Чепчугов о Кержакове: «Михаилу нужно добавить в чтении игры и тогда он сможет стать волшебником золотого «Зенита»

оценил желание «Зенита» продлить контракт с вратарем .

«Михаил вырос в сильного вратаря с прекрасными данными. Ему нужно добавить в чтении игры и тогда он сможет стать волшебником золотого « ».

Сколько он еще сможет выступать на таком уровне? Чем больше, тем лучше. Хочется, чтобы Кержаков украшал наш чемпионат своим присутствием! Удачи Михаилу!» — сказал бывший голкипер ЦСКА.