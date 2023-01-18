Ирина Роднина: «В фигурном катании нужно определять специализацию не раньше 13-14 лет. Но мы в погоне за чем-то»

Теги Ирина Роднина танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о ранней специализации в фигурном катании.

«У нас в фигурном катании пошла ранняя специализация. Раньше такого не было. Раньше все катались в одиночном, а затем уже из одиночного – в зависимости от параметров и технических возможностей – кто-то шел в парное катание, а кто-то – в танцы. Это абсолютно естественное явление. 

Думаю, в фигурном катании нужно определять специализацию не раньше 13-14 лет. Но мы в погоне за чем-то! Девушки уже в ранее возрасте участвуют в Олимпиадах и чемпионатах мира? Вот больше и не будут участвовать», – сказала Роднина.

3 комментария

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Александра Волкова
да что ты говоришь, а будет у таких спортсменов шанс на гс поехать, если они до 14 в одиночном покатаются, потом уйдут в пары, где на изучение элементов год-полтора уйдет, скатаются пару сезонов, и потом не факт, что с такой конкуренцией куда-то пробьются. про очередь в танцах вообще молчу, там с 10 лет ее занимать надо.
а на юниорские чемпионаты кто из пар ездить будет?
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Адриана
Да? А Водорезова во сколько лет выступала на Олимпиаде, Роднина забыла? Ей было 12 лет, на Олимпиаде 1976 года.
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rbb
Готовить нормальных тренеров, а не костоломов, продолжает НГУ им. Лесгафта в Петербурге, всегда готовил и продолжает готовить. Вот там прекрасно знают и о вреде ранней специализации, и о больших нагрузках в детском возрасте. В Питере практически нет подкаток, не принято. Мода приходит и уходит, а классика остается, в том числе и классика спортивного образрвания. Лучшие тренеры - выпускники Лесгафта.
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-3
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