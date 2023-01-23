Чепчугов о Кержакове: «Михаилу нужно добавить в чтении игры и тогда он сможет стать волшебником золотого «Зенита»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Сергей Чепчугов Футбол

Сергей Чепчугов оценил желание «Зенита» продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым.

«Михаил вырос в сильного вратаря с прекрасными данными. Ему нужно добавить в чтении игры и тогда он сможет стать волшебником золотого «Зенита».

Сколько он еще сможет выступать на таком уровне? Чем больше, тем лучше. Хочется, чтобы Кержаков украшал наш чемпионат своим присутствием! Удачи Михаилу!» — сказал бывший голкипер ЦСКА.

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23 комментария

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saravar@yandex.ru
Ахах. В 35 лет ? 😂 хороший троллинг. А по факту: один из самых слабых киперов. Точно не уровень первого вратаря премьер лиги
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TheSportNik
Ответ Виктор Иваненко
Насчет дилетантства Гинера большой вопрос.
Гинер к футболу и правда не имел не кого , то есть не играл на профессиональном уровне, не тренировал команды, даже не спортивный журналист.
Естественно ему приходилось слушать экспертов в области футбола.
Условно Сальков привел в ЦСКА Вагнера Лава, а Дюков упустил Бекао, вот разница в специалистах и естественно сказывается это на игре ЦСКА.
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Виктор Иваненко
Ответ TheSportNik
Чепчугов в последнее время честно говоря пугал, типа казалось парень сошел с ума, но теперь видно, что придуривался, клоуна изображал. Учить конечно Кержакова ему не стоит, особенно забавно выглядит, мол читать игру. Да там до ворот Зенита пару раз за игру соперник , если добежит, то это уже достижения, но что там можно прочитать- это загадка. Погубил свою карьеру в ЦСКА, просидел у Акинфеева за спиной и так не ясно, какой он голкипер. По всей видимости уровня ФНЛ, так как когда у ЦСКА травму получил Игорек в 2011 году, то ЦСКА лишился чемпионства и лиги чемпионов по вине Чепчугова, это уже факт и здесь не поспоришь Вернее даже это ошибка Гинера, что он не покупал сильного голкипера, чтоб была конкуренция среди голкиперов, но в принципе Женя дилетант в футболе, что ему в уши скажут, типа Чанов или Овчинников, он им и верит..
Насчет дилетантства Гинера большой вопрос.
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Иван Тасминский
Ответ fil_spb
Кержакову 35 лет. В таком возрасте футболист если и может в чем добавить, так это в весе. Так что не стоит ждать чудес. Керж средний, но зато весьма стабильный вратарь. Трудный мяч скорее пропустит, зато бабочек почти не пускает. Надеемся на Одоевского, Керж на подхвате.
Наоборот, он много вытаскивает трудных мячей, но периодически ловит бабочки
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Жлобиньо
Ну точно е#нулся чел. Миша наш волшебником)) у него вратарём не всегда получается, а этот ему «волшебником». Но справедливости ради иногда всё же вратарём у Миши получается быть, пусть и не Нойер. Если готов он ещё играть, то конечно надо продлить ибо с молодежью пока не ясно, Иван уехал, а опыт есть опыт.
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TheSportNik
Чепчугов в последнее время честно говоря пугал, типа казалось парень сошел с ума, но теперь видно, что придуривался, клоуна изображал.
Учить конечно Кержакова ему не стоит, особенно забавно выглядит, мол читать игру.
Да там до ворот Зенита пару раз за игру соперник , если добежит, то это уже достижения, но что там можно прочитать- это загадка.
Погубил свою карьеру в ЦСКА, просидел у Акинфеева за спиной и так не ясно, какой он голкипер.
По всей видимости уровня ФНЛ, так как когда у ЦСКА травму получил Игорек в 2011 году, то ЦСКА лишился чемпионства и лиги чемпионов по вине Чепчугова, это уже факт и здесь не поспоришь
Вернее даже это ошибка Гинера, что он не покупал сильного голкипера, чтоб была конкуренция среди голкиперов, но в принципе Женя дилетант в футболе, что ему в уши скажут, типа Чанов или Овчинников, он им и верит..
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Onion
Не надо волшебником. Пусть просто стабильно ее пропускает свое.
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Osodj Djhshs
Ответ PalPal
Сафонов точно не лучше Кержакова, да и Одоевского с Васютиным. Они на троих совершают меньше ошибок чем этот распиаренный молодой человек.
Жизнь рассудит)
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Osodj Djhshs
Ответ PalPal
Сафонов точно не лучше Кержакова, да и Одоевского с Васютиным. Они на троих совершают меньше ошибок чем этот распиаренный молодой человек.
Пхахаха
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VG15
Ну Серёже Чепчугову куда виднее конечно, легенда скамейки цска
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samarskij-kuzmich
37летний ветеран Чепчугов даёт советы 35летнему юниору Кержакову.
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Игореха Веселов
Ответ dreamstep
Чепчугова вылечили и он начал давать адекватные комментарии?)
Как-то не слишком уважительно вы обошлись с легендой ЦСКА)
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УбивеЦ
Ответ dreamstep
Чепчугова вылечили и он начал давать адекватные комментарии?)
Наоборот, бредит....этот Миша уже ни кем не станет 35 лет а статистика нулевая
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dreamstep
Чепчугова вылечили и он начал давать адекватные комментарии?)
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PalPal
Ответ Osodj Djhshs
Газпрому давно пора выписать в Краснодар 30млн€ и забыть об этой позиции на 10 лет
Сафонов точно не лучше Кержакова, да и Одоевского с Васютиным. Они на троих совершают меньше ошибок чем этот распиаренный молодой человек.
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Любовь Мелехова
Кержаков вратарь стабильный и надежный. Кроме того, скромный человек, занимается благотворительностью, но не афиширует это.
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Osodj Djhshs
Ответ fil_spb
Кержакову 35 лет. В таком возрасте футболист если и может в чем добавить, так это в весе. Так что не стоит ждать чудес. Керж средний, но зато весьма стабильный вратарь. Трудный мяч скорее пропустит, зато бабочек почти не пускает. Надеемся на Одоевского, Керж на подхвате.
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fil_spb
Кержакову 35 лет. В таком возрасте футболист если и может в чем добавить, так это в весе. Так что не стоит ждать чудес. Керж средний, но зато весьма стабильный вратарь. Трудный мяч скорее пропустит, зато бабочек почти не пускает. Надеемся на Одоевского, Керж на подхвате.
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Good Man
Чепчугов же бычки кушал, зачем с ним разговаривать
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BearS
Волшебник чемпионата деревяшек
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-5
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Рашпель793
Мишу однозначно нужно продлевать. Для РПЛ он в самый раз. И на скамейке не скандалит и при выходах на поле в принципе особо не косячит, хоть и чудес не показывает. Да и в команде настроение создаёт.
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Mazzari2.0
Человек, после Сибири, закончил с футболом. Советы ещё раздает
+8
-3
+5
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Фарит Абдрашитов
Чепчугов хорошо игру читал, со скамейки запасных.
+36
-3
+33
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