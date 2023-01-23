Медведев о встрече с Миллером: «Рассказали о подготовке и планах «Зенита». Очень полезная встреча»

рассказал о встрече с во время сбора в Катаре.

– На сборе в Катаре «Зенит» посетил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Как прошла его встреча с командой?

– Алексей Борисович нашел время заехать на тренировку «Зенита» на сборах. Он пообщался с ребятами, конечно, с главным тренером команды . Очень интересовался, как идет подготовка к продолжению сезона, в каком состоянии находятся футболисты, когда прибудет наш новичок Роберт Ренан.

Мы поделились с Алексеем Борисовичем своими соображениями по поводу того, как идет подготовка, какие у нас планы. В целом, это была очень полезная и хорошая встреча, – сказал генеральный директор «Зенита».

Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре и пообщался с Семаком и игроками