Тен Хаг после 2:3 от «Арсенала»: «Сказал игрокам: «Если хотите брать трофеи, нужно менять психологию». Очко – это был максимум. Нужно брать его, а не дарить такой гол»
Эрик тен Хаг раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Арсенала» (2:3).
«Возможно, через какое-то время мы осознаем, что находимся в хорошем положении, поймем, что неплохо развиваемся, и это хороший процесс, но сейчас я раздражен. Я сказал игрокам: «Если вы хотите брать трофеи, то мы должны поменять психологию команды».
Потому что в топ-матче невозможно допускать три настолько серьезных ошибки, что они приводят к голам. Особенно это касается последнего мяча. В этот момент нужно хорошо чувствовать игру. Очко – это был наш максимум. Нужно брать его, а не дарить сопернику такой гол. Такого не должно быть на топ-уровне. С таким подходом трофеи не выиграть.
Думаю, психология меняется благодаря работе тренера. Считаю, мы можем это изменить. Мы уже видели, как за последние месяцы поменялась психология наших игроков, но при этом сегодня мы увидели, что нам еще далеко до топ-уровня», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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Ну проиграли Арсеналу второй матч. Конкретно вчера Арсенал был свежее, больше заряженными. Хорошая, сильная команда. В поражение нет ничего такого катастрофического в глобальном понимание. Естественно, это поражение, скорее, ставит крест на победу в лиге, но и без того мало кто ставил на победу МЮ в этом сезоне, кроме малочисленных ярых оптимистов. Команда строиться, впереди ещё много работы. Арсенал заслужил вчера победу
и да - С таким подходом трофеи не выиграть(с)
И ещё. Разные бывают люди. Одним критика даже персональная не проблема, они находят в этом мотивацию исправиться. Другие более чувствительны и с ними надо вести разговор тет-а-тет и не критиковать скажем в открытую.
Вообщем нормальное интервью. Главное как он ведёт себя в раздевалке с игроками и как при личном общении с каждым.
Клопп недавно тоже высказался. И ничего. Игроки вроде бы его любят.