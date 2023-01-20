Британская ведущая о том, что Пирс Морган ждет извинений тен Хага на коленях: «Сначала придется объяснить ему, кто ты вообще такой»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг ахахаха Пирс Морган Футбол

Британская ведущая отреагировала на слова Пирса Моргана об Эрике тен Хаге.

Ранее Морган заявил: «Ожидаю, что тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, когда «Арсенал» выиграет АПЛ».

«Сначала придется объяснить тен Хагу, кто ты вообще такой», – со смехом заявила Лора Вудс в эфире talkSport.

Морган об «МЮ» и Роналду: «Арсенал» их уничтожит – и тогда я напомню, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории»

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47 комментариев

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Совесть Черданцева
Уничтожила подсосника 💪🏻
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batterbin
Ответ Василий Васильев
Ахахаха отлично приложила этого бездаря.
Один из самых богатых британских журналистов. Крайне умный тип и уж точно не бездарь. Он отлично знает, как в журналистике зарабатывать, а его постоянные провокации давно уже в легендах! Кларкссон, кстати, его тоже ненавидит и за их грызней следила куча людей, а они на этом делали рейтинги!
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Василий Васильев
Ахахаха отлично приложила этого бездаря.
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Muga Gappaev
Ну наконец то люди хотя бы узнают о нем хоть что то кроме имени))
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v@mpir
МЮ до Роналду - 2 место. МЮ с Роналду - 6 место. Этот Морган в очередной раз доказал, почему именно Роналду его кумир. Один мозг на двоих. Не говоря о том, что Роналду развалил Ювентус, выигравших до него чемпионат 8 раз подряд и игравших в финале ЛЧ.
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Пирс Морган
Ответ AF007
Так и надо разговаривать с криштианусофилами. Чудовища, пытающиеся короновать чувака, который умеет только стоять возле штанги
Ужи на сковородке, теперь главные аргументы - зарплата и подписчики в инсте
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ТТХ не фарм клуб
Ответ Пирс Морган
Вот это уже слишком
Всем давно известно, что Пирс Морган - юзер Спортса под ником Пирс Морган
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Футбол_это_жизнь
Ответ Геннадий Тимченко
Шо за Лора❓🤔
Пиано
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Пирс Морган
Лора Вудс стала некрасивой
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Пирс Морган
Ответ Дворец культуры Центральный
Всем давно известно, что Пирс Морган - юзер Спортса под ником Великий Алонсо.
Вот это уже слишком
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ДЖИН
как кто это бойфренд КРистины Аха-ха)
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Oleg
Ответ AF007
Так и надо разговаривать с криштианусофилами. Чудовища, пытающиеся короновать чувака, который умеет только стоять возле штанги
Дай недалеким порадоваться голам в выставочном матче)
Они месяц терпели, испытывали фантомные боли, зависть, злость.
Представь как им?
Месси Чемпион Мира, скоро 7 ФИФА Зе Бест выиграет, осенью 8 ЗМ. Лео ушел в вечность, где только Диего и Пеле сопоставимы.

И игрок, который на ЧМ имеет 0+0 в плей офф, 0 медалей, 0 наград, 0 трофеев.
Тут хоть голы в товарке душу греют, ведь в их иллюзорном мире роналду один переиграл ПСЖ и они даже мысли не допускают что всем на это постановочное шоу Наср Аль.
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Рашпель793
Да Морган просто толстый тролль, во всех смыслах. Поджигает знатно и хайпует на этом. Причём это работает на ура у него )
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Dm Kznts
👏
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piper65
И ведь захочешь сказать лучше, да не сможешь!👏👏👏
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Sergey Kuznetsov
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Там и не только мысли можно поцеловать и поДержать вроде есть что😏
ну зачем сказали мне вот это вот?)))
придется погуглить
один разок))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Sergey Kuznetsov
целую ее мысли и полностью поддерживаю
Там и не только мысли можно поцеловать и поДержать вроде есть что😏
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хавбек+
не ну с Пирсом футбольный мир уже познакомился, а по этой гугл пустую страницу выдает)
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Roma Tarasych
я где-то это видел несколько дней назад
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Игорь Климов
Знать бы ещё, что такое чемпионат Саудовской Аравии.
Большая теплица для аппетитных и зрелых фруктов🤓
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Vezdexodof
Радует, что есть адекватные люди.
Лора дело говорит.
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Игорь Замаруев
Хороший панч
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Sevuska
Правильно сказала .
Пирс Морган - скандальный телеведущий своей программы , который любит выдавать своё театральное шоу за чистую монету и делать скандалы . Он интересен , прежде всего тем , что приглашает известных людей .
Помню даже Джорджа Беста приглашал , Газу , Бэкса , ну и Роналду несколько раз 😎
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Игорь Климов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не, Пирс ещё и большой любитель жаренного и похайпиться. Сейчас чемпионат Саудовской Аравии войдёт в ритм и он найдёт себе новую Криштиану Маркл/Меган Роналду🤷‍♂️
Знать бы ещё, что такое чемпионат Саудовской Аравии.
+8
-8
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Александр Бугаев
Ответ Геннадий Тимченко
Шо за Лора❓🤔
Палмер
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-1
+16
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