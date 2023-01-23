Тен Хаг после 2:3 от «Арсенала»: «Сказал игрокам: «Если хотите брать трофеи, нужно менять психологию». Очко – это был максимум. Нужно брать его, а не дарить такой гол»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Арсенала» (2:3).

«Возможно, через какое-то время мы осознаем, что находимся в хорошем положении, поймем, что неплохо развиваемся, и это хороший процесс, но сейчас я раздражен. Я сказал игрокам: «Если вы хотите брать трофеи, то мы должны поменять психологию команды».

Потому что в топ-матче невозможно допускать три настолько серьезных ошибки, что они приводят к голам. Особенно это касается последнего мяча. В этот момент нужно хорошо чувствовать игру. Очко – это был наш максимум. Нужно брать его, а не дарить сопернику такой гол. Такого не должно быть на топ-уровне. С таким подходом трофеи не выиграть.

Думаю, психология меняется благодаря работе тренера. Считаю, мы можем это изменить. Мы уже видели, как за последние месяцы поменялась психология наших игроков, но при этом сегодня мы увидели, что нам еще далеко до топ-уровня», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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98 комментариев

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Garikus89
Ответ Booligan
Так Месси ещё никогда не оскорбляли - сравнением с Рэшфордом...
Ты второй раз из двух видишь то, чего нет. Тебе бы древние скрижали расшифровывать)
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Booligan
Ответ Garikus89
Почему? Как по мне, это аналог «отдай мяч Месси, он разберется»)
Так Месси ещё никогда не оскорбляли - сравнением с Рэшфордом...
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Mekanych Red Devil
Ответ Диер Ташкент
Было бы на кого менять игроков. По сути кроме Гарначо больше некому играть
Гарначо надо было выпускать не на 90’, а на 60’. Был ещё Пельистри. На контрах как раз такие быстрые игроки и нужны были.
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Владимир Фокин
Ответ DolJun
результаты работы тен хага с этим составом просто невероятны: бруну ожил - бегает, падает в чужой штрафной, постоянно размахивает руками, давит на судью, плачет. а при топаре сульшере что? всего лишь был одним из самых результативных игроков лиги и молчаливым лидером, тащившим эту команду с помощью липовых пенальти.
Обиделся на Тен Хага, что он Роналду унизил?
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Mario14
Ответ Gani
Ну да, посмотри кто был на скамейке запасных у МЮ (дети) и кто был на скамейке запасных у Арсенала (профи, один из которых и сделал 3й гол, кстати). А то что Мерто и Арнольд переплатили за Антони и Мартинеса это еще не значит что эти двое должны все игры теперь выигрывать. Помнится мне год назад Артета тоже прилично вложился в состав, а выступали они хуже МЮ.
Переплатили МЮ за весь состав, который кстати один из самых дорогих в мире! Санчо в районе 100млн покупали, а он даже на лавку не попадает😂, дети у них на лавке... У Арсенала в таком случае в основе дети, так как средний возраст команды самый молодой в лиге!
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кроссовер Айверсона
Ответ Garikus89
У Артеты был контроль мяча на своей половине поля без малейшей мысли в атаке, за что в итоге получали даже от аутсайдеров, потому что обороняться толком тоже не умели)
Все верно, владение ради владения, которые заканчивались безидейными навесами, но это точно был не автобус и не тактика игры на контратаках
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Quintin07
Ответ Gani
Болелам МЮ сейчас больно, я сам с трудом одолел себя и открыл спортс, понимаю негатив. Но, по существу, мы на правильном пути. Арсенал сейчас это лучшая команда Англии (смотри в таблицу) и МЮ совсем не был мальчиками для битья. Несмотря на то что состав у нас беднее, особенно со скамьи, плюс не было главного игрока в центре поля, и играли 3 дня назад, команда играла на равных в первом тайме и сдулась во втором. Сдулась потому что тот же состав играет бог знает какую игру подряд и совсем не отдыхает. Но с точки зрения плана на игру, понимания игроков что они должны делать и как обыгрывать абсолютно любую команду, все очень неплохо. В этом сезоне цель должна быть ЛЧ место. А летом грузить новых владельцев на Осимзена, Кейна, Энцо, Тимбера и прочих топов и нацеливаться на победу в АПЛ. Болелы МЮ, не унываем, мы на правильном пути!
обидное поражение для вас, но вы на правильном пути, и Хаг делает очень много работы как тренер, все же сколько матчей без поражений, и это заслуживает уважения.
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Garikus89
Ответ кроссовер Айверсона
Не помню чтобы Артета выходил играть против топов вторым номером. Против Ливера и Сити всегда играли (или по крайней мере пытались) в атаку, за что и получали по 3-4 гола. Арсенал прошлых лет забив гол рано садился в защиту и пытался удержать результат, но специально команда в автобус не играла
У Артеты был контроль мяча на своей половине поля без малейшей мысли в атаке, за что в итоге получали даже от аутсайдеров, потому что обороняться толком тоже не умели)
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кроссовер Айверсона
Ответ Garikus89
У Артеты, к слову, первое время частенько такая же тактика проскакивала)
Не помню чтобы Артета выходил играть против топов вторым номером. Против Ливера и Сити всегда играли (или по крайней мере пытались) в атаку, за что и получали по 3-4 гола.

