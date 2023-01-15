«Кержаков – сильнейший вратарь РПЛ. Сафонов играет очень слабо, авансы ему выдали рано». Рапопорт о голкиперах

Борис Рапопорт считает Михаила Кержакова самым стабильным вратарем России.

– У «Зенита» хорошая бригада. Бразилец Иван уже не нужен, он и играл-то мало – только на Кубок. К тому же входил в схему обмена на форварда Алберто с «Коринтианс».

Сейчас поправился Одоевский. Я его не так давно видел, он восстановился после травмы.

Кержаков вообще, на мой взгляд, – сильнейший вратарь в российском чемпионате. Практические без «ляпов» играл, в отличие от вратарей московских команд, Песьякова из «Ростова». Если Миша в порядке, для уровня чемпионата России никаких проблем нет.

К тому же «Зенит» вернул из аренды Васютина. Это очень одаренный вратарь, но проигрывал конкуренцию. В Швеции они играл здорово. Бязров нужен для комплекта.

– Считаете, что Кержаков сильнее из « »?

– Да что вы! Сафонов играет очень слабо, с огромным количеством ошибок. Авансы ему выдали рано. Это талантливый вратарь, но очень нестабильный. Пошли «привозы» у него.

Миша Кержаков с точки зрения стабильности – лучший сейчас в России.

– Есть еще Игорь Акинфеев в .

– Акинфеев – за скобками. Ну что еще с сравнивать, который больше 800 игр сыграл? Но Акинфеев тоже не играл сильнее Кержакова в последнее время. Разве что грубые «ляпы» не допускал. А так были игры, когда он не выручал. Не все так просто. Игорю уже 36 лет, это сказывается, – сказал бывший тренер « ».