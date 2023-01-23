Тен Хаг после 2:3 от «Арсенала»: «Сказал игрокам: «Если хотите брать трофеи, нужно менять психологию». Очко – это был максимум. Нужно брать его, а не дарить такой гол»

раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Арсенала» (2:3).

«Возможно, через какое-то время мы осознаем, что находимся в хорошем положении, поймем, что неплохо развиваемся, и это хороший процесс, но сейчас я раздражен. Я сказал игрокам: «Если вы хотите брать трофеи, то мы должны поменять психологию команды».

Потому что в топ-матче невозможно допускать три настолько серьезных ошибки, что они приводят к голам. Особенно это касается последнего мяча. В этот момент нужно хорошо чувствовать игру. Очко – это был наш максимум. Нужно брать его, а не дарить сопернику такой гол. Такого не должно быть на топ-уровне. С таким подходом трофеи не выиграть.

Думаю, психология меняется благодаря работе тренера. Считаю, мы можем это изменить. Мы уже видели, как за последние месяцы поменялась психология наших игроков, но при этом сегодня мы увидели, что нам еще далеко до топ-уровня», – сказал тренер « ».

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