Арсенал прошлых лет забив гол рано садился в защиту и пытался удержать результат, но специально команда в автобус не играла
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TrueGooner
Ответ red hikkikomori
Если три раза продырявили, это не сохранил называется)
Почему-то вспомнилось слово "увы" ))
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TrueGooner
Ответ DolJun
результаты работы тен хага с этим составом просто невероятны: бруну ожил - бегает, падает в чужой штрафной, постоянно размахивает руками, давит на судью, плачет. а при топаре сульшере что? всего лишь был одним из самых результативных игроков лиги и молчаливым лидером, тащившим эту команду с помощью липовых пенальти.
😂😂😂
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Яйца Тен Хага
Ответ Reservoir Cat
Тен Хаг не туда воюет, Мю проиграл не из-за индивидуальных ошибок (которые были не такие уж и яркие), а из-за того что его команду вжали в штрафную, а он сам даже не попытался внести изменения. Это структурная проблема и неправильно винить только футболистов. Когда настолько интенсивное давление, шанс ошибки вырастает многократно, Арсенал в матче набрал рекордные для себя в сезоне xG, удары, касания в штрафной.
Подъехала аналитика, мальчика с дивана. У тебя хотя бы категория тренера Б, будет ?) Как еще у одного знатока картавого)
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banchik1
Ответ Mc′loud
Я конечно не Тен Хаг, но не понимаю его претензий к игрокам. Если бы не было ошибок, тогда вообще никто никогда ничего не забивал. Арсенал тоже допустил 2 дебильных ошибки и МЮ забил 2 мяча. Чего он от игроков хочет? Если будет наезжать, они его сплавят.
Ошибки игроков Арсенала его вообще не должны волновать, а вот ошибки своих игроков - в обязательном порядке. Именно игра игроков и команды в целом и есть зона ответственности любого тренера. И поэтому твои претензии к Хагу непонятны.
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Gani
Ответ Imax161
У кого состав беднее??? У мю???
Ну да, посмотри кто был на скамейке запасных у МЮ (дети) и кто был на скамейке запасных у Арсенала (профи, один из которых и сделал 3й гол, кстати). А то что Мерто и Арнольд переплатили за Антони и Мартинеса это еще не значит что эти двое должны все игры теперь выигрывать. Помнится мне год назад Артета тоже прилично вложился в состав, а выступали они хуже МЮ.
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Диер Ташкент
Ответ Gani
Болелам МЮ сейчас больно, я сам с трудом одолел себя и открыл спортс, понимаю негатив. Но, по существу, мы на правильном пути. Арсенал сейчас это лучшая команда Англии (смотри в таблицу) и МЮ совсем не был мальчиками для битья. Несмотря на то что состав у нас беднее, особенно со скамьи, плюс не было главного игрока в центре поля, и играли 3 дня назад, команда играла на равных в первом тайме и сдулась во втором. Сдулась потому что тот же состав играет бог знает какую игру подряд и совсем не отдыхает. Но с точки зрения плана на игру, понимания игроков что они должны делать и как обыгрывать абсолютно любую команду, все очень неплохо. В этом сезоне цель должна быть ЛЧ место. А летом грузить новых владельцев на Осимзена, Кейна, Энцо, Тимбера и прочих топов и нацеливаться на победу в АПЛ. Болелы МЮ, не унываем, мы на правильном пути!
Ну для пол сезона правлении Тен Хага результаты МЮ нормальны. Не кому не надо ведь напоминать, какие результаты были в первые сезоны у Клоппа, Пепа, тем более уж у Артеты.
Ну проиграли Арсеналу второй матч. Конкретно вчера Арсенал был свежее, больше заряженными. Хорошая, сильная команда. В поражение нет ничего такого катастрофического в глобальном понимание. Естественно, это поражение, скорее, ставит крест на победу в лиге, но и без того мало кто ставил на победу МЮ в этом сезоне, кроме малочисленных ярых оптимистов. Команда строиться, впереди ещё много работы. Арсенал заслужил вчера победу
