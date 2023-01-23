Роналду о дебюте за «Аль-Наср»: «Первая игра, первая победа – отличная работа, парни 💙💛»

высказался о дебюте за «Аль-Наср».

Клуб из Эр-Рияда дома победил « » (1:0) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 37-летний португалец отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

«Первая игра, первая победа – отличная работа, парни.

Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку 💙💛», – написал Роналду и опубликовал фотографии с матча.

Роналду ударил со штрафного выше ворот в дебютном матче за «Аль-Наср» и пытался забить ударом через себя

Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь