Роналду о дебюте за «Аль-Наср»: «Первая игра, первая победа – отличная работа, парни 💙💛»
Криштиану Роналду высказался о дебюте за «Аль-Наср».
Клуб из Эр-Рияда дома победил «Аль-Иттифак» (1:0) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 37-летний португалец отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.
«Первая игра, первая победа – отличная работа, парни.
Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку 💙💛», – написал Роналду и опубликовал фотографии с матча.
Роналду ударил со штрафного выше ворот в дебютном матче за «Аль-Наср» и пытался забить ударом через себя
Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь
Ты посмотри, какой контингент был в отдельных приснопамятных батальонах.
Ты вспомни, какую роль сыграл Правый сектор в государственном перевороте.
Поизучай специфику "патриотической" подготовки детей в патронируемых представителями политической и экономической элитой Украины лагерях.
Это не сказки. Возможно, раздут их масштаб. Но это движение совершенно точно есть сейчас и было до этого. И его лобби не особо-то и ослабло.
Во всяком случае, Шухевич, Бандера и УПА продолжают оставаться героями государства(!), образовавшегося в Киеве после переворота. И не нужно мне лить в мозг чушь, что они были добрыми дядями, просто антикоммунистами. Они убийцы выродки, служившие целям рейха. Это просто факт. И цель не оправдывает средства. Во всяком случае, не те средства, которыми пользовались это "герои".
И эти факты - отличный публичный повод для проведения СВО. Но не единственный. Восемь лет не было подвижек по мирному урегулированию на Донбассе. Военное присутствие НАТО внутри Украины все эти восемь лет только наращивалось.
Ещё раз - империалистические центры не рассматривают периферийные государства, как самостоятельные в принципе. Вся их политика направлена на усиление своего влияния в перифериях.
Не пылает и не болит.