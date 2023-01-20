Артета об игре с «МЮ»: «План на матч будет составлен с учетом того, что Каземиро не сыграет»

дал комментарий в преддверии матча против « ».

– Поражение на «Олд Траффорд» мотивирует вашу команду?

– Мы должны извлекать уроки. В этой игре было несколько важных уроков. Например, почему мы проиграли, хотя во многих ситуациях контролировали игру.

Но мы понимаем, что это одно из сильных сторон «Манчестер Юнайтед» – когда ты контролируешь игру, исход матча может ускользнуть, потому что в их составе очень много индивидуального таланта, способного создать проблемы разными способами.

– Насколько сильно окажет влияние то, что Каземиро не сыграет в матче?

– Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Он не играл и в нашем первом матче с «МЮ». И тогда мы не сделали достаточно для того, чтобы победить.

Посмотрите на их команду – у них есть как коллективные, так и индивидуальные способности, которые позволяют победить любого соперника в лиге.

Конечно, план на игру будет составлен с учетом того, что не сыграет, – сказал главный тренер « ».