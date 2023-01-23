Медведев о встрече с Миллером: «Рассказали о подготовке и планах «Зенита». Очень полезная встреча»
Александр Медведев рассказал о встрече с Алексеем Миллером во время сбора в Катаре.
– На сборе в Катаре «Зенит» посетил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Как прошла его встреча с командой?
– Алексей Борисович нашел время заехать на тренировку «Зенита» на сборах. Он пообщался с ребятами, конечно, с главным тренером команды Сергеем Семаком. Очень интересовался, как идет подготовка к продолжению сезона, в каком состоянии находятся футболисты, когда прибудет наш новичок Роберт Ренан.
Мы поделились с Алексеем Борисовичем своими соображениями по поводу того, как идет подготовка, какие у нас планы. В целом, это была очень полезная и хорошая встреча, – сказал генеральный директор «Зенита».
Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре и пообщался с Семаком и игроками
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А я им говорил,не желайте другим того чего себе не пожелаете,но нет:" вот уйдет Газпром..."Карма.
Кстати вот стал бы вместо Миллера руководителем какой-нибудь болельщик ЦСКА, тогда бы ЦСКА всегда был чемпионом РПЛ или наш бы постеснялся так пользоваться служебным положением?