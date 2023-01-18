Ирина Роднина: «В фигурном катании нужно определять специализацию не раньше 13-14 лет. Но мы в погоне за чем-то»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказала мнение о ранней специализации в фигурном катании.

«У нас в фигурном катании пошла ранняя специализация. Раньше такого не было. Раньше все катались в одиночном, а затем уже из одиночного – в зависимости от параметров и технических возможностей – кто-то шел в парное катание, а кто-то – в танцы. Это абсолютно естественное явление.

Думаю, в фигурном катании нужно определять специализацию не раньше 13-14 лет. Но мы в погоне за чем-то! Девушки уже в ранее возрасте участвуют в Олимпиадах и чемпионатах мира? Вот больше и не будут участвовать», – сказала Роднина.