«Кержаков – сильнейший вратарь РПЛ. Сафонов играет очень слабо, авансы ему выдали рано». Рапопорт о голкиперах

Теги Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков Борис Рапопорт премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Даниил Одоевский Футбол

Борис Рапопорт считает Михаила Кержакова самым стабильным вратарем России.

– У «Зенита» хорошая бригада. Бразилец Иван уже не нужен, он и играл-то мало – только на Кубок. К тому же входил в схему обмена на форварда Алберто с «Коринтианс».

Сейчас поправился Одоевский. Я его не так давно видел, он восстановился после травмы.

Кержаков вообще, на мой взгляд, – сильнейший вратарь в российском чемпионате. Практические без «ляпов» играл, в отличие от вратарей московских команд, Песьякова из «Ростова». Если Миша в порядке, для уровня чемпионата России никаких проблем нет.

К тому же «Зенит» вернул из аренды Васютина. Это очень одаренный вратарь, но проигрывал конкуренцию. В Швеции они играл здорово. Бязров нужен для комплекта.

– Считаете, что Кержаков сильнее Сафонова из «Краснодара»?

– Да что вы! Сафонов играет очень слабо, с огромным количеством ошибок. Авансы ему выдали рано. Это талантливый вратарь, но очень нестабильный. Пошли «привозы» у него.

Миша Кержаков с точки зрения стабильности – лучший сейчас в России.

– Есть еще Игорь Акинфеев в ЦСКА.

– Акинфеев – за скобками. Ну что еще с Акинфеевым сравнивать, который больше 800 игр сыграл? Но Акинфеев тоже не играл сильнее Кержакова в последнее время. Разве что грубые «ляпы» не допускал. А так были игры, когда он не выручал. Не все так просто. Игорю уже 36 лет, это сказывается, – сказал бывший тренер «Зенита».

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24 комментария

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Моутиньо оформляет 40
А помните, тут был ряженый болельшик Зенита с ником Борис Рапопорт, который бредил на ветках?) Я еще задавался вопросом, почему именно он. Но глядя на такие интервью, часть вопросов отпадает
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Игорь Кузнецов
Ответ Ярик01
Очевидно, что в этом сезоне Сафонов и в тройку сильнейших не входит.
Я сужу в целом. Зачем брать отдельно взятый сезон?
Тем более он еще не закончился
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Big Nick
Ответ Football Forever
После Акинфеева, Селихов лучший
Ты вместе с Рапопортом выпивал? Хватит пить, праздничные дни уже закончились.
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Football Forever
После Акинфеева, Селихов лучший
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Игорь Васильев
Ответ Игорь Кузнецов
У нас после Акинфеева не было не то что отличных вратарей, даже хороших. Кержаков это уровень Кински. И если Керж так хорош, то почему Сафонова всеми силами Питер хотел себе забрать? Очевидно потому что Сафонов сейчас сильнейший голкипер Рпл.
Кински по российским меркам отличный вратарь, а Кержаков выше среднего
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M_Dave
Ответ Игорь Кузнецов
У нас после Акинфеева не было не то что отличных вратарей, даже хороших. Кержаков это уровень Кински. И если Керж так хорош, то почему Сафонова всеми силами Питер хотел себе забрать? Очевидно потому что Сафонов сейчас сильнейший голкипер Рпл.
Кержаков - даже близко не уровень Кински, и никогда к нему не подбирался
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Spaten
Каждый кулик своё болото хвалит
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Дмитрий9779
Лучший Акинфеев.
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nelmaa1950@mail.ru
это еще кто вылез?
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иван кочубей
не, ну только с чаем они совместно с Чистяковым слили очень важную для болельщиков игру. А так вопросов нет, что летит в него отбивает в сторону.
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Mikko
Грош цена такому чемпионату, где Кержаков - лучший голкипер...
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Ричард Чейз
Единственный главный тренер «Зенита», не считая исполнявших обязанности, не выигравший ни одного матча в чемпионате страны (пять ничьих и шесть поражений). Также именно Рапопорт является худшим тренером «Зенита» по количеству безвольных поражений в процентом соотношении среди всех тренеров команды за всю её историю
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Anthony Hlyanov
Ответ Amalfitano
Керж конечно же не сильнейший, но и Сафонов точно не номер 1. Кто-то придумал глупость про то, что Сафонов хороший игрок и все её повторяют.
Так Сафонов сильнейший или хороший? Или просто дно? Я так и не понял
Он добротный игрок молодой с потенциалом, и это не глупость
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Krojf
Акинфееву уже 36 лет, старый! Не то что молодой 35-летний зенитовец)
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Tigo_Volchara93
Ой помню этого усатого персонажа, приехал в Жемчужину (Сочи) и привез с собой 10 человек питерских, в состав пропихивал и пытался из всех футболистов сделать, а местных всех задвинул и закончил карьеры местных пацанов
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Беременный малыш
Этому уважаемому больше не наливать.
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Ярик01
Ответ Игорь Кузнецов
У нас после Акинфеева не было не то что отличных вратарей, даже хороших. Кержаков это уровень Кински. И если Керж так хорош, то почему Сафонова всеми силами Питер хотел себе забрать? Очевидно потому что Сафонов сейчас сильнейший голкипер Рпл.
Очевидно, что в этом сезоне Сафонов и в тройку сильнейших не входит.
+5
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ɔculpa
Ответ Игорь Кузнецов
У нас после Акинфеева не было не то что отличных вратарей, даже хороших. Кержаков это уровень Кински. И если Керж так хорош, то почему Сафонова всеми силами Питер хотел себе забрать? Очевидно потому что Сафонов сейчас сильнейший голкипер Рпл.
Но и Сафон в этом сезоне играет-то слабенько, привозит, нервничает. Но понятно, что Кержа он сильнее.
+7
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Amalfitano
Керж конечно же не сильнейший, но и Сафонов точно не номер 1. Кто-то придумал глупость про то, что Сафонов хороший игрок и все её повторяют.
+4
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samarskij-kuzmich
Ну вот и зенитовские ветераны заговорили, а то до этого в основном спартаковские отжигали.
0
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AlexZhano__
Ну ерунда! Даже среди болельщиков Зенита никто не считает Кержа лучшим вратарём страны.
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Игорь Кузнецов
У нас после Акинфеева не было не то что отличных вратарей, даже хороших. Кержаков это уровень Кински. И если Керж так хорош, то почему Сафонова всеми силами Питер хотел себе забрать? Очевидно потому что Сафонов сейчас сильнейший голкипер Рпл.
+4
-6
-2
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Бедякович
Явно зарапопортовался)
+10
0
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ахахаххаха, ну это клиника. Сильнейший, отыграл практически без ляпов - сам себя убеждает.
+24
-1
+23
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