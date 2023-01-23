Роналду о дебюте за «Аль-Наср»: «Первая игра, первая победа – отличная работа, парни 💙💛»

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Футбол

Криштиану Роналду высказался о дебюте за «Аль-Наср».

Клуб из Эр-Рияда дома победил «Аль-Иттифак» (1:0) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 37-летний португалец отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

«Первая игра, первая победа – отличная работа, парни.

Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку 💙💛», – написал Роналду и опубликовал фотографии с матча.

Роналду ударил со штрафного выше ворот в дебютном матче за «Аль-Наср» и пытался забить ударом через себя

Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь

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75 комментариев

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Yusa Naza
Ответ Dexter Dallas
Почему? Потому что люди с пробитыми мозгами видят флаг Украины? А ничего что это так же цвета флага Швеции или Казахстана и наконец таки цвета фк ростов, сборной Бразилии, батэ и еще кучи клубов.
А на счёт болезни. . Не хотел бы я быть на твоём месте
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Deeeemayo
Ответ Иван Никитенко
Хорошие цвета сердечек,мне нравится
Вперёд Ук!
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Deeeemayo
Ответ Иван Никитенко
Хорошие цвета сердечек,мне нравится
Мне тоже
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Deeeemayo
Ответ Svobodu Mne
Вперёд, Ростов.!!!
Вперёд Украл
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Yusa Naza
Ответ Dexter Dallas
Почему? Потому что люди с пробитыми мозгами видят флаг Украины? А ничего что это так же цвета флага Швеции или Казахстана и наконец таки цвета фк ростов, сборной Бразилии, батэ и еще кучи клубов.
А с чего ты решил, что они видят? С чего ты решил что при виде этих цветов, что у людей что-то не так. С чего ты позволил себе сделать этот вывод. Для миллионов людей это у каждого имеет своё. А тут они должны про что то думать?
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Dexter Dallas
Ответ JealousNobody
Ты зло
Почему?
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Dexter Dallas
Ответ Yusa Naza
Тебе лучше очень сильно задуматься над своими словами.
Почему? Потому что люди с пробитыми мозгами видят флаг Украины? А ничего что это так же цвета флага Швеции или Казахстана и наконец таки цвета фк ростов, сборной Бразилии, батэ и еще кучи клубов.
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Denchik 1980 23
ПТУ......шная лига,с пешеходами.Можно и в каждом матче феерить.
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Yury Sin
Ответ Мельников Михаил
Какие сказки про нацистов? Ты посмотри, например, кого Зеленский поставил главной администрации в Одессе. Какой у него был бэкграунд до этого. Ты посмотри, какой контингент был в отдельных приснопамятных батальонах. Ты вспомни, какую роль сыграл Правый сектор в государственном перевороте. Поизучай специфику "патриотической" подготовки детей в патронируемых представителями политической и экономической элитой Украины лагерях. Это не сказки. Возможно, раздут их масштаб. Но это движение совершенно точно есть сейчас и было до этого. И его лобби не особо-то и ослабло. Во всяком случае, Шухевич, Бандера и УПА продолжают оставаться героями государства(!), образовавшегося в Киеве после переворота. И не нужно мне лить в мозг чушь, что они были добрыми дядями, просто антикоммунистами. Они убийцы выродки, служившие целям рейха. Это просто факт. И цель не оправдывает средства. Во всяком случае, не те средства, которыми пользовались это "герои". И эти факты - отличный публичный повод для проведения СВО. Но не единственный. Восемь лет не было подвижек по мирному урегулированию на Донбассе. Военное присутствие НАТО внутри Украины все эти восемь лет только наращивалось. Ещё раз - империалистические центры не рассматривают периферийные государства, как самостоятельные в принципе. Вся их политика направлена на усиление своего влияния в перифериях.
Ааа, ну понятно все с тобой, говорить не о чем. Удачи.
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Kasilas__1
Ответ Izokot
Неба и солнца. Блевать прям охота, ага.
Да, охота
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Мельников Михаил
Ответ Yury Sin
Понятно, что все замарались, но варварски нападать на своих "братьев", выдумывая на ходу сказки про "нацистов" - это уже ни в какие ворота.
Какие сказки про нацистов? Ты посмотри, например, кого Зеленский поставил главной администрации в Одессе. Какой у него был бэкграунд до этого.
Ты посмотри, какой контингент был в отдельных приснопамятных батальонах.
Ты вспомни, какую роль сыграл Правый сектор в государственном перевороте.
Поизучай специфику "патриотической" подготовки детей в патронируемых представителями политической и экономической элитой Украины лагерях.
Это не сказки. Возможно, раздут их масштаб. Но это движение совершенно точно есть сейчас и было до этого. И его лобби не особо-то и ослабло.
Во всяком случае, Шухевич, Бандера и УПА продолжают оставаться героями государства(!), образовавшегося в Киеве после переворота. И не нужно мне лить в мозг чушь, что они были добрыми дядями, просто антикоммунистами. Они убийцы выродки, служившие целям рейха. Это просто факт. И цель не оправдывает средства. Во всяком случае, не те средства, которыми пользовались это "герои".

