b вообще-то. Его брали автобусы вскрывать нестандартными и умными решениями. Это уже по-необходимости ему пришлось дыру закрывать и работать больше в обороне, с чем он вполне имхо справляется
И где тут противоречие тому, что написал я?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Ответ headmaster
Называется «сам придумал, сам опроверг». Кто писал про главную задачу?
Перечитайте внимательно последовательность сообщений и извинитесь!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Клоп его то и подписал чтоб подгадить Перу,знает что это его любимчик,а купил и не знает что с ним делать.Парень финтит играет зрелищно и это уже достаточно для Клопа.Он сейчас больше сконцентрирован на Миллере.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jade CAT Odessa
Ответ Sergey Kuznetsov
Я смотрю каждую игру Ливерпуля, мне не нужно рассказывать про прогресс его оборонительных действий. Советую поучить матчасть, если считаете, что главная задача б2б это обороняться.
Его брали не на роль b2b вообще-то.
Его брали автобусы вскрывать нестандартными и умными решениями.
Это уже по-необходимости ему пришлось дыру закрывать и работать больше в обороне, с чем он вполне имхо справляется
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
Ответ Sergey Kuznetsov
Я смотрю каждую игру Ливерпуля, мне не нужно рассказывать про прогресс его оборонительных действий. Советую поучить матчасть, если считаете, что главная задача б2б это обороняться.
Называется «сам придумал, сам опроверг». Кто писал про главную задачу?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jade CAT Odessa
Ответ DolJun
думаю клопп уже жалеет что этого пассажира подписал) даже от трента в защите больше пользы чем от тьяго в футбольной форме
Боже, какую ерунду вы написали
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Ответ Rick Sorkin
Он в оборонительных действиях значительно набрал ещё в прошлом сезоне. Как игры вообще смотрите.
Я смотрю каждую игру Ливерпуля, мне не нужно рассказывать про прогресс его оборонительных действий. Советую поучить матчасть, если считаете, что главная задача б2б это обороняться.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ibar
Переход Тьяго так выделяется на фоне большинства трансферов - все стороны продемонстрировали максимум уважения.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rick Sorkin
Ответ Sergey Kuznetsov
Пас, техника и виденье поля феноменально, но до бокс-ту-бокса, который нам как воздух нужен, немного не дотягивает. Если план на игру подходит под его игру, то он делает разницу!
Он в оборонительных действиях значительно набрал ещё в прошлом сезоне. Как игры вообще смотрите.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rick Sorkin
Ответ King_X
Тьяго топище Шикарен Но, к сожалению, отсутствие толковых замен в центре поля (Хендо, Фаба и Тьяго некому подменить на уровне), возраст и нагрузки дают о себе знать То травмы, то просто физически проседает
Хендо и Фабу не подмена нужна, а полноценная замена. На основу уже не тянут.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Ответ King_X
Тьяго топище Шикарен Но, к сожалению, отсутствие толковых замен в центре поля (Хендо, Фаба и Тьяго некому подменить на уровне), возраст и нагрузки дают о себе знать То травмы, то просто физически проседает
Пас, техника и виденье поля феноменально, но до бокс-ту-бокса, который нам как воздух нужен, немного не дотягивает. Если план на игру подходит под его игру, то он делает разницу!
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Комментарий скрыт
+3
-15
-12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Тьяго топище
Шикарен

Но, к сожалению, отсутствие толковых замен в центре поля (Хендо, Фаба и Тьяго некому подменить на уровне), возраст и нагрузки дают о себе знать
То травмы, то просто физически проседает
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий