Медведев о встрече с Миллером: «Рассказали о подготовке и планах «Зенита». Очень полезная встреча»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Алексей Миллер Матч ТВ Футбол

Александр Медведев рассказал о встрече с Алексеем Миллером во время сбора в Катаре.

– На сборе в Катаре «Зенит» посетил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Как прошла его встреча с командой?

– Алексей Борисович нашел время заехать на тренировку «Зенита» на сборах. Он пообщался с ребятами, конечно, с главным тренером команды Сергеем Семаком. Очень интересовался, как идет подготовка к продолжению сезона, в каком состоянии находятся футболисты, когда прибудет наш новичок Роберт Ренан.

Мы поделились с Алексеем Борисовичем своими соображениями по поводу того, как идет подготовка, какие у нас планы. В целом, это была очень полезная и хорошая встреча, – сказал генеральный директор «Зенита».

Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре и пообщался с Семаком и игроками

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18 комментариев

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Из-за отмены лимита 6 россиян на поле, при котором российские клубы брали еврокубки, в РПЛ пропала конкуренция, в Зените 2 россиянина на поле. надо вернуть лимит, снова будет конкуренция на поле, а не в деньгах спонсоров. тогда вернутся зрители, лига перестанет падать в рейтинге, иначе в сборную придется набирать игроков из Крылышек или ФНЛ
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Виталик Украинский
Ответ Дмитрий9779
Поётся в песенкЕ.Песенки поются.
А они сами не знают чего хоЧУТ(с).
+1
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Дмитрий9779
Чёт не пойму скулежа кбпартнеров,к ним на сборы так же Федун с сожительницей приезжал и они это хвалили😁
+3
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Дмитрий9779
Ответ TheSportNik
Как поется в одной известной песенки, мол хочу быть акционером Газпрома. Кстати вот стал бы вместо Миллера руководителем какой-нибудь болельщик ЦСКА, тогда бы ЦСКА всегда был чемпионом РПЛ или наш бы постеснялся так пользоваться служебным положением?
Поётся в песенкЕ.Песенки поются.
+1
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+1
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Дмитрий9779
Ответ Otto Kretschmer
А что Миллер у вас украл?
Это судороги перед вот этим:
https://m.sports.ru/football/1108727346-byudzhet-spartaka-sokratitsya-s-11-do-4-mlrd-rublej-za-2-goda.html
А я им говорил,не желайте другим того чего себе не пожелаете,но нет:" вот уйдет Газпром..."Карма.
+2
0
+2
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Otto Kretschmer
Ответ Вадим Григорьев
Интересно, Промесу за мелкие шалости в Дубай ехать нельзя. А вор , казнокрад и придворный шут Миллер улыбается там в 30 жёлтых зубов,хотя должен быть арестован
А что Миллер у вас украл?
+2
-1
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Виталик Украинский
Ответ TheSportNik
Как поется в одной известной песенки, мол хочу быть акционером Газпрома. Кстати вот стал бы вместо Миллера руководителем какой-нибудь болельщик ЦСКА, тогда бы ЦСКА всегда был чемпионом РПЛ или наш бы постеснялся так пользоваться служебным положением?
Шо, никак не забудете Серожу Иванова?
+7
0
+7
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TheSportNik
Как поется в одной известной песенки, мол хочу быть акционером Газпрома.
Кстати вот стал бы вместо Миллера руководителем какой-нибудь болельщик ЦСКА, тогда бы ЦСКА всегда был чемпионом РПЛ или наш бы постеснялся так пользоваться служебным положением?
+2
-8
-6
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Виталик Украинский
Ответ Pelerin
Алексею Борисовичу можно и отдохнуть в Дубае. Это же не мелкая депутатская сошка, которую можно распять за новогодний отдых заграницей...
Дубае, Дохе..., зачем географию учить (с)?
+4
-2
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Виталик Украинский
Ответ Spartakus1984
Надеюсь Алексей Борисович когда то ответит за растрату гос денег на недорозумение это.
Скорее когалымский залоговый аукцион признают недействительным.
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Виталик Украинский
Ответ Вадим Григорьев
Интересно, Промесу за мелкие шалости в Дубай ехать нельзя. А вор , казнокрад и придворный шут Миллер улыбается там в 30 жёлтых зубов,хотя должен быть арестован
Возможно и ты зря коптишь небо, хотя должен искупать вину на лесоповале.
+5
-2
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Ковид 07.10.52
Ну теперь дела пойдут...барин приехал всех рассудил...
0
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Алексей Кузнецов
Ответ Вадим Григорьев
Интересно, Промесу за мелкие шалости в Дубай ехать нельзя. А вор , казнокрад и придворный шут Миллер улыбается там в 30 жёлтых зубов,хотя должен быть арестован
Мелкие шалости это причинение вреда здоровью с помощью ножа и подозрение в контрабанде наркоты? Причем в первой ситуации официально дело заведено, а во второй велика вероятность что будет.
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-DF-
Комментарии прогнозируемо будут забиты шкворчанием бекона )
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Виталий Желтоусов
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Вадим Григорьев
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Spartakus1984
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Pelerin
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