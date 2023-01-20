Британская ведущая о том, что Пирс Морган ждет извинений тен Хага на коленях: «Сначала придется объяснить ему, кто ты вообще такой»
Британская ведущая отреагировала на слова Пирса Моргана об Эрике тен Хаге.
Ранее Морган заявил: «Ожидаю, что тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, когда «Арсенал» выиграет АПЛ».
«Сначала придется объяснить тен Хагу, кто ты вообще такой», – со смехом заявила Лора Вудс в эфире talkSport.
Морган об «МЮ» и Роналду: «Арсенал» их уничтожит – и тогда я напомню, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории»
Они месяц терпели, испытывали фантомные боли, зависть, злость.
Представь как им?
Месси Чемпион Мира, скоро 7 ФИФА Зе Бест выиграет, осенью 8 ЗМ. Лео ушел в вечность, где только Диего и Пеле сопоставимы.
И игрок, который на ЧМ имеет 0+0 в плей офф, 0 медалей, 0 наград, 0 трофеев.
Тут хоть голы в товарке душу греют, ведь в их иллюзорном мире роналду один переиграл ПСЖ и они даже мысли не допускают что всем на это постановочное шоу Наср Аль.
придется погуглить
один разок))
Лора дело говорит.
Пирс Морган - скандальный телеведущий своей программы , который любит выдавать своё театральное шоу за чистую монету и делать скандалы . Он интересен , прежде всего тем , что приглашает известных людей .
Помню даже Джорджа Беста приглашал , Газу , Бэкса , ну и Роналду несколько раз 😎