Британская ведущая о том, что Пирс Морган ждет извинений тен Хага на коленях: «Сначала придется объяснить ему, кто ты вообще такой»

Британская ведущая отреагировала на слова об Эрике тен Хаге.

Ранее Морган заявил: «Ожидаю, что тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, когда «Арсенал» выиграет ».

«Сначала придется объяснить тен Хагу, кто ты вообще такой», – со смехом заявила Лора Вудс в эфире talkSport.

Морган об «МЮ» и Роналду: «Арсенал» их уничтожит – и тогда я напомню, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории»