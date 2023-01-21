Борис Никоноров: «Если Уткин считает, что пляжный футбол – просто и легко, примем его на тренировке. Чтобы приехал и проверил, что такое играть на песке»

предложил Василию Уткину поучаствовать в тренировке по пляжному футболу.

– говорит следующее: «Пляжный футбол как ковыряние в носу – производное от нормального. Там те, кого не взяли во вторую лигу». Ты как человек, который в «Шиннике» не заиграл, скажи: насколько прав Вася?

– Не знаю, про какой контекст именно он имел в виду, но, конечно, я отрицательно отношусь к его высказыванию.

Если Василий считает, что это настолько просто и легко играть, чтобы стать чемпионом мира, то я думаю, мы с удовольствием примем его и на тренировке сборной России по пляжному футбол, и с клубом можно договориться. Чтобы человек приехал и проверил на себе, что такое играть на песке.

– Он не имел в виду, что это легко. Он имел в виду, что это не футбол.

– Ну отчасти где-то, конечно, он прав. Это молодой вид спорта. 15 лет всего в России. Может быть, за пляжным футболом будущее, почему нет, – сказал игрок сборной России по пляжному футболу.