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Озил, озю и буду озить
Так, стоп. Я правильно понял, что он сначала сказал команде «Если вы хотите брать трофеи, то мы должны поменять психологию команды», а потом сказал СМИ, что "Очко - это был наш максимум"???
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AizikEpshtein
Если хочешь брать трофеи, не надо выпускать опорника вместо нападающего
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udod
чего он несёт? команда прижалась к воротам, надеясь на удержание очка (сам признаёт) - гол в таких ситуациях очень вероятен, он и случился вполне закономерно, кто хотел выиграть и атаковал, тот и взял своё
и да - С таким подходом трофеи не выиграть(с)
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Real_v_dushe
Голландский физрук в своём репертуаре: он Д’артаньян, а игроки овно, - не смогли вырвать очко у Арсенала.
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xmoro
Ответ Mc′loud
Я конечно не Тен Хаг, но не понимаю его претензий к игрокам. Если бы не было ошибок, тогда вообще никто никогда ничего не забивал. Арсенал тоже допустил 2 дебильных ошибки и МЮ забил 2 мяча. Чего он от игроков хочет? Если будет наезжать, они его сплавят.
Не вижу ничего страшного. Это нормальная формулировка доя интервью. Он не переходил на личности. Перешёл бы, тогда может бы были проблемы с некоторыми игроками.
И ещё. Разные бывают люди. Одним критика даже персональная не проблема, они находят в этом мотивацию исправиться. Другие более чувствительны и с ними надо вести разговор тет-а-тет и не критиковать скажем в открытую.
Вообщем нормальное интервью. Главное как он ведёт себя в раздевалке с игроками и как при личном общении с каждым.
Клопп недавно тоже высказался. И ничего. Игроки вроде бы его любят.
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Мамолюб Муслим
Мастерские заголовки Любови Курчавовой видно сразу!
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Диер Ташкент
Ответ vinylovich100
У Арсенала была неделя отдыха
Да, более свежими подошли к этой игре. Поэтому Арсенал и перебежал МЮ во втором тайме
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Garikus89
Ответ tackle by Moore
Я думаю Тен Хага сломало поражение в первом круге от Сити, когда попытались сыграть в свой футбол и получили шесть голов. После этого он стал строить сульшеровские бусы и продвигать игру на контрах. В принципе это даже способно приносить какой-то результат, что доказано тем же Сульшером, но чемпионами с таким менталитетом не становятся. Я лично хотел бы чтобы сыграли с Арсеналом в свой открытый футбол, пускай даже крупно проиграли бы, но это не было бы таким трусливым позором как вчера. Поражение можно простить, особенно в фазе становления команды, но трусливость никогда. Артета вон два года огребал, но не ломался, строил свой футбол и в итоге оно поехало. А Тен Хаг уже сейчас видно движется куда-то не туда, очередной модифицированный бус, только теперь с Каземиро
У Артеты, к слову, первое время частенько такая же тактика проскакивала)
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Garikus89
Ответ Booligan
у вас двоих Рэшфорд это собирательное ругательное слово какое-то?
Почему? Как по мне, это аналог «отдай мяч Месси, он разберется»)
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UrNext
В конце МЮ выглядел как явный аутсайдер. Играл на отбой. Игроки с такими зарплатами не в состоянии подержать мяч. Очень плачевно.
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