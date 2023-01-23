На женском Кубке Португалии впервые в истории показали белую карточку. Ее ввели, чтобы отмечать честную игру команд

Теги высшая лига Португалия Кубок Португалии Бенфика Спортинг женский футбол судьи болельщики ТАСС Футбол

В Португалии впервые в истории футбола показали белую карточку.

В конце первого тайма матче 1/4 финала женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (5:0) одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Медицинские бригады обеих команд стали оказывать ему помощь. Когда состояние болельщика пришло в норму, главный арбитр Катарина Кампуш показала белую карточку медицинским штабам обеих команд.

Белая карточка была введена в Португалии в качестве эксперимента, чтобы отмечать честную игру команд.

15 комментариев

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krealpmoney
Ответ Влад Безруков
Ну всё Теперь для афроамериканских докторов нужно вводить черную карточку
показывать черную карточку черному? попахивает расизмом
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Карма такая карма
Бредятина.
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Футбольные Сливки
Цвет карточки сошел просто из-за пота. Раздули целый эксперимент
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Владимир Бутин
Че - за голы , за замены , за водопой будут карточки ? Чтобы точно никто не запутался .
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Владимир Бутин
Карточки были введены , чтобы обозначать грубую игру или нарушение правил. Опять культура переваривания - перевареннного .
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Александр Смирнов
У футболистов и болельщиков, которые недовольны решением судей , должна быть возможность показать рефери радужную карточку
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schwein
Ну все, осталось не долго до момента, когда оценка 6.0 от специальной судейской бригады и результаты зрительского смс голосования будут определять результаты матча.
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Максим Белолипцев
А в чём практический смысл?
+7
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А.Э.РАСИМ
Карточка называется "душечка".

Превратили футбол в цирк, честно говоря.

Пусть придумают и зеленую карточку.
За состояние газона.
И радужную карточку, за самую сгибаемую команду, кто лучше на колени станет перед матчем...
Цветов много, дурных голов еще больше.
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Жоржиньо Не Вейналдум
Предположу, что скоро белую карточку поменяют на красную из-за месячных
+8
-3
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Давид Agabekyan
И в чем её смысл? Есть же рейтинги фэйр-плей, пусть там и выделяют
+3
0
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Влад Безруков
Ответ Барсик Юрана
Это расизм
Ну всё
Теперь для афроамериканских докторов нужно вводить черную карточку
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Барсик Юрана
Это расизм
+18
-4
+14
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Sevuska
За это надо показывать белую с красным крестом - оказана медицинская помощь болельщику 🚑
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Юрий Кечко
Да просто прокладка у кого то выпала, рефери любезно ее вернул
+30
-5
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