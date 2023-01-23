На женском Кубке Португалии впервые в истории показали белую карточку. Ее ввели, чтобы отмечать честную игру команд
В Португалии впервые в истории футбола показали белую карточку.
В конце первого тайма матче 1/4 финала женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (5:0) одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Медицинские бригады обеих команд стали оказывать ему помощь. Когда состояние болельщика пришло в норму, главный арбитр Катарина Кампуш показала белую карточку медицинским штабам обеих команд.
Белая карточка была введена в Португалии в качестве эксперимента, чтобы отмечать честную игру команд.
Превратили футбол в цирк, честно говоря.
Пусть придумают и зеленую карточку.
За состояние газона.
И радужную карточку, за самую сгибаемую команду, кто лучше на колени станет перед матчем...
Цветов много, дурных голов еще больше.
Теперь для афроамериканских докторов нужно вводить черную карточку