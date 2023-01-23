Чепчугов о Кержакове: «Михаилу нужно добавить в чтении игры и тогда он сможет стать волшебником золотого «Зенита»
Сергей Чепчугов оценил желание «Зенита» продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым.
«Михаил вырос в сильного вратаря с прекрасными данными. Ему нужно добавить в чтении игры и тогда он сможет стать волшебником золотого «Зенита».
Сколько он еще сможет выступать на таком уровне? Чем больше, тем лучше. Хочется, чтобы Кержаков украшал наш чемпионат своим присутствием! Удачи Михаилу!» — сказал бывший голкипер ЦСКА.
Естественно ему приходилось слушать экспертов в области футбола.
Условно Сальков привел в ЦСКА Вагнера Лава, а Дюков упустил Бекао, вот разница в специалистах и естественно сказывается это на игре ЦСКА.
Учить конечно Кержакова ему не стоит, особенно забавно выглядит, мол читать игру.
Да там до ворот Зенита пару раз за игру соперник , если добежит, то это уже достижения, но что там можно прочитать- это загадка.
Погубил свою карьеру в ЦСКА, просидел у Акинфеева за спиной и так не ясно, какой он голкипер.
По всей видимости уровня ФНЛ, так как когда у ЦСКА травму получил Игорек в 2011 году, то ЦСКА лишился чемпионства и лиги чемпионов по вине Чепчугова, это уже факт и здесь не поспоришь
Вернее даже это ошибка Гинера, что он не покупал сильного голкипера, чтоб была конкуренция среди голкиперов, но в принципе Женя дилетант в футболе, что ему в уши скажут, типа Чанов или Овчинников, он им и верит..