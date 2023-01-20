Артета об игре с «МЮ»: «План на матч будет составлен с учетом того, что Каземиро не сыграет»
Микель Артета дал комментарий в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед».
– Поражение на «Олд Траффорд» мотивирует вашу команду?
– Мы должны извлекать уроки. В этой игре было несколько важных уроков. Например, почему мы проиграли, хотя во многих ситуациях контролировали игру.
Но мы понимаем, что это одно из сильных сторон «Манчестер Юнайтед» – когда ты контролируешь игру, исход матча может ускользнуть, потому что в их составе очень много индивидуального таланта, способного создать проблемы разными способами.
– Насколько сильно окажет влияние то, что Каземиро не сыграет в матче?
– Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Он не играл и в нашем первом матче с «МЮ». И тогда мы не сделали достаточно для того, чтобы победить.
Посмотрите на их команду – у них есть как коллективные, так и индивидуальные способности, которые позволяют победить любого соперника в лиге.
Конечно, план на игру будет составлен с учетом того, что Каземиро не сыграет, – сказал главный тренер «Арсенала».
12 комментариев