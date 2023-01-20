Артета об игре с «МЮ»: «План на матч будет составлен с учетом того, что Каземиро не сыграет»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Каземиро Футбол

Микель Артета дал комментарий в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед».

– Поражение на «Олд Траффорд» мотивирует вашу команду?

– Мы должны извлекать уроки. В этой игре было несколько важных уроков. Например, почему мы проиграли, хотя во многих ситуациях контролировали игру.

Но мы понимаем, что это одно из сильных сторон «Манчестер Юнайтед» – когда ты контролируешь игру, исход матча может ускользнуть, потому что в их составе очень много индивидуального таланта, способного создать проблемы разными способами.

– Насколько сильно окажет влияние то, что Каземиро не сыграет в матче?

– Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Он не играл и в нашем первом матче с «МЮ». И тогда мы не сделали достаточно для того, чтобы победить.

Посмотрите на их команду – у них есть как коллективные, так и индивидуальные способности, которые позволяют победить любого соперника в лиге.

Конечно, план на игру будет составлен с учетом того, что Каземиро не сыграет, – сказал главный тренер «Арсенала».

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12 комментариев

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deadjoker
У Атртеты один план - доминация :)
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Сергей Вячеславович
То есть Вам плохо очень будет на Емирэтсь господа приезжие )))
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Антон Абызов
Все такие умные, что до матча победу дают Арсеналу... Не факт.
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-1
-1
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Dmitriy Perepelitsa
Ответ 68.39
Интересно было бы посмотреть на Мартинеса в опорке
Вот после пэлас так же сказал
0
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Алексей Толстюк
Ответ 68.39
Интересно было бы посмотреть на Мартинеса в опорке
Будет 3ка с Маком Фредом и Эриксеном
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0
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MU RD2
Хочется увидеть отличный футбол в исполнении обоих команд, и без спорных моментов. Ну и победы мю в придачу)))
+1
-2
-1
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Mixos Demid
Вперед Arsenal!!!
+4
-2
+2
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Mc′loud
Артетаверим!
+6
-1
+5
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sLp
Ответ 68.39
Интересно было бы посмотреть на Мартинеса в опорке
Согласен, хоть раз хотелось бы увидеть)
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Максим Васканов
Надо побеждать и закрывать единственное поражение сезона!
+3
-3
0
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68.39
Интересно было бы посмотреть на Мартинеса в опорке
+2
-1
+1
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**Iscander**
Нужен ответный план.
+1
-2
-1
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