Борис Никоноров: «Если Уткин считает, что пляжный футбол – просто и легко, примем его на тренировке. Чтобы приехал и проверил, что такое играть на песке»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия сборная России пляжный футбол Борис Никоноров Футбол

Борис Никоноров предложил Василию Уткину поучаствовать в тренировке по пляжному футболу.

Василий Уткин говорит следующее: «Пляжный футбол как ковыряние в носу – производное от нормального. Там те, кого не взяли во вторую лигу». Ты как человек, который в «Шиннике» не заиграл, скажи: насколько прав Вася?

– Не знаю, про какой контекст именно он имел в виду, но, конечно, я отрицательно отношусь к его высказыванию.

Если Василий считает, что это настолько просто и легко играть, чтобы стать чемпионом мира, то я думаю, мы с удовольствием примем его и на тренировке сборной России по пляжному футбол, и с клубом можно договориться. Чтобы человек приехал и проверил на себе, что такое играть на песке.

– Он не имел в виду, что это легко. Он имел в виду, что это не футбол.

– Ну отчасти где-то, конечно, он прав. Это молодой вид спорта. 15 лет всего в России. Может быть, за пляжным футболом будущее, почему нет, – сказал игрок сборной России по пляжному футболу.

7 комментариев

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Mr. Jones
Так вопрос не в том, что легко или нелегко. А в том, что гораздо менее привлекательно для зрителей, и, стало быть, бесперспективно в профессиональном плане.
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HoratioH
Васька жирный тролль, который все время любит набрасывать провокационные вещи, а по факту постоянно сливается
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Фут.Боль
После тренировки с Уткиным песка прибавилось бы.
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Честный контроль
Был такой мультик "Нехочуха". Так в главной роли персонаж там срисован с Васи Уткина. Какой ему футбол. Даже мини. Ему бы поболтать с кем-нибудь о том, о сем.
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Bill Zapulil
«Посмотрим, как этот жирный справится!» - добавил Никоноров
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Hunteralex
Да, за ним будущее. Ведь у нас пляжей по стране полно. Играй, не хочу)
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Жоржиньо Не Вейналдум
Из Уткина получился бы хороший вратарь в пляжном футболе, проблемы бы возникли только с началом атак
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