И эти факты - отличный публичный повод для проведения СВО. Но не единственный. Восемь лет не было подвижек по мирному урегулированию на Донбассе. Военное присутствие НАТО внутри Украины все эти восемь лет только наращивалось.

Ещё раз - империалистические центры не рассматривают периферийные государства, как самостоятельные в принципе. Вся их политика направлена на усиление своего влияния в перифериях.
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Брэд Либил
Ответ Dexter Dallas
тех, кого перекашивает по поводу цвета сердечек. только вдумайтесь как пробиты у вас мозги
так весь интернет же ими засрали
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tony
Ответ Glefa
Зелёнский дал денег, звучит как начало анекдота
Альтернативная реальность
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Yury Sin
Ответ Мельников Михаил
Решили называть вещи своими именами. Делайте это до конца. Три империалистических центра устроили полигон у границ наиболее ослабленного из них. Одного виноватого в этом искать наивно. Логично, что каждый из центров в отдельности, выставляет ситуацию в выгодном ему свете. А так-то все смерти могут прекратиться в течении недели, если из Пентагона будет дана разнарядка на полное прекращение огня. Но их политические и экономические элиты не могут этого допустить. И нет - не во имя сохранения целостности Украины. На неё им плевать. Для них эта страна и все её жители, не более, чем рычаг для ослабления противоборствующего империалистического центра.
Понятно, что все замарались, но варварски нападать на своих "братьев", выдумывая на ходу сказки про "нацистов" - это уже ни в какие ворота.
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tony
Ответ King_X
Цвета интересные у Аль-Насра Рон теперь жовто-блакитный...
Цвета ФК Ростов
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Izokot
Ответ Kasilas__1
Какие мерзкие цвета у этого клуба
Неба и солнца. Блевать прям охота, ага.
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Александр Беляков
Ответ Адепт Суперлиги
у него в инстаграме один пост стоит, сумму которую примерно 10 тебя заработали бы за всю жизнь.
И тебя
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Summer
На ЧМ гол волосами, вчера голевая волосами, мастер бесконтактного футбола)
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nugoboss
Блин надо было ещё один гол, я так на него надеялся, подвёл ты меня 😁
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Иван Никитенко
Хорошие цвета сердечек,мне нравится
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Glefa
Ответ DdeRev9Xa
Зеленский дал саудитам денег, чтобы те купили Криша, а он пропагандировал цвета флага Украины
Зелёнский дал денег, звучит как начало анекдота
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Ярославец75
Он даже в Саудовской Аравии не может забить🤦‍♂️
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wizard_177
В МЮ тоже все хорошо начиналось
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DdeRev9Xa
Ответ King_X
Цвета интересные у Аль-Насра Рон теперь жовто-блакитный...
Зеленский дал саудитам денег, чтобы те купили Криша, а он пропагандировал цвета флага Украины
+2
-1
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Мукунку хороший
Только шелковое сердце, шелковое сердце
Не пылает и не болит.
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-1
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